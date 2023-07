Ja sitten ne lonkat!

Lonkkaniveldysplasia (lonkkanivelen kasvuhäiriö) on yleinen saksanpaimenkoirien sairaus, ja niillä on siihen taipumusta. Se on pallonivelen ja lonkkamaljan kehitysoireyhtymä, jossa reisiluu ja lonkkaluu eivät aivan sovi yhteen. Tuloksena on niveltulehdus. On tärkeää, että kasvu, erityisesti suurirotuisten koirien kohdalla, pysyy tasaisena, jotta niiden luut ja lihakset kehittyvät yhdessä. Dysplasiaa voi esiintyä useammin silloin, kun lihakset kasvavat nopeammin, mikä saattaa rasittaa luita ja niveliä ja aiheuttaa mahdollisesti niveltulehdusta ja dysplasiaa. Yksinkertainen eläinlääkärin tarkastus voi auttaa havaitsemaan merkit saksanpaimenkoirasi ongelmista.