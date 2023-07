Labrador Retriever 5+

TUOTETIEDOT

Labradorinnoutaja on aktiivinen koira, jolla on terve ruokahalu. Kun labradori täyttää viisi vuotta, sen ikääntymisen ensimmäinen vaihe alkaa vähitellen. Kun labradorinnoutaja vanhenee, sen ravitsemustarpeet muuttuvat. ROYAL CANIN® Labrador Retriever Adult 5+ on suunniteltu tukemaan labradoria sen ikääntymisen ensimmäisessä vaiheessa. Se sisältää muun muassa antioksidanttiyhdistelmän (esimerkiksi C- ja E-vitamiinia), joka auttaa ylläpitämään solujen terveyttä. Nappula sisältää mukautetun määrän fosforia munuaisten tukemiseksi. Kun labradorinnoutajat ikääntyvät, on entistäkin tärkeämpää tukea niiden luita ja niveliä mahdollisimman hyvin ravintoaineilla. ROYAL CANIN® Labrador Retriever Adult 5+ sisältää ravintoaineita, kuten kollageenia sekä omega-3-rasvahappoja EPA:ta ja DHA:ta, jotka tukevat rustoa ikääntymisen aikana sekä auttavat pitämään luut ja nivelet mahdollisimman hyvässä kunnossa. Hyvin sulavat proteiinit (L.I.P.) helpottavat labradorin ruoansulatusta, minkä ansiosta kaikki ravintoaineet imeytyvät optimaalisesti. Tämä nappula on muotoiltu ahmimista estäväksi, ja se on helppo liottaa vedessä, mikäli se on liian kovaa purtavaksi koirallesi. Royal Canin on omistautunut kehittämään ravitsemusratkaisuja, jotka vastaavat lemmikkisi yksilöllisiin tarpeisiin. Kaikki tuotteemme käyvät läpi laajan ja kattavan laadunvalvontaprosessin, jolla pyritään takaamaan ruuan optimaalinen laatu ja vastaamaan koirasi erityisiin ravitsemustarpeisiin ja elämäntapaan. Kun koirasi syö ROYAL CANIN® Labrador Retriever Adult 5+ -ruokaa, se saa tasapainoista täysravintoa.

