Sensible 33

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

Ορισμένα πεπτικά συστήματα στις γάτες μπορεί να είναι ευαίσθητα σε ορισμένα είδη τροφών, αν αυτό συμβαίνει με τη γάτα σας τότε μπορεί να χρειαστεί να αλλάξει η διατροφή της για να βελτιωθεί η πέψη της. Υπάρχουν πολλά θρεπτικά συστατικά που είναι πιθανό να έχουν μια καταπραϋντική επίδραση στο πεπτικό σύστημα της γάτας σας. Κατάλληλο για ενήλικες γάτες ηλικίας 1-7 ετών, το ROYAL CANIN® Sensible είναι ειδικά σχεδιασμένο για να υποστηρίζει ενήλικες γάτες που εμφανίζουν σημεία ευαισθησίας σε ορισμένα τρόφιμα. Περιέχει έναν αποκλειστικό συνδυασμό θρεπτικών ουσιών για την ενίσχυση και υποστήριξη της βέλτιστης ασφάλειας του πεπτικού συστήματος. Το ROYAL CANIN® Sensible είναι εξαιρετικά εύγευστο και περιέχει τρία διαφορετικά σχήματα και προσεκτικά επιλεγμένα αρώματα για την τόνωση της πρόσληψης τροφής και την ευκολότερη πέψη. Επιπλέον, το ROYAL CANIN® Sensible έχει επίσης σχεδιαστεί για να βοηθήσει στη διατήρηση ενός υγιούς ουροποιητικού συστήματος σε ενήλικες γάτες όπως η δική σας. Μόλις αρχίσει να βελτιώνεται το πεπτικό σύστημα της γάτας σας, μπορείτε να συνεχίσετε να της προσφέρετε ROYAL CANIN® Sensible, καθώς έχει σχεδιαστεί ειδικά για να μην υποστηρίζει μόνο την πέψη της γάτας σας, αλλά και να τη διατηρεί στη συνέχεια.

