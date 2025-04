Η τροφή Feline Urinary S/O + Bladder Comfort Morsels in Gravy (κομμάτια σε ζωμό) της ROYAL CANIN® είναι σχεδιασμένη για την υποστήριξη ενήλικων γατών με παράγοντες κινδύνου που σχετίζονται με τη νόσο του κατώτερου ουροποιητικού της γάτας (FLUTD), συμπεριλαμβανομένης της ιδιοπαθούς κυστίτιδας (FIC). Οι λίθοι στρουβίτη μπορεί να προκαλέσουν δυσφορία στη γάτα σας και να οδηγήσουν σε προβλήματα του ουροποιητικού συστήματος. Η τροφή Feline Urinary S/O + Bladder Comfort Morsels in Gravy της ROYAL CANIN® βοηθά στη διάλυση κάθε τύπου λίθων στρουβίτη στην κύστη της γάτας σας. Αυτή η φόρμουλα έχει σχεδιαστεί για την υποστήριξη της ενυδάτωσης ενθαρρύνοντας τη φυσική συμπεριφορά κατανάλωσης νερού της γάτας σας, βοηθώντας έτσι στην αραίωση των ούρων προκειμένου να μην είναι πολύ συμπυκνωμένα και να μην αποτελέσουν παράγοντα κινδύνου για την ανάπτυξη κρυστάλλων. Σχεδιασμένη με μέτριο θερμιδικό περιεχόμενο, η τροφή Feline Urinary S/O + Bladder Comfort Morsels in Gravy της ROYAL CANIN® υποστηρίζει επίσης την διατήρηση του υγιούς βάρους, το οποίο μπορεί τελικά να βοηθήσει στη μείωση του κινδύνου ανάπτυξης FLUTD. Για την ανακούφιση της κύστης της γάτας σας, αυτή η φόρμουλα περιέχει ένα συνδυασμό ανόργανων στοιχείων, συμπεριλαμβανομένου του νατρίου, του μαγνησίου, του ασβεστίου και του φωσφόρου, για την αντιμετώπιση των βασικών παραγόντων κινδύνου ανάπτυξης FLUTD. Το προϊόν αυτό ανήκει στην κτηνιατρική σειρά της ROYAL CANIN®. Η χορήγησή του επιτρέπεται μόνο κατόπιν σύστασης από τον κτηνίατρό σας. Για να ικανοποιήσει τις ατομικές προτιμήσεις κάθε γάτας, η τροφή Feline Urinary S/O + Bladder Comfort Morsels in Gravy (κομμάτια σε ζωμό) της ROYAL CANIN® διατίθεται επίσης ως νόστιμη ξηρή δίαιτα σε μορφή κροκέτας.