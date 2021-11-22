Μια ποϊοτική τροφή για κουτάβια που στοχεύει στην ανάπτυξη πρέπει να είναι προσαρμοσμένη στον σκυλο σύμφωνα με το μέγεθος της φυλής του και την ηλικία του, τις ευαισθησίες του, ή τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά της φυλής του. Στο κουτάβι σας πρέπει να προσφέρονται μέχρι 4 γεύματα την ημέρα τις εβδομάδες που ακολουθούν τον απογαλακτισμό.



Ο αριθμός των γευμάτων διαφέρει σε συνάρτηση με την ηλικία, ξεκινώντας απο τέσσερα γεύματα την ημέρα, πριν την μετάβαση στα τρία και αργότερα στα δύο στο μέσο της ανάπτυξης.



Πάντα να προσφέρετε την τροφή στο κουτάβι σας στο ίδιο δοχείο, στο ίδιο μέρος για να το μάθετε σωστά την διαδικασία του γεύματος. Είναι επίσης πολύ σημαντικό να κάνετε την μετάβαση σταδιακά όταν αλλάζετε την δίαιτα του κουταβιού σας.