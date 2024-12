Οδηγίες για να κάνετε μπάνιο το κουτάβι σας

Η συχνότητα με την οποία κάνετε μπάνιο το κουτάβι εξαρτάται από την υφή του τριχώματος. Το κοντοκουρεμένο τρίχωμα πρέπει να πλένεται μόνο αν είναι βρώμικο. Τα κοντότριχα κουτάβια πρέπει να πλένονται δύο φορές το χρόνο κατά μέσο όρο και τα μακρύτριχα κουτάβια πρέπει να πλένονται περίπου κάθε τρεις μήνες.

Αν στον σκύλο σας αρέσει να κολυμπάει, πρέπει να ξεπλένετε το τρίχωμά του. Τα σωματίδια από το ποτάμι και το θαλασσινό νερό που παραμένουν στο τρίχωμα μπορεί να προκαλέσουν ερεθισμό και η προσεκτική έκπλυση θα το αποτρέψει αυτό.

Ξεκινήστε τη διαδικασία του μπάνιου βουρτσίζοντας το τρίχωμα καλά για να απαλλαγείτε από κόμπους. Μετά από αυτό βρέξτε το τρίχωμα παντού και απλώστε το σαμπουάν, επεξεργάζοντάς το σε αφρό, προσέχοντας ταυτόχρονα ότι δεν φτάνει στα μάτια ή τα αυτιά του σκύλου. Το σαμπουάν πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο εάν το κουτάβι σας το απαιτεί, είτε για υγειονομικούς λόγους είτε ως μέρος της περιποίησης του τριχώματος και του δέρματος. Βεβαιωθείτε ότι το σαμπουάν που χρησιμοποιείτε είναι κατάλληλο για σκύλους προκειμένου να διατηρηθεί ένα υγιές τρίχωμα. Πρέπει να χρησιμοποιείτε χλιαρό νερό, μαζί με ένα ειδικό σαμπουάν για κουτάβια για την αποφυγή ερεθισμού ή ανισορροπίας στο φυσικό pH του δέρματος.

Στεγνώνοντας το κουτάβι σας μετά το μπάνιο

Μετά το μπάνιο, σκουπίστε έντονα το κουτάβι σας και κρατήστε το σε ένα ζεστό δωμάτιο μέχρι να στεγνώσει σωστά. Το καλοκαίρι, η εναλλακτική λύση είναι να το βγάζετε στον κήπο ή να το κάνετε για μια βόλτα, αρκεί να μην του αρέσει να κυλάει στη λάσπη. Ένας στεγνωτήρας μαλλιών μπορεί να χρησιμοποιηθεί εάν ο σκύλος είναι ευχαριστημένος με αυτό, αλλά πρέπει να προσέξετε να μην κάψετε τον σκύλο και οι τρίχες να βουρτσίζονται ταυτόχρονα.

Πώς να καθαρίσετε πίσσα απο το τρίχωμα του κουταβιού σας

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι εάν ο σκύλος έχει πίσσα στο τρίχωμα του, τα προϊόντα καθαρισμού με βάση το λάδι δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται καθώς είναι πολύ τοξικά. Εφαρμόστε φυτικό λάδι στις πληγείσες περιοχές, περιμένετε λίγα λεπτά για να διαλύσει την πίσσα και στη συνέχεια κάντε μπάνιο τον σκύλο.

Περιποίηση νυχιών του κουταβιού

Οι σκύλοι έχουν δύο τύπους νυχιών και τα δύο αναπτύσσονται συνεχώς. Τα νύχια πρέπει να φθείρονται φυσικά, αλλά αν μεγαλώνουν πολύ πρέπει να περικοπούν. Όλα τα κουτάβια χρειάζονται κατάλληλη περιποίηση νυχιών. Γενικά, τα κουτάβια δεν χρειάζεται κοπή των νυχιών τους, αλλά αν ακούτε τον θόρυβο που κάνουν τα νύχια στο έδαφος, μπορείτε να τα κόψετε. Ζητήστε από τον κτηνίατρό σας να δείξει τις καλύτερες τεχνικές.

Βούρτσισμα και χτένισμα του κουταβιού σας

Όπως και με τους ανθρώπους, οι τρίχες των σκύλων θα μεγαλώσουν και θα πεθάνουν. Οι υπαίθριοι σκύλοι αλλάζουν το παλτό τους δύο φορές το χρόνο (άνοιξη και φθινόπωρο) που αντιστοιχεί στις αλλαγές στο φως της ημέρας. Οι σκύλοι εσωτερικού χώρου δεν επηρεάζονται τόσο από τις αλλαγές στο φως, επομένως ρίχνουν τις τρίχες τους όλο το χρόνο, με δύο περιόδους αυξημένης απόθεσης την άνοιξη και το φθινόπωρο. Το τακτικό βούρτσισμα και το μπάνιο θα σας βοηθήσουν να αφαιρέσετε τις χαλαρές τρίχες. Η συχνότητα και ο τύπος του εξοπλισμού που χρησιμοποιείται ποικίλλει ανάλογα με τη φύση του τριχώματος.

Βούρτσισμα κουταβιών με κοντότριχο τρίχωμα

Φροντίδα κουταβιών με κοντό ή μεσαίου μήκους τρίχωμα

Βουρτσισμα των κουταβιών με μακρύτριχο τρίχωμα

Ενώ το κοντό τρίχωμα δεν απαιτεί τακτική περιποίηση, πρέπει να βουρτσίζεται περιστασιακά. Το νεκρό δέρμα και οι τρίχες χαλαρώνουν με βούρτσισμα με λαστιχένια βούρτσα. Αυτά μπορούν στη συνέχεια να αφαιρεθούν χρησιμοποιώντας μια βούρτσα προς την κατεύθυνση των τριχών σε όλο το σώμα.Αυτοί οι σκύλοι πρέπει να βουρτσίζονται πιο συχνά - τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα- λόγω της πυκνότητας του τριχώματος τους, το οποίο αποτελείται τόσο από ένα υπόστρωμα όσο και από ένα εξωτερικό στρώμα. Χρησιμοποιήστε μια βούρτσα, δουλεύοντας το παλτό για να χαλαρώσετε όσο το δυνατόν περισσότερες νεκρές τρίχες και δέρμα και αφαιρέστε το υπόστρωμα. Στη συνέχεια μπορεί να χρησιμοποιηθεί μια βούρτσα προς την κατεύθυνση των τριχών για να αφαιρέσετε τις περιττές. Μια χτένα με φαρδιά δόντια μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην ουρά και στα πόδια. Το τρίχωμα των πυκνότριχων σκύλων πρέπει να φροντίζεται τέσσερις έως πέντε φορές το χρόνο.

Although beautiful, longhaired coats require daily brushing. This can take up to an hour a day in Afghan Hounds, for example. Use a slicker brush, working in the direction of the hair, to loosen knots and mats. Because the hair is long, this may pull the skin, so care should be taken to avoid hurting the puppy.

Using a bristle brush on dogs with silky coats, like Yorkshire Terriers and Afghan Hounds, will add sheen to the coat.

A wire brush can be used to remove impurities from the coat of dogs with an abundant undercoat, like Rough Collies.

A wide-tooth comb can be used to untangle hair behind the hocks.

All grooming tools should be cleaned and stored in a dry location after every use. Keep wire brushes from rusting by wiping them well and rubbing them with a rag soaked in vegetable oil.