A kölyökmacska hazavitele és az Önnel töltött első hét

Akármilyen módon is utazik, elengedhetetlen, hogy magával vigyen egy macskahordozót, mivel autóban hordozó nélkül veszélyes őt szállítani, sétálás közben és tömegközlekedési eszközön pedig esetleg kiszökhet a kezéből.



Olyan hordozót válasszon, amely felnőttkorában is megfelelő lesz a kölyökmacska számára, és tegyen bele egy takarót, hogy kényelmesebb legyen. Egy elsötétített hordozóban a kölyökmacska nagyobb biztonságban fogja érezni magát. Érdemes magával vinni papírtörlőt és egy másik takarót is arra az esetre, ha az út során baleset történne. A hordozó az út során legyen az Ön közelében, hogy megnyugtathassa a kölyökmacskát.