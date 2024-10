A kölyökmacska ápolásának alapjai

A kölyökmacskákról köztudott, hogy meglehetősen érzékenyek, ezért fontos, hogy az új élményt óvatosan vezessük be, gondoskodva arról, hogy mindvégig a lehető leginkább biztonságban érezzék magukat. Ez a jövőben is segíthet elkerülni a fürdéshez kapcsolódó negatív viselkedést, és csökkenti a stresszt Ön és kölyökmacskája számára is.