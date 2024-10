A kölyökmacska viselkedésének megértése

Számos oka lehet annak, hogy kölyökmacska nem használja az alomtálcáját. Először is gondolja végig, hogy a tálca megfelelő helyzetben van-e, elég messze van-e az etetőtálaktól, és könnyen elérhető, de diszkrét helyen van-e, ahol nem zavarja meg a cicát. Ha a kölyökmacska másik macskával osztozik az alomtálcán, akkor a stressz vagy megfélemlítés is eredményezheti, hogy a kölyök nem használja azt. Javasoljuk, hogy macskánként legalább egy alomtálca legyen otthon, plusz egy tartalék.



Csakúgy, mint a harapásnál, a kölyökmacska az alomtálcát szorongás vagy a rutin megzavarása miatt is kerülheti. Vegye fontolóra, hogy a kölyökmacska rutinjában vagy társas helyzetében történt-e változás nemrégiben.



Ha ezeket a lehetséges okokat kiküszöbölte, akkor az ok lehet betegség is. Ha valaha bizonytalan a kölyökmacska egészségét vagy viselkedését illetően, fontos, hogy felkeresse az állatorvost.