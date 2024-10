Végre megvan a macska, amiről mindig is álmodott. Ez egy izgalmas időszak, de sok első alkalommal is jár - mind az Ön, mind az új négylábú barátja számára. Ebbe beletartozik az is, hogy macskáját állatorvoshoz viszi. Minél felkészültebbek mindketten erre a pillanatra, annál pozitívabb lesz az élmény.

Az állatorvossal való kapcsolat kialakítása mind önnek, mind cicájának fontos: ő segít abban, hogy egészséges cicája legyen, a nagy szemű kiscicától a felnőtt korig.

Segítünk eligazodni ezen az első találkozón, hogy macskája hosszú és egészséges életet élhessen.