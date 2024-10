A yorkie apró lábai különleges gondoskodást igényelnek

A yorkshire terrierek egyik leggyakoribb problémája a térdkalácsficam (patella luxatio). Az embereknél is előforduló bántalom lényege, hogy a térdkalács esetenként szó szerint kiugrik a helyéről. A tünetek között szerepelhet a látható fájdalomérzet, sántítás vagy furcsa, három lábon járás – és idősebb életkorban ez ízületi gyulladáshoz is vezethet. Mint mindig, a megelőzés itt is jobb, mint a kezelés, ezért a legjobb, ha távol tartjuk a yorkie-t minden olyan helytől, ahol megpróbálhat ugrálni. Ha azonban az állapot mégis kialakul, sok mindennel kezelhető, az izomépítő gyakorlatoktól kezdve a súlykontrollon át a gyulladáscsökkentő gyógyszerekig. A műtéteknek is jó a sikerességi aránya.