Készítse fel kölyökkkutyáját (és magát) az első állatorvosi látogatásra

Arra azonban készüljön fel, hogy a kölyökkutya vagy a kutya élete első 12 hónapjában gyakran kell állatorvoshoz járni:

A kutyák számára kötelező védőoltások mellett az állatorvosnak a paraziták megelőzésével is foglalkoznia kell.

Váratlan problémák merülhetnek fel, például ha a kutya ellenáll a fogmosásnak, ami az állatorvos beavatkozását igényli.

Figyelje a kölyökkutyája vagy kutyája növekedési ütemét.

Amint kutyája felnőtté válik, minimum követelményként évente el kell mennie az állatorvoshoz az oltásokért. Még ha úgy gondolja is, hogy kiváló egészségnek örvend, akkor is jó, ha évente elintézi a vizsgálatot. Emellett, ahogy kezd öregedni, ajánlott az állatorvost is rendszeresebben meglátogatni.