Szénhidrátok és gabonák

A gabonafélék, melyeket gyakran "szemestakarmányoknak" vagy "szemes gabonáknak" is neveznek, egyes növények - többek között a búza, a kukorica, a rizs, az árpa, a zab és a rozs stb. - ehető magvai. Sokan úgy vélik, hogy a gabonaféléknek nincs tápértéke, sőt még károsak is lehetnek a kedvenc állatokra nézve. Ezzel szemben a gabonafélék valójában nagyon sok tápláló és jól emészthető tápanyagot szolgáltatnak a kutyák és a macskák számára, például aminosavakat, zsírsavakat, ásványi anyagokat, szénhidrátokat és rostokat.

A gabonafélék összetevők, és tápanyagokat - például szénhidrátokat - szolgáltatnak

A FEDIAF szerint "a szénhidrátok (a fehérjék és a zsírok mellett) az állatok takarmányaiban megtalálható makrotápanyagok három kategóriájának egyikét alkotják. Mindössze három elemből (szén, hidrogén és oxigén) álló molekulák, melyek fontos energiaforrások, emellett a gyomor-bél egészségét elősegítő rostokat is szolgáltatnak. A legegyszerűbb szénhidrátok a monoszacharidok. A szénhidrátok közé mono-, di-, oligo- és poliszacharidok tartoznak."

A cukrok egyszerű szénhidrátok, melyek mono- és diszacharidokból állnak. Az összetett szénhidrátok (az oligo- és a poliszacharidok) közé tartozik az emészthető keményítő és az emészthetetlen rostok (más néven élelmi rostok) is.

A keményítő főzött állapotban emészthető, miközben energiát is szolgáltat. A keményítő forrásai a gabonafélék ("gabonamagvak"), a pillangósok és a gyökérzöldségek. Noha a macskák és a kutyák nem szükségszerűen igényelnek keményítőt, a keményítő jó energiaforrás a számukra. A macskák és a kutyák egy amiláz nevű, a keményítő megemésztéséhez szükséges enzimet termelnek. Kimutatták azt is, hogy a kutyák jobban meg tudják emészteni a keményítőt, mint a farkasok - ez nagy valószínűséggel annak köszönhető, hogy az emberek a kutya háziasításának korai szakaszában, több ezer évvel ezelőtt alkalmazni kezdték a gabonaféléket a kutyáik táplálására is. Emellett számos vizsgálat megállapította, hogy a macskák hatékonyan meg tudják emészteni és képesek hasznosítani a keményítőt. Ezen túlmenően a keményítő nagyon fontos a tápszemcsék készítéséhez is, mivel ez adja a tápszemcsék állagát.