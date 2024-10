Otthon készült vagy a kereskedelemben kapható kisállateledel?

Kedvence számára főzni kellemes szokás lehet, főleg ha Ön szeret főzni, de a kedvenc állatok etetésével kapcsolatban van néhány tény, amit figyelembe kell venni.

Először is Önnek biztosítania kell, hogy a kedvencének felajánlott táplálék biztonságos, tápláló és megfelelő a kedvence számára. A biztonságos ebben az esetben azt jelenti, hogy mentesnek kell lennie mindentől, ami árthat a kedvencnek. A tápláló ezt jelenti, hogy az eledelnek teljes értékűnek és kiegyensúlyozottnak kell lennie, vagyis megfelelő mennyiségeket kell tartalmaznia minden szükséges tápanyagból, és helyes arányban kell tartalmaznia a tápanyagokat. Az eledelnek alkalmasnak kell lennie a kedvenc számára, ez pedig az egyes kedvencek szükségleteitől függ. A táplálkozási szükségletek az életkor, a fajta, az ivartalanítási állapot, az életmód, az aktivitás stb. szerint különbözhetnek.



Emellett az emészthetőség is nagyon fontos annak biztosítása érdekében, hogy a kedvenc meg tudja emészteni a táplálékot és fel tudja szívni az abban lévő tápanyagokat, a fokozott ízletesség pedig vonzóvá teszi az eledelt a kedvenc számára és biztosítja annak megfelelő mennyiségben történő felvételét. Egy kielégítő kisállateledelnek az összes említett kritériumnak meg kell felelnie.



Noha az otthon készített eledelt a kedvenc ízletesnek találhatja, annak elkészítése időt és elkötelezettséget igényel. Továbbá rendkívül nehéz biztosítani, hogy az otthon főzött eleség tartalmazza mindazokat a tápanyagokat, melyekre az állatnak minden nap szüksége van. Egy 2013-ban végzett felmérés, melynek keretében 200 otthon készült eledelt értékeltek, azt mutatta ki, hogy ezeknek az eledeleknek mindössze 5%-a volt kiegyensúlyozott és teljes értékű, míg a megvizsgált 200 eledel további 95%-ában legalább egy nélkülözhetetlen tápanyag szintje elégtelen volt, míg 83%-uk több tápanyagban is hiányos volt. E statisztikák alapján nyilvánvaló, hogy otthon nehéz olyan eledeleket készíteni, amelyek tápanyagtartalom tekintetében teljes értékűek és kiegyensúlyozottak.



A nem megfelelően kiegyensúlyozott eledel készítésének kockázata mellett oda kell figyelni azokra az összetevőkre, amelyek bekerülhetnek ezekbe az eledelekbe és az állatokkal megetetve mérgezőek lehetnek a számukra. A következő élelmiszerek mérgezőek a kedvencekre: hagyma, fokhagyma, mazsola, szőlő, csokoládé, avokadó, egyes diófélék és a xilittel édesített élelmiszerek.