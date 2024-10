Melléktermékek a kisállateledelekben

A macska- és kutyatápokhoz összetevőket szállítók gyakran azzal reklámozzák a termékeiket, hogy kihangsúlyozzák a „hús” vagy a „friss hús” mennyiségét, különösen azzal, hogy a legnagyobb mennyiségű összetevőként tüntetik fel azokat.

Néha ezeket az állításokat az izomhúsról készült képekkel is alátámasztják. Ez egy egyszerű üzenet, amely számos állattulajdonos számára vonzó. A takarmányokra vonatkozó jelenleg hatályos jogszabályok szerint egy kisállateledel minden egyes összetevőjét/összetevőcsoportját a főzés előtti súly szerinti csökkenő sorrendben kell feltüntetni a csomagoláson. Ez azt jelenti, hogy a „friss hús”, amely természetes módon nagy mennyiségű (körülbelül 75%) vizet tartalmaz, előkelő helyen szerepel az összetevők rangsorában. Ez azt a benyomást kelti, hogy a „hús” jelenti a kisállateledel tápanyagtartalmának elsődleges forrását. Ez azonban rendszerint nem igaz. Európában a kisállateledelek címkéjén feltüntetett „hús” szónak pusztán vázizom-eredetű húst kell jelentenie. Észak-Amerikában ugyanakkor kissé szélesebb a kedvencállat-eledelekben szereplő „hús” definíciója, mivel az magában foglalja a nyelvet, a szívet és a nyelőcsövet is. Azt is érdemes tekintetbe venni, hogy a kisállateledelekben szereplő „hús” mint összetevő hagyományosan magában foglalt hús-melléktermékeket is, például vesét, lépet és tüdőt. Ezek az összetevők nagy mennyiségű tápanyagot szolgáltatnak.

Összefoglalva: a melléktermékek táplálóak és hasznosak

A macskáknak és a kutyáknak teljes értékű és kiegyensúlyozott eledelt kell felkínálni a tápanyagszükségleteik kielégítése érdekében. Egy kisállateledel kiválasztásakor figyelembe kell venni azt is, hogy a tápértéket a táp egésze nyújtja, és a kedvenc állat számára nem az a fontos, hogy melyik összetevő szerepel az összetevők listájának első helyén.