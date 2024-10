Noha a kedvencek rendszerint csak tünetmentes hordozói e baktériumoknak, ettől még üríthetik azokat, ami azt jelenti, hogy a macskák és a kutyák hordozhatják és terjeszthetik ezeket a fertőzéseket anélkül, hogy tüneteket mutatnának (vagyis miközben egészségesnek tűnnek). Leírtak azonban olyan eseteket is, amikor a kedvenceknél betegséget okozott a nyers eledel fogyasztásával összefüggő bakteriális fertőzés, aminek eredményeképpen vetélés, gyomor-bél gyulladás és más problémák alakultak ki.



Amikor egy kedvenc állat kórokozókat vesz fel a táplálékával, közvetlen érintkezés útján megfertőzheti azokkal a gazdáit is. A kedvenc állatok tulajdonosai azonban fertőződhetnek magával az eledellel vagy az azzal szennyeződött háztartási felületekkel való közvetlen érintkezés révén is. Továbbá az emberi ételek keresztszennyeződése is bekövetkezhet a nyers állateledelek előkészítése vagy a kedvenc etetőtáljának tisztítása során, így az emberek e keresztszennyeződött ételek elfogyasztása révén fertőződhetnek.



A fertőzés kockázata általában a terhes nők, a gyermekek és az idősebb, legyengült immunrendszerű személyek esetében a legnagyobb, de a háztartásban élő minden személy általános közegészségügyi veszélynek van kitéve abban az esetben, ha a kedvenc állat valamilyen kórokozó mikroorganizmussal fertőzött akár klinikai tünetekben megjelenő, akár tünetmentes formában. Egy friss vizsgálat (Nüesch-Inderbinen, Treier, Zurfluh és Stephan, 2019) emellett rámutatott arra is, hogy e baktériumok egy része rezisztens fontos antibiotikumokra, ami súlyos egészségügyi kockázattal jár és súlyos aggályokat vet fel a nyers etetéssel kapcsolatban.



Összefoglalva: a jelenlegi tudományos ismeretek alapján a kedvenc állatokkal etetett nyershús-alapú eledelek bizonyos kockázatokat vetnek fel. A kedvenc állatok, az emberek és a közegészségügy védelme érdekében óvatosnak kell lennünk a nyershús-alapú eledelekkel, és az alkalmazandó állateledel kiválasztásakor szem előtt kell tartanunk, hogy a megfelelő tápnak biztonságosnak, táplálónak és a kedvenc számára alkalmasnak kell lennie.





A kereskedelmi/iparilag főzött kisállateledelek egy sor előnyt kínálnak

Az iparilag főzött kisállateledelek biztonságosak és táplálóak. A tápláló eledel teljes értékű és kiegyensúlyozott, és tartalmazza mindazokat az esszenciális tápanyagokat, melyekre a kutyáknak vagy a macskáknak szükségük van. A kereskedelmi tápok kitűnő emészthetősége segít biztosítani, hogy a tápanyagok felszívódnak és megfelelően hasznosulnak a kedvenc állat szervezetében. Az iparilag előállított főtt kisállateledelek emellett nagyon széles termékválasztékkal rendelkeznek, hogy megfeleljenek minden egyes kedvenc konkrét táplálkozási szükségleteinek. Bármilyen fajtájú, életkorú, ivartalanítási státuszú és életmódú az Ön kutyája vagy macskája, e széles termékválasztékban lesz egy olyan alkalmas táp, amely elősegíti az állat jó közérzetét, megfelel a táplálkozási igényeinek, és ízletességének köszönhetően kielégíti a kutya vagy macska étvágyát is. Az iparilag előállított, főtt kisállateledelek emellett kényelmes, könnyen elérhető, gazdaságos és fenntartható megoldást kínálnak a kedvencek táplálására.