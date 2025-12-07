פעולות הקיימות וסדרי העדיפויות שלנו
חיות מחמד הן הכל עבור בעליהן, הן תורמות כל כך הרבה לחיינו. וכל בעלים רוצה שחיית המחמד שלו תהיה בריאה כדי שתוכל לשגשג - אבל חיות המחמד שלנו יכולות לשגשג רק על כדור ארץ בריא. זו הסיבה שאנחנו ברויאל קנין מוצאים דרכים ברחבי העסק למזער את ההשפעה הסביבתית שלנו.
מאמץ קולקטיבי
אנו עובדים בשיתוף פעולה עם כמה מהאנשים המחזיקים במפתח לשינויים מהותיים. לא רק בעלי חיות מחמד והצוותים הנלהבים שלנו, אלא גם כמה חקלאים בשרשרת האספקה שלנו, וכמה ארגונים ועסקים שאנו משתפים איתם פעולה.
חיות מחמד בריאות צריכות כדור ארץ בריא
המאבק בשינויי האקלים הוא קריטי לרווחתם של חיות המחמד שלנו, שכן הוא מאיים על בריאותן, על הסביבה בה הן חיות ומשחקות יחד עם זמינות החומרים המזינים הדרושים להן.
לחץ וסיכון מוגבר למכות חום אצל חיות מחמד.
שינויים בתפוצה העולמית של טפילים.
שינוי בהתנהגות חיות המחמד, כולל סימני פחד, עצבנות וחרדה.
נטישת חיות מחמד באסונות: שיטפונות ושריפות יער.
המסע שלנו לקיימות
גלו את ההישגים הגדולים ביותר שלנו בשנים האחרונות.
המחויבויות שלנו לחיות מחמד, לאנשים ולכדור הארץ
חיות מחמד
אנחנו מאמינים שחתולים וכלבים משפרים את חיינו. מחקרים הראו כי לאינטראקציות עם חיות מחמד ישנן מספר השפעות חיוביות על בריאותם הפיזית והנפשית של בעליהם. בהתחשב בתמיכה הרגשית ובחברות שחיות מחמד מציעות, אנו ברויאל קנין מרגישים שעלינו לשפר את שלהן בתמורה. זה חורג מעבר להנגשת יתרונות בריאותיים לחתולים ולכלבים באמצעות תזונה. משמעות הדבר היא קידום בריאותם ורווחתם והדגשת התפקידים המשמעותיים שהם ממלאים בחברה.
כוכב הלכת
אנו מוצאים דרכים ברחבי העסק למזער את ההשפעה הסביבתית שלנו ולעזור להבטיח עתיד בריא יותר לדורות של חיות מחמד ובעלי חיות מחמד. אנו מתאחדים סביב רוח החדשנות המונעת על ידי מדע כדי לטפח ולגייס רעיונות חדשים ובעלי השפעה, מהחווה ועד לקערת חיית המחמד, מתוך שאיפה להיות יעילים יותר בפליטות פחמן ולפתח את האריזות שלנו כדי לתמוך בכלכלה מעגלית.
אנשים
אנו מאמינים בתוקף שבניית עסק בר-קיימא יותר מסתמכת על הערך ההדדי שאנו בונים עם העובדים והשותפים שלנו. אנו מחויבים לשיפור משמעותי של חייהם של אנשים ברחבי העסק ובשרשרת הערך שלנו, תוך כדי עבודה להשגת יעדי הקיימות שלנו.