חיים בריאים מהצעד הראשון
בזמן היותם גורים, כלבים עוברים שינויים גופניים והתנהגותיים משמעותיים. תזונה המותאמת לצרכים ההתפתחותיים הספציפיים שלהם יכולה לעזור להם לגדול מגורי כלבים צעירים ועדינים לכלבים חזקים ובריאים.העניקו לגור שלכם התחלה בריאה לחיים.
שלב הגורות – תקופה מרגשת של שינויים מדהימים
1.חושים
2.המערכת החיסונית והגנה
3.עצמות בריאות
4.גדילה יוצאת דופן
תזונה בהתאמה אישית לגור הכלבים
תזונה בהתאמה אישית לגור הכלבים

ROYAL CANIN® Puppy עשוי בהתאמה אישית וכולל את הוויטמינים והמינרלים הנכונים לתמיכה בהתפתחות הבריאה של גור הכלבים.
מדריך לתקופת הגורות של גורי כלבים
הכנה לקראת גור הכלבים
כשאתם מביאים את גור הכלבים הביתה בפעם הראשונה, זהו שינוי עצום לשניכם. תוכלו להקל על התהליך באמצעות כמה הכנות פשוטות לקראת היום הגדול.
איסוף גור הכלבים
איסוף גור הכלבים בפעם הראשונה אמנם מרגש, אבל הוא גם יכול להיות מורט עצבים. בזכות הידע והכלים הנכונים, תוכלו לוודא שהחוויה הראשונה של בן הבית החדש תהיה חיובית עבורו ועבורכם.
הימים הראשונים בבית חדש
הימים והשבועות הראשונים של גור הכלבים בביתו החדש הם המפתח לבניית מערכת יחסים איתנה עם חיית המחמד שלכם. ודאו שגור הכלבים מתאקלם, הכירו לו בני משפחה וחברים בצורה רגועה וקיימו שגרה קבועה כדי לצמצם עד כמה שניתן את השיבוש בחייו של בן הבית החדש.
האכלת גור הכלבים
התזונה של גור הכלבים ממלאת תפקיד מרכזי בהתפתחות הגופנית והקוגניטיבית שלו. השילוב הנכון של חומרים מזינים במזון יעזור להתפתחות זו ויניח את היסודות לחיים בריאים.
שלבי גדילת גור הכלבים
יילודים
לידה - 21 יום
בשלב הראשון של הגדילה, גור הכלבים מבלה את מרבית זמנו באכילה ובשינה. העיניים והאוזניים של גורי הכלבים מתחילות לתפקד בהדרגה. שני החושים חלשים בהתחלה, אך ישתפרו לקראת השבוע השלישי לחיים.
גמילה
3-8 שבועות
בשלב זה, גורי הכלבים מתחילים לריב עם אחיהם במסגרת המשחקים ביניהם. לקראת סוף התקופה, הם עשויים להתחיל לתקשר זה עם זה באמצעות תקשורת ווקאלית ושפת גוף, כמו כשכושי זנב.
שלב הגורות
8 שבועות ומעלה
מבנה, סוציאליזציה ואילוף הם חיוניים, כיוון שהם יכולים לעזור לגור הכלבים להתפתח לכלב בוגר בטוח בעצמו ומחונך. מזון מיוחד לגורי כלבים חיוני עד שהם מגיעים לבגרות כדי לתמוך בגדילה המתמשכת שלהם.
כיצד להעביר את גור הכלבים תהליך סוציאליזציה
סוציאליזציה היא אחד מהשלבים החשובים ביותר שמטרתם לוודא שגור הכלבים שלכם יגדל להיות כלב בוגר מאוזן ובטוח בעצמו. אף פעם לא מוקדם מדי להתחיל להציג לחיית המחמד שלכם חוויות חדשות ואנשים ובעלי חיים חדשים.
אילוף גורי כלבים ומשחק עמם
למידה ומשחק הם חיוניים להתפתחות גור הכלבים ומאפשרים לו להבין את כללי החיים. האילוף צריך להתחיל מוקדם ככל האפשר, כל עוד לגור הכלבים יש יכולת למידה מצוינת באופן טבעי.
יסודות הטיפוח לגורי כלבים
ההקפדה על הטיפול בגור כלבים מגיל צעיר תקל על הטיפוח שלו למשך כל חייו. לכל גזע כלבים יש צורכי טיפוח ייחודיים, וההבנה שלהם חשובה ביותר לשמירה על בריאות הפרווה של הכלב.
ההתנהגות של גור הכלבים
גורי כלבים מתקשרים אתכם במספר דרכים. אפשר ללמוד הרבה על התחושה שלו ועל מה שהוא צריך מקריאת שפת גוף וההתנהגויות שלו והקשבה לקולות שהוא משמיע.
הבנת הנושא של בריאות גור הכלבים
חשוב להכיר את השגרה וההתנהגות של הכלב כדי שתוכלו לזהות את הסימנים במהירות אם משהו לא תקין. חשוב גם להכיר כמה אבני דרך מרכזיות, כמו חיסונים וזריקות דחף.