הכנה

איסוף

השבועות הראשונים

האכלה

בריאות

שלבי הגדילה

סוציאליזציה

אילוף ומשחק

טיפוח

התנהגות

חיים בריאים מהצעד הראשון

בזמן היותם גורים, כלבים עוברים שינויים גופניים והתנהגותיים משמעותיים. תזונה המותאמת לצרכים ההתפתחותיים הספציפיים שלהם יכולה לעזור להם לגדול מגורי כלבים צעירים ועדינים לכלבים חזקים ובריאים.

העניקו לגור שלכם התחלה בריאה לחיים.

שלב הגורות – תקופה מרגשת של שינויים מדהימים

.במהלך החודשים הראשונים לחייו, גור הכלבים שלכם יעבור סדרה של שינויים משמעותיים בגופו ובהתנהוגותו. סדרת המזונות לגורים של רויאל קנין מספקת תזונה המותאמת לצרכים הייחודיים שלו בתקופה חיונית זו.
Golden Retriever puppy standing in black and white on a white background
1
2
3
4

1.חושים

עיניו של גור הכלבים נשארות עצומות עד סוף השבוע השני. השמיעה שלו אינה מפותחת לגמרי עד שהוא מגיע לגיל שמונה שבועות. כלב בוגר יכול לשמוע תדרים הגבוהים פי שניים וחצי מהאוזן האנושית.

2.המערכת החיסונית והגנה

בששת החודשים הראשונים, המערכת החיסונית הלא בשלה שלהם חייבת להגן עליהם מפני מיליוני חיידקים.

3.עצמות בריאות

בשנה הראשונה לחייו, העצמות של גור הכלבים חייבות לצמוח להיות חזקות פי ארבעה מבטון.

4.גדילה יוצאת דופן

בדרך כלל, גור כלבים עולה במשקל כ-5-10% ממשקל גופו מדי יום במהלך השבועיים הראשונים.

תזונה בהתאמה אישית לגור הכלבים

ROYAL CANIN® Puppy עשוי בהתאמה אישית וכולל את הוויטמינים והמינרלים הנכונים לתמיכה בהתפתחות הבריאה של גור הכלבים.

התאימו את תזונת הגור שלכם עכשיו / תזונה בהתאמה אישית לגור הכלבים

מדריך לתקופת הגורות של גורי כלבים

תקופת הגורות של גורי הכלבים היא פרק זמן מהנה מאוד לבעליהם, אבל זו גם תקופה של אתגרים אדירים והרבה לימוד משמעותי עבורכם ועבורם. המידע והעצות שבדפים הבאים התקבלו מווטרינרים, מתזונאים ומהשותפים המקצועיים של רויאל קנין ברחבי העולם, והם יעזרו לכם ולגור הכלבים שלכם להתחיל את החיים המשותפים שלכם ברגל ימין.

הכנה לקראת גור הכלבים

כשאתם מביאים את גור הכלבים הביתה בפעם הראשונה, זהו שינוי עצום לשניכם. תוכלו להקל על התהליך באמצעות כמה הכנות פשוטות לקראת היום הגדול.

  • השיגו את כל הפריטים החיוניים לגור הכלבים
  • הכנת הבית והגינה לגור הכלבים
  • מציאת ווטרינר מקומי
  • בחרו מזון שלם מבחינה תזונתית לגור הכלבים
  • ודאו שכולם בבית מוכנים
הכנה
Dachshund puppy being held by owner

איסוף גור הכלבים

איסוף גור הכלבים בפעם הראשונה אמנם מרגש, אבל הוא גם יכול להיות מורט עצבים. בזכות הידע והכלים הנכונים, תוכלו לוודא שהחוויה הראשונה של בן הבית החדש תהיה חיובית עבורו ועבורכם.

איסוף גור הכלבים
Jack Russell Terrier puppy sleeping on a white rug next to a window

הימים הראשונים בבית חדש

הימים והשבועות הראשונים של גור הכלבים בביתו החדש הם המפתח לבניית מערכת יחסים איתנה עם חיית המחמד שלכם. ודאו שגור הכלבים מתאקלם, הכירו לו בני משפחה וחברים בצורה רגועה וקיימו שגרה קבועה כדי לצמצם עד כמה שניתן את השיבוש בחייו של בן הבית החדש.

הימים והשבועות הראשונים
Black Labrador puppy in black and white eating from a red bowl

האכלת גור הכלבים

התזונה של גור הכלבים ממלאת תפקיד מרכזי בהתפתחות הגופנית והקוגניטיבית שלו. השילוב הנכון של חומרים מזינים במזון יעזור להתפתחות זו ויניח את היסודות לחיים בריאים.

האכלת גור הכלבים

שלבי גדילת גור הכלבים

הבנת שלבי הגדילה של גור הכלבים תעזור לכם לזהות את האתגרים שעומדים בפניו ואת דרכי הטיפול בו. ההקפדה על איזון תזונתי נכון במזון היא המפתח להתפתחות בריאה לחיים כבוגר.
Neonatal Labrador Retriever puppy lying down

יילודים

לידה - 21 יום

בשלב הראשון של הגדילה, גור הכלבים מבלה את מרבית זמנו באכילה ובשינה. העיניים והאוזניים של גורי הכלבים מתחילות לתפקד בהדרגה. שני החושים חלשים בהתחלה, אך ישתפרו לקראת השבוע השלישי לחיים.

גור לברדור רטריבר יושב בשחור לבן על רקע לבן

גמילה

3-8 שבועות

בשלב זה, גורי הכלבים מתחילים לריב עם אחיהם במסגרת המשחקים ביניהם. לקראת סוף התקופה, הם עשויים להתחיל לתקשר זה עם זה באמצעות תקשורת ווקאלית ושפת גוף, כמו כשכושי זנב.

Older Labrador Retriever puppy sitting in black and white on a white background

שלב הגורות

8 שבועות ומעלה

מבנה, סוציאליזציה ואילוף הם חיוניים, כיוון שהם יכולים לעזור לגור הכלבים להתפתח לכלב בוגר בטוח בעצמו ומחונך. מזון מיוחד לגורי כלבים חיוני עד שהם מגיעים לבגרות כדי לתמוך בגדילה המתמשכת שלהם.

בחנו את נושא הגדילה של גורי הכלבים
English Cocker Spaniel puppy being held by a young boy

כיצד להעביר את גור הכלבים תהליך סוציאליזציה

סוציאליזציה היא אחד מהשלבים החשובים ביותר שמטרתם לוודא שגור הכלבים שלכם יגדל להיות כלב בוגר מאוזן ובטוח בעצמו. אף פעם לא מוקדם מדי להתחיל להציג לחיית המחמד שלכם חוויות חדשות ואנשים ובעלי חיים חדשים.

תהליך הסוציאליזציה של גור הכלבים שלכם
Pembroke Welsh Corgi puppy standing outside being given a treat

אילוף גורי כלבים ומשחק עמם

למידה ומשחק הם חיוניים להתפתחות גור הכלבים ומאפשרים לו להבין את כללי החיים. האילוף צריך להתחיל מוקדם ככל האפשר, כל עוד לגור הכלבים יש יכולת למידה מצוינת באופן טבעי.

אילוף גור הכלבים
Poodle puppy sitting in black and white on a white background

יסודות הטיפוח לגורי כלבים

ההקפדה על הטיפול בגור כלבים מגיל צעיר תקל על הטיפוח שלו למשך כל חייו. לכל גזע כלבים יש צורכי טיפוח ייחודיים, וההבנה שלהם חשובה ביותר לשמירה על בריאות הפרווה של הכלב.

טיפוח הגור
גור כלבים מסוג רועה גרמני יושב בשחור לבן על רקע לבן

ההתנהגות של גור הכלבים

גורי כלבים מתקשרים אתכם במספר דרכים. אפשר ללמוד הרבה על התחושה שלו ועל מה שהוא צריך מקריאת שפת גוף וההתנהגויות שלו והקשבה לקולות שהוא משמיע.‬

התנהגות גור הכלבים

הבנת הנושא של בריאות גור הכלבים

חשוב להכיר את השגרה וההתנהגות של הכלב כדי שתוכלו לזהות את הסימנים במהירות אם משהו לא תקין. חשוב גם להכיר כמה אבני דרך מרכזיות, כמו חיסונים וזריקות דחף.

בריאות גור הכלבים