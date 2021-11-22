מזון איכותי לגורי כלבים אשר מתמקד בגדילה צריך להתאים לסוג הכלב, על פי גודל הגזע שלו וגילו, הרגישויות שלו, או התכונות הספציפיות של הגזע שלו. יש לתת לגור כלב שלכם עד ארבע ארוחות ביום בשבועות שלאחר הגמילה מהנקה. מספר הארוחות ישתנה בהתאם לגיל, בתחילה ארבע ארוחות ביום, ואז שלוש, ולאחר מכן, באמצע שלב הגדילה שתי ארוחות. תנו את האוכל לגור שלכם תמיד באותה קערה, ובאותו המקום בכדי ללמד אותו הרגלי אכילה טובים. כמו כן, חשוב מאד לשנות בהדרגה את התזונה של הכלבלב שלכם, בעת המעבר משלב לשלב