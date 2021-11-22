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תנו לגור כלב שלכם את ההתחלה הטובה ביותר לחיים

רויאל קנין פיתחו מגוון פורמולות של מזון כלבים על מנת לתמוך בגדילה ובהתפתחות של הגור כלב שלכם.

מזון ותזונה לגורי כלבים

הפורמולות שלנו של מזון לגורי כלבים מגשרות על פער תזונתי קריטי, ומעניקות את הפתרון המקיף ביותר לרווחתה של האם החל בהריון ועד ללידה ולהנקה, ולרווחתו של הכלבלב לכל חייו. אנו מכירים בצורך לתת מענה לדרישות התזונתיות של כלבות בהיריון ומניקות ושל הגורים שלהן אשר נגמלים מהנקה, ולכן השקנו את הסדרה הראשונה של פורמולות 'לידה וגדילה' Birth and Growth אשר מציעות תזונה מדויקת לאימהות ולגורים מההיריון ועד הגדילה.

האכלת גורי כלבים

מזון איכותי לגורי כלבים אשר מתמקד בגדילה צריך להתאים לסוג הכלב, על פי גודל הגזע שלו וגילו, הרגישויות שלו, או התכונות הספציפיות של הגזע שלו. יש לתת לגור כלב שלכם עד ארבע ארוחות ביום בשבועות שלאחר הגמילה מהנקה. מספר הארוחות ישתנה בהתאם לגיל, בתחילה ארבע ארוחות ביום, ואז שלוש, ולאחר מכן, באמצע שלב הגדילה שתי ארוחות. תנו את האוכל לגור שלכם תמיד באותה קערה, ובאותו המקום בכדי ללמד אותו הרגלי אכילה טובים. כמו כן, חשוב מאד לשנות בהדרגה את התזונה של הכלבלב שלכם, בעת המעבר משלב לשלב

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3 דקות

מצאו את המזון המתאים לחיית המחמד שלכם

1

ענו על שאלות לגבי חיית המחמד שלכם

2

קבלו המלצה מותאמת

3

תמכו בבריאות חיית המחמד שלכם עם התזונה הנכונה

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Puppy Jack Russell sitting outside in grass by a large silver bowl.

הסבר על תזונת גורים

Puppy dog standing in a large red bowl being washed by its owner.

עצות להיגיינה ולטיפוח של הגור החדש שלכם

Puppy Saint Bernards sitting together in a field.

השלבים המרכזיים בגדילה של גורים

Puppy Beagle standing indoors eating from a red bowl

באיזו תדירות להאכיל את גור הכלבים שלכם

התחלה מושלמת לחיים

למדו כיצד לטפל בבריאות הגורי כלבים שלכם במהלך השבועות והחודשים הראשונים של חייו