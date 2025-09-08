יותר מ- 50 שנים של תזונה בריאותית
משנת 1968 Royal Canin פועלת כדי להפוך את התזונה של חתולים וכלבים לתרופה הראשונה. זוהי הדרך שלנו ליצור עולם טוב יותר עבור חיות מחמד.
1968: התשוקה שלנו לקדם את בריאות חיות המחמד באמצעות תזונה החלה עם אדם אחד
ז'אן קתרי נולד במאי 1927 בעיר הצרפתית הקטנה לה פוי-אן-ולה. הוא החל את הקריירה הווטרינרית שלו בעבודה עם סוסים ושוורים. במהלך השנים הוא החל להאמין כי מזון יכול להשפיע על בריאותם של בעלי חיים. ב-1968 הוא יצר את "המרק הצהוב" לכלבים. המותג ROYAL CANIN® נרשם.
1972: ברוכים הבאים אל Le Group Guyomarc'h
חברת ROYAL CANIN נרכשה על-ידי קבוצת Guyomarc'h, ומעשירה אותנו במומחיותה בתחום התזונה המדויקת והפורמולות התזונתיות. קבוצת Guyomarc’h מעניקה לצוותי Royal Canin אוטונומיה רבה. היא מספקת תמיכה כספית, משאבי מו"פ, ומומחיות באסטרטגיה ושיווק, אבל ביזור גם הוא אחד מסימני ההיכר שלה.
1974: התרחבות בינלאומית
מתחילת שנת 1974, המוצרים של Royal Canin נמכרים בשמונה מדינות ברחבי אירופה - צרפת, בלגיה, דנמרק, גרמניה, איטליה, ספרד, שוודיה והולנד.
1980: השקת AGR – חידוש משמעותי
A.GR, המזון השלם הראשון מעולם המיועד לגורים מגזע גדול, זכה לשבחים של מגדלי בעלי-חיים ברחבי העולם והוא נחשב אמת המידה בתחום למעלה מ-15 שנים.
1982: מקום בתרבות הצרפתית
כלב רץ בחופשיות: פרסומת אגדית. פרסומת זו, שמלווה בפסקול של אניו מוריקונה מתוך הסרט 'המקצוען', הפכה לחלק מתרבות הפופ הצרפתית.
1985
המותג ROYAL CANIN הושק בארה"ב עם ארבעה יבואנים.
1990: בעלים חדשים. אסטרטגיה חדשה. אותה פילוסופיה
חברת Paribas Affaires Industrielles קונה את קבוצת Guyomarc’h. התוצאה היא שינוי אסטרטגי משמעותי, ושאיפה גדולה יותר ופיתוח גלובלי נרחב יותר. הפילוסופיה שלנו לא השתנתה - ליצור עולם טוב יותר לחיות מחמד.
1994: חלוצי התזונה לחתולים
השקת מבחר RCFI, מהפכה משולשת במזון לחתולים. המוצר מציע תזונה איכותית באמצעות מזון יבש והפצה ממוקדת באמצעות מגדלי בעלי חיים ווטרינרים, בעוד ששאר שוק המזון לחתולים מוכר מזון רטוב דרך סופרמרקטים.
1997: פרסומי Royal Canin: פרק חדש
אנו משיקים את 'אנציקלופדיית הכלבים של Royal Canin', ושנה לאחר מכן את 'אנציקלופדיית החתולים'. למחברים של שתי האנציקלופדיות הוענק פרס ה'גרנד פרי' מטעם האקדמיה לווטרינרים.
1997: תזונה ספציפית לגודל
לאחר שנים של מחקר ופיתוח, RCCI SIZE הושק. זוהי התוכנית התזונתית הראשונה בעולם המבוססת על הגודל והגיל של כלבים.
1999: תזונה ספציפית לגזע
המזון הראשון שלנו שהוא ספציפי לגזע. המזון הטחון גס בצורת שקדים תוכנן במיוחד כדי לפעול עם מבנה הלסת והרגלי האכילה של חתולים פרסיים, בעוד שההרכב התזונתי שלו נועד לפצות על הצרכים הבריאותיים הייחודיים שלהם.
2001: איסוף ידע
המפגש המדעי הראשון במונפלייה הביא יחדיו 150 ווטרינרים מכל רחבי אירופה כדי לדון בתזונה וברווחה של בעלי-חיים. פתחנו גם קמפוס חדש בעיירה אמרג (Aimargues). זהו מרכז מצוינות וכל הפעילויות מתרכזות במתקנים החדישים שמקיפים את המפעל: מרכז המו"פ, הכלבייה, החתולייה, המטה והחטיבה הצרפתית.
2002: משפחה חדשה – Mars
ROYAL CANIN SAS הוא כעת חלק מ-Mars Inc.
2002: מזון כלבים ייחודי לגזע
אנו משיקים את מזון הכלבים הראשון שלנו הייחודי לגזע – YPR 28 לגזע קטן עבור יורקשייר טרייר. מזון זה מציע תזונה המותאמת לצרכים הפיזיים והבריאותיים הספציפיים של הגזע.
2003: הטוב ביותר משני העולמות
השקת הסדרה הווטרינרית החדשה והייחודית של VDiet, הינה תוצר של שיתוף הפעולה בין חטיבת המחקר של ROYAL CANIN ובין מרכז וולת'האם לתזונת חיות מחמד (WCPN).
2005
מרפאה חדישה להשמנת יתר. בשיתוף עם WCPN, אנו תומכים בהקמת המרפאה האירופית הראשונה לניהול משקל בליברפול, בריטניה.
2009: השקת מגוון המזונות הרטובים שלנו
Royal Canin נכנסה לקטגוריית המזון הרטוב בסחר קמעונאי מקצועי לחיות מחמד, עם ההשקה של מגוון סוגי התזונה הרטובים לבריאות החתול.
2009: היבשת האחרונה
עם פתיחת המפעל הראשון באסיה, יש לנו כעת תשעה מפעלים המייצרים את המוצרים שלנו. Royal Canin מייצרת ומספקת כעת בכל היבשות, למעט אנטארקטיקה.
2012: Anallergenic, חדשנות פורצת דרך
נדרשו לנו 10 שנות מחקר כדי לפתח את סוג התזונה הראשון שפותח באמצעות כלי אבחון, המיועד לכלבים עם תגובות אלרגיות. מזון זה הוא פתרון תזונתי פורץ דרך, המיועד לחיות מחמד עם אלרגיות קיצוניות למזון. מזון טחון גס זה, המיוצר מחלבונים שעברו הידרוליזה נרחבת (אוליגופפטידים), מתעכל בקלות, מבלי שהוא מזוהה על ידי מערכת חיסון עם רגישות-יתר.
2014: כל כלב או כלבה הם ייחודיים
התחילו במסע האינדיווידואליזציה עם השקת ה- GHA, בדיקה הסורקת את הדנ"א של הכלב, מאפשרת לווטרינרים ליצור תוכניות בריאות מותאמות אישית המשקפות את הקוד הגנטי של כל כלב או כלבה.
2016 ההשקה של מוצרי ICU
מוצרי ICU, תזונות נוזליות ומלאות שתוכננו במיוחד לצינורות הזנה, מסייעים לווטרינרים לטפל בחתולים ובכלבים במצב קריטי. בעזרת תזונה זו חתולים וכלבים יכולים לקבל את התזונה החיונית להם כדי לעודד התאוששות מהירה.
2016 - שותפויות מותגים
יותר טוב ביחד: רוח של מצוינות - החזון המשותף שלנו ליצירת עולם טוב יותר עבור חיות מחמד הוא הערך שמאחד את המותגים ®ROYAL CANIN ו-EUKANUBA.
2017 - הביאו את הכלבים לעבודה
הקמפוס שלנו באמארג, צרפת, פועל עכשיו לפי מדיניות משרדית ידידותית לחיות מחמד. כל הכלבים מקבלים ערכת קבלת פנים הכוללת קערת שתייה, שלט המודיע על נוכחותם, רצועה לקולר, שמיכה, מזרן אדום ותג זיהוי, כדי שכל "ההולכים על שניים" ידעו איך קוראים להם.
2018 - פיתוח תשתיות
פתיחת המפעל ה-15 שלנו בג'ימג'ה שבדרום קוריאה מאפשרת התרחבות נוספת ברחבי מזרח אסיה. בעוד שההרחבה של הקמפוס שלנו עם Global Innovation Center נועדה כדי לעזור לקדם את המשימה שלנו ליצירת עולם טוב יותר עבור חיות מחמד.
