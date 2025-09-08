‏‫ז'אן קתרי נולד במאי 1927 בעיר הצרפתית הקטנה לה פוי-אן-ולה. הוא החל את הקריירה הווטרינרית שלו בעבודה עם סוסים ושוורים.‬ במהלך השנים הוא החל להאמין כי מזון יכול להשפיע על בריאותם של בעלי חיים. ב-1968 הוא יצר את "המרק הצהוב" לכלבים. המותג ROYAL CANIN® נרשם.