שאלות נפוצות
ברויאל קנין, אנחנו לא משתמשים בצבעים מלאכותיים בפורמולות המזון. כתוצאה מכך, קיימות וריאציות טבעיות בחומרי הגלם אשר גורמות לשינויי צבע קלים בכופתיות (בדומה לשינויי צבע קלים אותם רואים בעת רכישת בשר, פירות וירקות). אמנם שינויי צבע אלה קיימים, אולם אך ורק מוצרי מזון אשר עומדים בתקני האיכות הגבוהים ביותר בכל הקשור להרכב התזונתי שלהם יוצאים לשוק.
המערכות שלנו לבטיחות ואיכות המזון הן מערכות חדשניות ומתקדמות ביותר, ואנו משקיעים ללא הרף בטכנולוגיה חדשה על מנת לוודא ולהבטיח שהן תישארנה כך. בדיקות קפדניות מתבצעות על כל חומרי הגלם אשר נכנסים למפעלים שלנו, כמו גם על כל אצווה של מוצר מוגמר בכדי לוודא ולאמת את הבטיחות, הרכב החומרים המזינים {נוטריינטים}, והאיכות
רויאל קנין ישראל אינה משווקת ישירות לצרכנים. יש להאכיל מזונות וטרינריות שלנו בעקבות המלצת הווטרינר ובפיקוח וטרינר. הוטרינר שלכם יכול להזמין עבורכם כל תזונה ספציפית נדרשת.
הטעם הערב של הפורמולות של רויאל קנין מובטח. אם את/ה רוכש/ת מוצר וחיית המחמד שלך מסרבת לאכול אותו, אנא החזר/י למקום ממנו רכשת את כל המזון שלא נאכל באריזתו המקורית. החנות הקמעונאית או המרפאה הוטרינרית יחזירו לך את העלות, ינפיקו זיכוי, או יחליפו את המוצר במוצר אחר של רויאל קנין.
אם את/ה לחלוטין לא מרוצה ממוצר המזון של רויאל קנין, את/ה יכול/ה להחזיר אותו לחנות המתמחה בחיות מחמד או למרפאה הוטרינרית עבור החלפה.
אם ברצונך להחזיר את המוצר, החנות תבקש פרטים בכתב בנושא, לצד שמך, כתובתך וקבלה על הקנייה המקורית.
לערבב 25% מהמזון החדש עם 75% מהמזון הקודם של חיית המחמד שלך במשך 2 או 3 ימים
לאחר מכן לערבב 50% מהמזון החדש עם 50% מהמזון הקודם במשך 2 או 3 ימים
הדרך הטובה ביותר לשמור על טריות המוצר היא לאחסן אותו בשק המקורי, בתוך מכל אטום. ככל שהוא פתוח זמן ארוך יותר, כך המוצר עלול להתחמצן מהר יותר.
האם ידעת? לא מומלץ להקפיא מזון לחיות מחמד, מאחר ותהליך ההקפאה מוציאה את הלחות מהכופתיות , ובעת ההפשרה המזון עלול לקבל עובש.
על מנת לשמור על הטריות של מזון רטוב, יש לשים אותו בכלי מכוסה בתוך המקרר ולהשתמש בו תוך יומים.
בין אם חיית המחמד שלך אוכלת מזון רטוב או יבש, חשוב לשטוף את הכלים שלה ביסודיות ובקביעות במים נקיים, מאחר והמזון הנותר יכול למשוך חיידקים וחרקים.
כוסות המדידה שלנו זמינות בחנות המקומית שלך או אצל הוטרינר.
