שאלות נפוצות

'אחריות הטעימוּת' Palatability Guarantee שלנו פירושה - במקרה ומעבר למזון של רויאל קנין לא יוצלח (חית המחמד אינה אוכלת את המזון), בשיתוף פעולה עם החנות או המרפאה הוטרינרית ניקח אחריות ואנו מציעים החלפת מוצר או זיכוי מלא של המוצר.

אנו כל כך בטוחים כי חיית המחמד שלכם תאהב את ROYAL CANIN®, עד שאנו מציעים אחריות של 100% על מידת החוויה של האוכל שלנו. עם זאת, לניהול תביעות אלה, יש להקפיד על הנקודות שלהלן כדי לקבל החלפת מוצר או זיכוי:

1. חיית המחמד שלך מסרבת לאכול את האוכל והמזון הוזן לראשונה לאחר תקופה של מעבר הדרגתי (אנו ממליצים על מעבר הדרגתי של 5-7 ימים בין דיאטות).

2. התחייבות שלנו חלה רק על שקית אחת של מזון יבש לחתולים או כלבים של ROYAL CANIN® או על רכישה של מוצר 1 של מזון רטוב (שימורים או פאוץ).

3. מוצרי ROYAL CANIN® שנקנו בעת מבצע יוחזרו בהתאם למחיר הנרכש. יש להחזיר מתנות לקידום מכדי שההחזר המלא יהיה מלא.

4. למרות שאנו מציעים את אחריות הטעימות לכל הקמעונאים והמרפאות הוטרינריות שהם שותפים שלנו, ההחלפה או הזיכוי נותרים על פי שיקול דעתם בלבד, ולכן אנו ממליצים לדון בנושא אחריות לטעימות המוצר לפני רכישתו.

6. להחלפת מוצר או קבלת זיכוי, תידרש לספק לקמעונאי את תכולת שקית המזון, או תמונה שלו, המכילה לפחות 75% מהמזון (לפי משקל), להיות בתאריך טוב לשימוש, והוכחת רכישה (המתייחסת לקמעונאי דרכו מבקשים את ההחלפה או זיכוי), הסבר על מה קרה כשהצגת את האוכל לחית המחמד יחד עם שמך, כתובת ופרטי קשר.

7. יתכן שתידרש למלא טופס בקשה המספק את חתימתך והרשאה שקראת והבנת כיצד המידע שלך יוחזק, תוך מתן הסכמתך ל- ROYAL CANIN® להחזיק את המידע שלך למטרות אימות וביקורת.

10 ROYAL CANIN® שומרת לעצמה את הזכות לסיים פעילות זו לפי שיקול דעתה בכל עת ללא הודעה מוקדמת