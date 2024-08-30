הבנת ההתנהגות של גור הכלבים
שפת הגוף של גור הכלבים
רגוע
דרוך
אם גור הכלבים מציג שפת גוף דרוכה, המשמעות היא שמשהו משך את תשומת ליבו. זו לא רק תגובה למשהו שלילי, אלא רק מראה את העניין של הגור בסיטואציות או בפריטים מסוימים. עם זאת, יש לשים לב להתפתחות של ההתנהגות של הגור כדי להיות בטוחים שהוא מרגיש בנוח ובטוח בעצמו בכל סיטואציה.
שובב
אינדיקציה נפוצה לגור כלבים שובב היא ה"קשת "הסטריאוטיפית. בנוסף לתנוחה הזו, ניתן לזהות גור כלבים שובב גם על ידי תנועות מוגזמות. העסקת גור הכלבים במשחקים מהנים כשהוא מציג שפת גוף זו היא דרך נהדרת להבטיח שהוא מקבל שפע של גירויים פיזיים ומנטליים.
מפחד
חשוב לזהות את סימני הפחד או המצוקה של גור הכלבים. אם נראה שהגור מפוחד, יש להרחיק אותו מהגורם לפחד ולאפשר לו להירגע.
אגרסיביות הגנתית
גורי כלבים המציגים התנהגות זו מפחדים ויכולים לתקוף אם מתגרים בהם. חשוב לשים לב לשפת הגוף של גור הכלבים ולהימנע מלהעניש את הגור יותר מדי.
אגרסיה תוקפנית
אם גור הכלבים מראה התנהגות תוקפנית, חשוב לנסות ולנטרל את המצב לפני שהוא תוקף.
עידוד התנהגות טובה
אילו התנהגויות תרצו לעודד?
חשוב לחזק התנהגות טובה כבר מהיום שמביאים את הגור הביתה. יש פעולות מסוימות שתרצו לעודד יותר מאחרות, כמו להיות ידידותי כלפי זרים ולא ללעוס רהיטים כשהוא נשאר לבד בבית.
איך לחזק התנהגות טובה?
לאחר שמביאים את גור הכלבים הביתה, יש לחזק התנהגות חיובית ולהפסיק פעולות לא רצויות, כמו גירוד או נשיכות. חיזוק חיובי הוא שיטה שימושית כאשר מאלפים את הגור לפעול בהתאם לכללי הבית. אפשר לתגמל את ההתנהגות הטובה שלו ולהתעלם מכזו שלא רוצים שהוא יחזור עליה..
מתן תגמול להתנהגות
האבולוציה של התנהגות הכלב
תהליך הביות גרם לכלבים להפוך מחיות בר לחיות מחמד ביתיות, מה שהוביל לשינויים משמעותיים בהתנהגות שלהם. מכיוון שכלבים כבר לא נדרשים לחפש מזון או מקלט, הם צריכים להיות מסוגלים לתקשר את הצרכים שלהם לבעליהם, מה שהם לומדים לעשות כבר מגיל צעיר.
הסבר על התנהגות גור הכלבים
גלו כמה מהסיבות שיכולות להוביל להתנהגות הגור.
ייתכן שגור הכלבים חווה חרדת נטישה. כדי למנוע זאת, הציגו לכלב את האפשרות להישאר לבד. אם הכלב יכול להישאר לבד בבית למשך 30 דקות לפחות, בדרך כלל קל יותר להשאיר אותו לתקופות ארוכות יותר.
פעולה זו יכולה לנבוע משעמום או מסקרנות; עם זאת, לפעמים היא קשורה למחלות ספציפיות, ואם אתם מודאגים מההתנהגות של הגור, יש להתייעץ עם הווטרינר.
זה יכול להיות סימן לבדידות, חרדה או שעמום, ולכן חשוב לספק לו צעצועי לעיסה והרבה פעילות גופנית. אפשר למנוע ממנו ללעוס בכך שמפנים את תשומת לבו לצעצוע. לעולם אין להעניש את גור הכלבים, מכיוון שענישה עשויה להוביל לבעיית התנהגות.
אם לא הייתה לגור מספיק פעילות גופנית, יכול להיות שהוא מנסה לשרוף עודפי אנרגיה באמצעות חפירה. יכול להיות שהגור נוטה גם לקבור את הצעצועים או החטיפים ללעיסה שלו, אז כדאי לשים לב אם הוא מוציא אותם החוצה. אם חם לו מדי, יכול להיות שהוא מנסה להתקרר על ידי שכיבה באדמה שנחפרה לאחרונה.
התנשמות מוגזמת יכולה להצביע על כך שחם לו מדי, אך היא יכולה להצביע גם על לחץ נפשי אם לא נוח לו. התנשמות מוגזמת יכולה להיות סימן למחלה, לכן חשוב להתייעץ עם וטרינר אם אינכם בטוחים.
יש החושבים כי גורי כלבים מתגלגלים בצרכים כי זה עוזר להם להסוות את הריח שלהם, עוד מהתקופה שבה כלבים לא היו מבויתים. אחרים אומרים שכלבים עושים זאת פשוט כי הם אוהבים את הריח!
האף של הכלב קר בגלל הלחות שמתנדפת ממנו, כך שאם אין התנדפות האף שלו ירגיש חם. האף של גור הכלבים לעולם לא אמור להיות יבש או סדוק. אם אתם מודאגים יש להתייעץ עם וטרינר.
לגורי כלבים יש יכולת קשב לזמן קצר בלבד כאשר הם לומדים מיומנויות חדשות, כך שייתכן שפגישות האילוף הנוכחיות ארוכות מדי אם יש יותר מדי הסחות דעת. כדאי לנסות לשמור על מפגשים באורך חמש דקות לכל היותר, לבחור מיקום שקט ומוכר לאילוף ולוודא שדעתו של הגור לא מוסחת.
.
זו ככל הנראה בעיה שכיחה יותר עבור גורי כלבים בני פחות מחצי שנה. לדעתם של חלק מהאנשים הם עושים זאת אם יש להם מחסור בוויטמינים, טפילים פנימיים או פשוט כשהם משועממים.
גור הכלבים עשוי להיות מוטרד ממספר סיבות, כולל רעב, בדידות, פציעה, שעמום או בגלל שהוא צריך ללכת לשירותים. קריאת ההקשר ושפת הגוף שלו באמצעות הטיפים שלנו המופיעים למעלה יכולה לספק הסבר למה שהוא רוצה.
בעבר חשבו שכלבים אוכלים דשא כדי לגרום להקאה, אבל הסבר סביר יותר הוא שהם פשוט אוהבים לאכול אותו.
זה יכול להיות סימן לכך שגור הכלבים מנסה לתקשר משהו, כמו חיבה. בסיטואציות חדשות, הוא עשוי ללקק את פניו של אדם זר כדי לנסות להבין את כוונותיו.
ראשית, חשוב לשלול בעיות רפואיות. כדאי לפנות לווטרינר אם אתם מודאגים. סיבות נוספות לרעידות יכולות להיות לחץ נפשי, פחד, התרגשות וקור. נסו להיזכר מה קרה לפני שגור הכלבים התחיל לרעוד כדי להבין את הסיבה.
הבריאות של גור הכלבים
למדו כל מה שצריך לדעת על הבריאות והרווחה של גור הכלבים וכיצד לזהות סימנים מוקדמים למחלה.
