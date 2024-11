Fóðrun hundsins til að halda honum í kjörþyngd

Ef hundurinn þinn hefur þyngst eða lést nýlega og er núna í kjörþyngd eru tveir möguleikar varðandi fóðrun. Þú getur haldið áfram að gefa honum sama fóður og hann borðaði meðan hann var að léttast eða þyngjast. Þá stækkar þú eða minnkar skammtana eftir þörfum svo hann viðhaldi kjörþyngd. Þú getur einnig gefið honum fóður með meiri orkuþéttleika og haldið skammtinum þá óbreyttum.

Best er að ráðfæra sig við dýralækni til að tryggja að skammtastærðirnar séu eins og þær eiga að vera. Dýralæknirinn getur ráðlagt þér hvað best er að gera í stöðunni og einnig hvaða fóður hentar hundinum þínum best.

Orkuþéttleiki og hitaeiningafjöldi í fóðrinu skipta máli. Fóðrið á að vera próteinríkt til að hundurinn geti byggt upp vöðvamassa og fituskert til að hann fitni síður. Sumt fóður inniheldur einstaka trefjablöndu sem lætur hundinn finnast hann vera mettur án þess að borða stóra fóðurskammta.

Að viðhalda góðum fóðurvenjum hundsins

Það skiptir máli að vera nákvæmur þegar kemur að fóðurvenjum hundsins því þá eru mestar líkur á að hann haldist í kjörþyngd. Gefðu honum fóðrið alltaf á sama stað, úr sömu skálinni og á sama tíma þannig að hann venjist ákveðnum matartímum. Ekki gefa honum matarafganga og dragðu nammibita frá heildar fóðurskammti dagsins. Það er skynsamlegt að vigta hundinn einu sinni í mánuði og fara reglulega í skoðun til dýralæknis til að fá faglegt álit.

Með réttu hugarfari hjálpar þú hundinum þínum að viðhalda kjörþyngd og lifa ánægjulegu lífi. Þú getur rætt við dýralækninn til að fá fleiri hugmyndir um hvernig þú getur passað upp á holdafar hundsins þíns.