Er hundurinn minn of þungur?

Margar rannsóknir hafa sýnt fram á að í iðnríkjunum er að minnsta kosti einn af hverjum fimm hundum of feitur. Offita getur aukið líkur á sykursýki, hjarta- og æðasjúkdómum, liðagigt og mörgum öðrum langvinnum sjúkdómum. Þess vegna skiptir höfuðmáli að fylgjast með þyngd hundsins og bregðast við ef hann verður of þungur. Annars er hætt við að lífsgæði hans minnki og heilsufarið verði bágborið.

Hversu líklegt er að hundurinn minn verði of þungur?

Nokkrir þættir geta aukið líkurnar á að hundurinn þyngist of mikið og verði akfeitur. Hundar af sumum tegundum, til dæmis Labrador Retriever, eru líklegri en aðrir til að þyngjast of mikið. Smáhundar eru líka í mikilli hættu á að fitna of mikið.

Tíkum hættir frekar til að fitna og líkur á offituvandamálum aukast með aldrinum. Hundar sem voru akfeitir sem hvolpar eru líklegri til að verða of feitir á fullorðinsaldri heldur en þeir sem voru grannvaxnir eða í eðlilegum holdum sem hvolpar.

Ef hundurinn þinn hefur farið í ófrjósemisaðgerð eru tvöfalt meiri líkur á að hann þyngist of mikið. Ástæðan liggur í hormónabreytingum sem verða í kjölfar ófrjósemisaðgerða. Lífshættir hundsins þíns hafa líka áhrif. Ef hann er mikið innan dyra, fær afganga frá matarborðinu eða var ekki almennilega umhverfisþjálfaður sem hvolpur, er líklegt að tengsl hans við mat séu með þeim hætti að hann geti auðveldlega þyngst of mikið.