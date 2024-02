반려견에게 수제 사료를 급여해야 할까요?

제 반려견에게 수제 사료가 맞을까요?

반려견은 보호자가 주는 음식에서 건강 유지에 필요한 모든 영양소를 얻기 때문에 반려견에게 맞는 성분을 반드시 고려해야 합니다.

수제 반려견 사료가 만드는 동안에는 만족감을 줄지 몰라도 엄격한 위생 상태를 유지하고 오차 없이 정확한 양을 지켜야만 안전하고 영양적으로 부족함이 없습니다. 고급 재료를 사용하면 과정이 복잡해지고 비용이 크게 올라갈 수 있습니다.

반려견의 연령, 크기, 품종, 건강 상태를 특별하게 고려해 미리 만든 영양 균형이 맞는 사료가 보호자와 반려견 모두에게 더 쉽고 나은 선택인지도 모릅니다. 로얄캐닌에서는 모든 영양소가 과학자와 전문 반려동물 영양학자들이 체계적인 연구를 거치고 반려견을 최상의 상태로 유지하도록 정밀하게 조정됩니다.

