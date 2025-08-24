고양이 중성화 수술 또는 중성화 수술이란 무엇인가요? 두 용어 모두 일반적으로 반려동물이 생후 몇 개월이 되었을 때 시행하는 간단한 절차를 의미합니다. 고양이에게 많은 건강상의 이 점을 제공하며, 여러분과 더 많은 고양이 개체군에게도 많은 이점을 제공합니다. 또한 체중 증가와 같은 몇 가지 결과, 특히 특별히 조정된 식단으로 조절해야 하는 결과를 초래합니다.

반려동물 소유자는 반려동물의 건강과 복지에 대한 책임이 있습니다. 이 중요한 결정을 내리기 전에 어떤 절차가 포함되며 언제 완료해야 하는지 등 모든 중요한 질문에 대한 답을 준비하세요. 수의사에게 문의하여 개별 고양이에게 맞는 조언과 답변을 받으세요.