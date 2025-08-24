고양이를 중성화하거나 중성화해야 하나요?
고양이 중성화 수술 또는 중성화 수술이란 무엇인가요? 두 용어 모두 일반적으로 반려동물이 생후 몇 개월이 되었을 때 시행하는 간단한 절차를 의미합니다. 고양이에게 많은 건강상의 이 점을 제공하며, 여러분과 더 많은 고양이 개체군에게도 많은 이점을 제공합니다. 또한 체중 증가와 같은 몇 가지 결과, 특히 특별히 조정된 식단으로 조절해야 하는 결과를 초래합니다.
반려동물 소유자는 반려동물의 건강과 복지에 대한 책임이 있습니다. 이 중요한 결정을 내리기 전에 어떤 절차가 포함되며 언제 완료해야 하는지 등 모든 중요한 질문에 대한 답을 준비하세요. 수의사에게 문의하여 개별 고양이에게 맞는 조언과 답변을 받으세요.
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고양이 중성화 수술 또는 중성화 수술이란 무엇인가요?
중성화 수술과 중성화 수술은 모두 고양이를 불임 처리하는 과정을 말하며, 수의사가 전신 마취 하에 시행하는 일반적인 수술입니다. 수술의 목적은 고양이가 새끼를 낳는 것을 방지하는 것이지만, 그 외에도 많은 장점이 있습니다.
중성화 수술이란 암컷 고양이의 불임 수술을 의미합니다. 중성화 수술은 일반적으로 수컷 고양이의 중성화를 의미하지만, 암컷 고양이를 지칭하는 용어로도 사용되기도 합니다.
고양이를 중성화하거나 중성화해야 하는 이유는 무엇인가요?
중성화 수술은 고양이가 새끼를 낳지 못하게 하고, 가구에 몸을 비비거나 수컷 고양이의 경우 자신의 영역 주변에 소변을 '뿌려' 다른 고양이에게 자신이 가임기이고 교미할 준비가 되었음을 알리는 '열' 행동도 제거합니다.
암컷 고양이의 중성화 수술은 난소를 제거하여 난자 생산을 중단하는 수술입니다. 수컷 고양이의 경우 중성화 수술은 거세라고도 합니다. 고양이의 고환을 제거하면 더 이상 암컷 고양이의 난자를 수정할 정자를 생산할 수 없습니다.
고양이 중성화 수술 여부와 시기를 결정하기 전에 충분한 정보를 숙지하고, 절차에 대해 의문이나 궁금한 점이 있으면 수의사에게 조언을 구하세요.
고양이의 중성화 또는 중성화 수술은 언제 해야 하나요?
암컷과 수컷 고양이 모두 사춘기 직전에 불임 수술을 받는데, 불임 수술을 받지 않은 암컷 고양이는 일반적으로 첫 발정기를 경험하고 수컷 고양이는 성적으로 성숙해 짝을 찾기 시작하는 6~12개월 사이에 불임 수술을 받습니다.
그러나 수컷 고양이와 암컷 고양이 모두 약 4개월 또는 그 이전부터 안전하게 시술할 수 있습니다. 원치 않는 쓰레기의 위험을 피하기 위해 고양이가 어릴 때 불임 수술을 하는 것이 가장 합리적이지만, 이론적으로는 고양이의 생애 중 언제든 불임 수술을 할 수 있습니다.
고양이가 성체가 되기 전에 불임 수술을 받더라도 여전히 성장 중이라는 점을 염두에 두세요. 불임 새끼 고양이를 위해 특별히 개발된 사료는 성장 지원과 과도한 체중 증가를 방지하여 여러 건강 문제를 일으킬 수 있는 과도한 체중 증가를 방지하는 데 균형을 맞춰야 합니다.
수의사와 상담하여 개별 고양이의 건강, 품종, 병력, 기타 수의사가 중요하다고 생각하는 요소에 따라 적절한 시기에 대해 조언을 구하세요.
고양이 중성화 수술이나 중성화 수술의 장점은 무엇인가요?
살균 소독은 고양이 개체는 물론 고양이 주인인 여러분과 이웃, 더 많은 고양이 개체군에게도 큰 혜택을 제공합니다.
암컷 고양이 중성화 수술
유방 종양과 자궁 감염의 위험을 줄임으로써 건강을 개선하고 수명을 크게 늘릴 수 있습니다.
어린 암컷 고양이가 새끼를 낳아 스트레스를 받지 않게 해줍니다.
원치 않는 새끼의 위험 제거: 소독되지 않은 고양이는 놀라운 속도로 번식할 수 있으며, 고양이 보호소가 이미 압박을 받고 있는 상황에서 원치 않는 새끼 고양이는 종종 건강하지 않고 위험한 환경에서 길거리에서 생활하게 됩니다.
발정기에 있는 암컷 고양이의 극도로 시끄러운 야옹 소리와 소변 분출을 제거합니다.
수컷 고양이 중성화 수술
짝짓기 욕구를 제거하여 집과 더 가깝고 안전하게 유지: 소독하지 않은 고양이는 종종 짝을 찾아 며칠 동안 가출하여 자동차 사고, 중독 또는 질병에 걸리는 등의 위험에 노출됩니다.
고양이의 짝짓기 욕구가 감소하여 성병의 확산을 줄입니다. 소독하지 않은 수컷은 고양이에게 물렸을 때 전염되는 고양이 면역결핍 바이러스나 고양이 백혈병 바이러스와 같은 심각한 전염병에 걸릴 위험이 더 높습니다.
소변을 뿌려 자신의 영역을 표시하는 것을 막습니다 (또는 적어도 문제를 줄입니다).
부상과 감염으로 이어질 수 있는 다른 고양이와 싸우려는 욕구를 감소시킵니다.
고양이를 위한 살균 효과 고려하기
고양이 중성화 또는 중성화는 여러 가지 이유로 좋은 생각이지만, 중성화 수술과 관련된 몇 가지 결과에 대해 알아두어야 합니다. 고양이에게 무엇이 최선인지 결정하는 것은 회원님의 몫이므로, 필요한 모든 정보를 충분히 숙지한 후 결정하세요.
전신 마취를 수반하는 모든 시술과 마찬가지로 살균 수술 자체도 (아주 작은) 위험을 수반합니다. 수술 자체에 대한 우려가 있는 경우 수의사가 안심시킬 수 있어야 합니다.
고양이 중성화 수술이나 중성화 수술과 관련된 가장 큰 결과는 체중 증가입니다.
중성화 수술 후 오래 기다리지 않아도 수컷이든 암컷이든 고양이의 행동 변화를 알아차릴 수 있습니다.
중성화 수술이나 중성화 수술 후 고양이의 체중이 증가하나요?
기억해야 할 세 가지 사항:
불임 수술 후 고양이의 에너지 필요량은 약 30% 감소하는 반면 식욕은 증가하여 체중 증가와 비만의 위험에 노출될 수 있습니다.
중성화 수술은 특히 시술 후 체중 증가와 관련하여 수컷 고양이와 암컷 고양이에게 다르게 영향을 미칠 수 있습니다. 고양이가 중성화 수술을 받는 나이도 체중 증가에 영향을 미칠 수 있습니다. 수의사와 상담하여 멸균된 고양이의 식단을 관리할 수 있는 최선의 방법에 대해 알아보세요.
수컷 고양이도 요로 결석의 위험이 특히 높습니다. 과체중 고양이는 덜 움직이고, 덜 마시고, 덜 소변을 보는 경향이 있어 문제를 일으키는 미네랄이 축적되는 경향이 있습니다.
고양이 보호자는 고양이의 음식 섭취량을 면밀히 모니터링하고 중성화 수술을 받은 고양이에게 적합한 사료를 제공해야 할 책임이 있습니다. 수의사는 개별 반려동물에 맞는 구체적인 조언을 제공할 수 있어야 합니다.
수술 후 최소 2개월 동안은 고양이의 체중을 자주 측정하여 체중이 너무 많이 늘지 않도록 하고, 고양이는 보통 10~12개월 사이에 성체 체중에 도달한다는 점을 염두에 두세요.
고양이가 좋은 컨디션을 유지할 수 있도록 정기적인 놀이 세션을 통해 충분한 활동량을 확보하세요.
절차에 대해 알아야 할 사항
수술을 진행하기로 결정하고 수의사와 상의하여 수술 시기를 정확히 정했다면, 몇 가지 준비를 하면 고양이 중성화 수술이 더 원활하게 진행될 수 있습니다.
중성화/중성화 시술 전
고양이가 소독 후 다른 사료를 먹게 될 경우, 수술 전에 새 사료를 기존 사료에 소량 섞어 주면서 점차 새 사료와 기존 사료의 비율을 늘려가는 것이 좋습니다.
고양이는 식단 변화에 민감할 수 있으므로 점진적으로 전환하면 격변의 시기를 반려동물의 스트레스를 조금 덜 받는 데 도움이 될 수 있습니다.
중성화/중성화 수술 당일에
수술은 전신 마취 하에 진행되므로 수술 몇 시간 전에 고양이의 사료를 제거해야 합니다. 수의사에게 정확히 언제인지 물어보세요.
중성화/중성화 수술 후: 회복 기간
고양이가 상처를 핥고 자극하는 것을 방지하기 위해 콘과 같은 특별한 장비가 필요한지 수의사가 알려줄 것입니다. 마찬가지로, 수의사는 수술 후 고양이에게 언제부터 사료를 줄 수 있는지 조언해줄 것입니다. 반려동물이 침대에서 쉽게 닿을 수 있는 곳에 깨끗한 물을 놓아야 합니다.
고양이는 보통 이런 종류의 수술 후 빠르게 회복합니다. 몇 시간 동안은 약간 졸릴 수 있지만 다음 날이면 대개 다시 기분이 훨씬 밝아지므로 수술 후 고양이가 지나치게 조용하거나 무기력한 모습을 보인다면 수의사에게 조언을 구하세요.
고양이 중성화 또는 중성화 수술 후 예상되는 사항
수술 후 첫 두 달은 새로 불임 수술을 받은 고양이의 체중과 성장에 중요한 시기입니다. 주인은 반려견이 좋은 습관을 형성하도록 도와주어야 하며, 체중을 일정하게 유지하고 장래의 건강을 보장하는 수준으로 칼로리 섭취량을 줄여야 합니다.
지방 함량이 낮고 단백질과 섬유질이 많은 멸균 고양이를 위한 특수 사료가 필수적입니다. 수의사가 고양이에게 적합한 사료와 사료의 양에 대해 정확히 조언해 드릴 수 있습니다. 고양이의 체중이 너무 많이 늘지 않도록 정기적으로 체중을 측정하는 것도 좋은 방법입니다.
고양이 중성화 수술을 할 것인지 중성화 수술을 할 것인지를 결정하는 것은 어려운 선택처럼 느껴질 수 있습니다. 하지만 올바른 정보를 손쉽게 얻을 수 있다면 책임감 있는 결정을 내리는 데 자신감을 가질 수 있으며, 이는 건강하고 만족스러운 노후 생활에 도움이 될 것입니다.
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