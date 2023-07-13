홈페이지반려묘에 대한 모든 것제품일반사료캣 에이징 15+ 파우치 그레이비
캣 에이징 15+ 파우치 그레이비
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고양이 습식사료

15세 이상의 반려묘를 위한 최적의 영양맞춤사료

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제공 중인 사이즈

1 x 85 gg 85 x 1

12 x 85 gg 85 x 12

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제품 상세정보

15세 이상의 반려묘를 위한 최적의 영양맞춤사료

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제품효과

HealthyAge7™ Advanced Complex는 정밀한 영양 포뮬라로 15세 이상 반려묘의 최적의 건강과 활력 유지에 필요한 7가지 핵심 요소에 도움을 줍니다

1. 신장 건강 2. 피모 건강 3. 활동성 4. 건강한 식욕 및 체중 관리 5. 건강한 소화 6. 인지 기능 및 시력 관리 7. 면역 기능 관리

씹기 쉬운 텍스쳐

노령묘를 위해 설계되고 테스트된 텍스쳐

영양정보