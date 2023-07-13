캣 에이징 15+ 파우치 그레이비

등록성분량

조단백 7.6% 이상, 조지방 2.5% 이상, 칼슘 0.12% 이상, 인 0.11% 이상, 조섬유 1.4% 이하, 조회분 1.5% 이하, 수분 82.1% 이하 ※ 본 페이지의 정보는 로얄캐닌 글로벌에서 제시되는 기본 정보로서, 국내 사료관리법에 따른 제품 표시사항과 일부 다를 수 있습니다. 관련한 문의 사항은 로얄캐닌코리아 고객상담실 (080-041-5161)로 연락해 주시기 바랍니다.