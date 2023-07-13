캣 에이징 15+ 파우치 그레이비

제품 상세정보
15세 이상의 반려묘를 위한 최적의 영양맞춤사료
제품효과
HealthyAge7™ Advanced Complex는 정밀한 영양 포뮬라로 15세 이상 반려묘의 최적의 건강과 활력 유지에 필요한 7가지 핵심 요소에 도움을 줍니다
1. 신장 건강 2. 피모 건강 3. 활동성 4. 건강한 식욕 및 체중 관리 5. 건강한 소화 6. 인지 기능 및 시력 관리 7. 면역 기능 관리
씹기 쉬운 텍스쳐
노령묘를 위해 설계되고 테스트된 텍스쳐
영양정보
정제수, 육류(돼지), 육류(닭), 옥수수가루, 글리신, 해바라기유, 옥수수전분, 밀 글루텐, 비타민제 합제, 분말 셀룰로오스, 혼합광물질류 합제, 탄산칼슘, 해조유(EPA 및 DHA 함유 유지), 폴리인산나트륨, 염화칼륨, 타우린, 토마토 분말(라이코펜의 원료), 어유, 카라기난, 염화콜린, 효모(만난올리고당의 원료), 비타민 C, 보리지유, DL-메티오닌, 포도당, 글루코사민, L-카르니틴, L-트립토판, L-시스테인염산염, D-자일로오스, 금잔화 분말, 프락토올리고당, 탄산나트륨, 양조효모, 산화마그네슘, 비타민 E, 뮤코다당단백(콘드로이친의 원료), 프로비타민A(베타-카로틴)
조단백 7.6% 이상, 조지방 2.5% 이상, 칼슘 0.12% 이상, 인 0.11% 이상, 조섬유 1.4% 이하, 조회분 1.5% 이하, 수분 82.1% 이하 ※ 본 페이지의 정보는 로얄캐닌 글로벌에서 제시되는 기본 정보로서, 국내 사료관리법에 따른 제품 표시사항과 일부 다를 수 있습니다. 관련한 문의 사항은 로얄캐닌코리아 고객상담실 (080-041-5161)로 연락해 주시기 바랍니다.
ANALYTICAL CONSTITUENTS: Crude protein 7.6% (min.), Crude fat 2.5% (min.), Calcium 0.12% (min.), Phosphorus 0.11% (min.), Ash 1.5% (max.), Crude fibre 1.4% (max.), Moisture 82.1% (max.), Metabolisable energy 954 kcal/kg.
FEEDING INSTRUCTIONS: See table. Water should be available at all times.
LEGAL NOTICE: Best Before date: Displayed on the container (DD/MM/YY) - Manufacture date: 24 months before the best before date - Manufacturing country & source: Austria, MARS AUSTRIA - Net weight: Separately declared on the container - Importer & address: ROYAL CANIN KOREA, 72 Jipyeongseonsandan 2-gil, Baeksan-myeon, Gimje-si, Jeonbuk-do, Republic of Korea - Importer phone number: 080-041-5161 - Animal medicine and re-packaging: Not applied - NOTICE: Feed for companion animals. Do not feed to ruminant cattle. Refrigerate after opening or use as soon as possible. Store in a cool, dry place away from direct sunlight and pests. This product can be exchanged or compensated in cases of legitimate consumer damage in accordance with the Fair Trade Commission’s Notice of Consumer Dispute Resolution Standards. - Country of origin: Austria.
|고양이 이상적인 체중(kg)
|약간 저체중
|이상적인 체중
|3
|200g (2 pch+1/2 pouch)
|165g (2 pouch)
|4
|245g (3 pouch)
|205g (2 pch+1/2 pouch)
|5
|285g (3 pch+1/2 pouch)
|240g (3 pouch)
|6
|325g (4 pouch)
|270g (3 pouch)
|고양이 이상적인 체중(kg)
|파우
|약간 저체중
|이상적인 체중
|3
|1
|28g (2/8 cup)
|20g (1/8 cup)
|4
|1
|38g (3/8 cup)
|29g (2/8 cup)
|5
|1
|49g (3/8 cup)
|37g (3/8 cup)
|6
|1
|58g (4/8 cup)
|45g (3/8 cup)