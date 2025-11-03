에어데일 테리어에 대해 알아보세요
자신감 넘치고 친절하며 영리한 에어데일 테리어는 테리어 가족 중 가장 큰 종이자 다재다능한 만능견이기도 합니다. 이 검은색과 황갈색의 미녀들은 수년 동안 다양한 임무를 수행해 왔습니다: 1차 세계대전 전장에서 부상당한 병사들을 수색하고, 메시지를 전달하고, 경찰견과 경비견으로 활약했습니다. 하지만 에어데일 테리어는 충분한 운동만 제공된다면 가족 반려견처럼 만족스러운 생활을 할 수 있습니다.
공식 명칭: 에어데일 테리어
기원: 에어 밸리(에어데일이라고도 함), 요크셔, 잉글랜드 북부
침 흘림 습성1 out of 5
털 빠짐 수준2 out of 5
목소리 습성5 out of 5
에너지 수준*4 out of 5
따뜻한 날씨?3 out of 5
아파트 사육 적합성3 out of 5
가족 반려 동물*4 out of 5
그루밍 요구2 out of 5
|수컷
|암컷
|키
|키
|58 - 61 cm
|56 - 60 cm
|체중
|체중
|23 - 29 kg
|18 - 20 kg
|Life Stage
|어덜트 시기
|1~7년
|머추어 시기
|시니어 시기
|7~10년
|10년 이후
|베이비 시기
|출생~생후 2개월
에어데일 테리어에 대해 알아보기
품종에 대해 알아야 할 모든 것
전쟁 영웅, 수영 챔피언, 경찰견, 메신저, 경비견 등 에어데일 테리어가 할 수 없는 일이 있을까요? "5분 동안 가만히 앉아 있기"가 이 수사적 질문에 대한 답일 수 있습니다. 검은색과 황갈색의 털과 덥수룩한 수염을 가진 가장 큰 테리어 중 하나인 에어데일 테리어는 19세기 영국 북부에서 유래되었으며, 오늘날 가족 반려견과 일하는 개로 인기가 높습니다.
에어데일 테리어는 에너지가 넘치고 활기차며 경계심이 강한 인상적인 개입니다. 하지만 일단 훈련을 받으면 그 풍부한 에너지를 운동, 운동, 더 많은 운동과 게임으로 안전하게 전달할 수 있기 때문에 에어데일 테리어는 훌륭한 가족 반려견이 됩니다. 아이들에게 인내심이 많고 사교적이며 재미있어요. 운동을 잘하는 만능 스포츠 선수나 성실한 전쟁 영웅도 휴식 시간이 필요합니다. 에어데일 테리어는 만족감과 건강을 유지하는 데 필요한 매일의 산책과 달리기뿐만 아니라 쫓고 쫓기는 게임이나 공을 가지고 노는 것을 즐깁니다. 이 친근한 얼굴의 개들은 밀폐된 공간에서 뛰어놀 수 있다는 장점이 있습니다.
강에서 물놀이를 즐기던 에어데일 테리어는 다른 개나 다른 작은 동물을 쫓는 것을 거부하기 어려울 정도로 강한 사냥 욕구를 가지고 있습니다. 또한 파헤치는 것을 좋아합니다. 그리고 씹기. 에어데일 테리어를 훈련시키는 데는 인내심과 꾸준한 노력이 필요하지만, 그 노력은 반드시 보상을 받을 수 있으며, 지루할 틈 없이 항상 놀고 싶어 하는 친근하고 에너지 넘치는 반려동물을 키우게 될 것입니다.
에어데일 테리어에 관한 2가지 사실
1. 발 순찰대
에어데일 테리어는 영웅입니다: 1차 세계대전 당시 잭이라는 이름의 에어데일 테리어는 파편에 맞아 부상을 입었음에도 불구하고 참호에서 용감하게 전투를 벌여 교전 중이던 대대를 구하고 영국 최고의 군사 훈장인 빅토리아 크로스를 받았다고 합니다(안타깝게도 사후에 수여). 에어데일 테리어는 오늘날에도 독일과 네덜란드 등 여러 나라에서 경찰견으로 활약하고 있습니다.
2. 첫 번째 개
에어데일 테리어는 높은 곳에 친구가 있습니다. 세 명의 미국 대통령(정확히 말하면 우드로 윌슨, 워렌 G 하딩, 캘빈 쿨리지)이 에어데일 테리어를 반려동물로 키웠는데, 성취욕이 강한 이 견종이 개집이 아닌 백악관에 들어온 것은 어쩌면 당연한 결과일지도 모릅니다.
품종의 역사
에너지가 넘치고 근육질의 에어데일 테리어는 영국 북부 요크셔의 에어데일이라고도 불리는 에어밸리 출신입니다. 수영을 잘하는 에어데일 테리어는 산업혁명이 한창이던 19세기에 공장 노동자들이 지역 강과 그 주변에서 쥐와 다른 해충을 잡도록 훈련시켜 처음 사육하기 시작했습니다.
오터하운드, 잉글리시 블랙과 탄 테리어, 세터, 리트리버, 심지어 일부 목양견의 조상일 수도 있습니다. 하지만 종종 훌륭한 레시피를 만드는 비밀 재료는 지능, 용감함, 에너지, 결단력이며, 이 조합은 1차 세계대전 전장에서 에어데일 테리어가 경비견으로, 부상당한 병사를 수색하는 등 인간 전우들에게 메시지와 의료품을 전달하며 중요한 도움을 주는 데 쓰이게 됩니다. 에어데일 테리어는 오늘날에도 일부 국가에서 경찰로 복무하고 있습니다.
머리에서 꼬리까지
에어데일 테리어의 신체적 특징
1.털
2.주둥이
3.귀
4.외모
5.꼬리
주목해야 할 점
특정 품종 특성부터 일반적인 건강 개요까지, 에어데일 테리어에 대한 흥미로운 사실 몇 가지를 소개합니다.
보물 찾기
누구나 취미가 필요하죠: 에어데일 테리어는 뛰어다니거나 뛰거나 쫓지 않을 때 보물을 모으는 것을 좋아합니다. 하지만 보물에 대한 정의가 여러분과 다를 수 있으므로 이상한 양말, 어린이 장난감 또는 기타 물건이 보관함에 들어 있어도 놀라지 마세요. 또한 땅 파기를 좋아하기 때문에 에어데일 테리어가 지루해하면 새로 심은 구근을 '재배치'할 수도 있습니다. 경고를 받았습니다.
엉덩이 문제
에어데일 테리어는 일반적으로 건강한 개이지만, 뼈가 자라면서 척추 뼈에 영향을 미치고 뻣뻣함, 운동 제한 및 통증을 유발할 수 있는 척추 변형증 등 특정 건강 문제가 발생하기 쉬울 수 있습니다. 또한, 겨울철에 털이 빠지는 측면 탈모증이 발생할 수 있습니다. 에어데일 테리어의 건강을 유지하고 이 질환이나 다른 건강 문제를 조기에 발견하려면 수의사에게 정기 검진을 받는 것이 좋습니다.
정상적인 식이를 통한 반려견의 건강 개선
에어데일 테리어를 위한 사료를 선택할 때는 고려해야 할 요소가 많습니다: 나이, 라이프스타일, 활동 수준, 생리적 상태, 잠재적 질병이나 민감성을 포함한 건강 상태 등 여러 가지를 고려해야 합니다. 사료는 반려견의 중요한 기능을 수행하는 데 필요한 에너지를 제공하며, 완전한 영양 포뮬러는 반려견에게 악영향을 미칠 수 있는 영양소 결핍이나 과잉을 피하기 위해 영양소의 균형을 조절하여 만들어져야 합니다.
좋은 비뇨기 규칙성을 지원하기 위해 항상 깨끗하고 신선한 물을 사용할 수 있어야 합니다. 더운 날씨에 그리고 특히 밖에서 운동을 할 때 반려견이 자주 물을 마시며 쉴 수 있도록 물을 가져가십시오.
에너지 섭취는 또한 기후 조건에 적응해야 할 수도 있습니다. 겨울에 실외에서 생활하는 반려견은 필요한 에너지양이 증가합니다.
다음 권장 사항은 건강한 동물을위한 것입니다. 반려견에게 건강 문제가 있는 경우 식단을 처방할 수의사와 상담하세요.
에어데일 테리어 강아지는 에너지, 단백질, 미네랄 및 비타민 측면에서 성견보다 훨씬 더 많은 영양소를 필요로 합니다. 신체를 유지하고 성장하고 발달하기 위해서는 에너지와 영양분이 필요합니다. 에어데일 테리어 강아지의 면역 체계는 생후 12개월이 될 때까지 서서히 발달합니다. 비타민 E를 포함한 복합 항산화제는 큰 변화와 발견, 새로운 만남을 맞이하는 이 시기에 자연 방어력을 강화하는 데 도움이 될 수 있습니다. 이들의 소화 기능도 성견 에어데일 테리어와 다릅니다: 소화 기관이 아직 성숙하지 않았기 때문에 소화가 잘되는 단백질을 효과적으로 공급하는 것이 중요합니다. 프락토올리고당과 같은 프리바이오틱스는 장내 세균총의 균형을 유지하여 대변의 질을 좋게 함으로써 소화기 건강에 도움을 줍니다.
적절한 크기, 모양, 질감의 키블을 선택하는 것이 중요합니다. 이 성장 단계는 또한 적당한 에너지가 필요하다는 것을 의미합니다. 성장기가 길고 격렬한 에어데일 테리어 강아지와 같은 대형견은 특히 사지 결함, 뼈 기형, 관절 병변 등 골격 및 관절 문제가 발생하기 쉽습니다. 성장의 첫 번째 부분은 주로 뼈의 발달과 관련이 있지만 근육도 성장하기 시작합니다. 즉, 너무 많이 먹는(너무 많은 에너지를 섭취하는) 강아지는 살이 너무 많이 찌고 너무 빨리 자랄 수 있습니다. 에어데일 테리어 강아지 사료의 에너지 농도를 제한하고 일일 적정량을 먹이면 성장 속도를 조절하고 이러한 위험을 최소화하는 데 도움이 됩니다.
다른 영양소의 농도는 특별히 제조 된 성장 식품에서 정상보다 높아야합니다. 음식의 칼슘 함량을 늘려야하지만 맥시 크기의 품종 강아지는 과도한 칼슘 섭취에 더 민감합니다. 수의사가 처방하지 않는 한 성장 단계를 위해 공식화 된 완전한 식품에 성분을 첨가하는 것은 기껏해야 불필요하고 동물에게 최악의 위험하다는 것을 이해하는 것이 중요합니다. 또한 생후 6개월까지는 하루에 세 번씩 나누어서 사료를 급여하고, 6개월이 지나면 하루 2회로 전환하는 것이 좋습니다.
평생 동안 에어데일 테리어에게 사람 음식이나 지방이 많은 간식을 먹이지 않는 것이 중요합니다. 대신 일일 식사 허용량에서 건사료를 빼서 보상하고, 과도한 체중 증가를 방지하기 위해 포장에 적힌 사료 급여 지침을 엄격하게 따르세요.
성견 에어데일 테리어의 주요 영양 목표는 다음과 같습니다:
소화가 잘되는 성분을 사용하고 지방 함량을 합리적인 수준으로 유지하여 이상적인 체중을 유지합니다.
뼈와 관절 건강을 지키는 데 효과적인 글루코사민, 콘드로이친 및 항산화 성분.
고품질 단백질과 균형 잡힌 식이 섬유 공급을 통한 최적의 소화율 촉진.
필수 지방산(특히 EPA 및 DHA), 필수 아미노산 및 비타민 B의 풍부한 첨가로 피부와 털의 건강과 아름다움을 보존하는 데 도움이 됩니다.
에어데일 테리어는 7세가 지나면 노화의 첫 징후가 나타나기 시작합니다. 항산화제가 풍부한 포뮬러는 활력을 유지하는 데 도움이 되며, 콘드로이틴과 글루코사민과 같은 특정 영양소는 건강한 뼈와 관절을 지원하는 데 도움이 됩니다. 노화는 또한 소화 능력과 특정 영양 요구 사항의 변화를 동반하므로 노령의 에어데일 테리어를 위한 음식은 다음과 같은 특성을 가져야 합니다:
더 높은 비타민 C와 E 함량. 이 영양소는 항산화 특성이 있어서 노령과 관련된 산화 스트레스의 유해한 효과로부터 체세포를 보호하는 데 효과적입니다.
고품질 단백질. 널리 알려진 오해와는 달리, 음식의 단백질 함량을 낮추는 것은 신부전을 제한하는 데 거의 도움이되지 않습니다. 게다가 노령견은 어린 개보다 식이 단백질을 사용하는 데 덜 효율적입니다. 인 함량을 낮추면 신장 기능 감소 속도를 줄이는 데 효과적입니다.
피부와 털을 양호한 상태로 유지하려면 미량 원소인 철, 아연, 망간의 비율을 높여야 합니다.
더 많은 양의 고도 불포화 지방산이 코트의 품질을 유지하는 데 도움이됩니다. 이와 같은 지방산은 보통 반려견의 몸에서 만들어지지만 노화가 이러한 생리적 과정에 영향을 줄 수 있습니다.
나이가 들어감에 따라 개는 점점 더 치아 문제로 고통받습니다. 충분한 양을 계속 섭취할 수 있도록 반려견의 턱에 따라 사료의 크기, 모양, 단단한 정도를 고려해야 합니다.
에어데일 테리어 돌보기
그루밍, 훈련 및 운동 팁
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에어데일 테리어에 관한 모든 것
에어데일 테리어는 털갈이를 하나요?
가장 잘 알려진 품종은 아니지만, 에어데일 테리어의 두꺼운 곱슬머리는 털이 빠지기 때문에 검은색과 황갈색의 컬을 유지하기 위해 주인과 애견 미용실 방문을 통해 정기적으로 그루밍을 해줘야 합니다.
에어데일 테리어는 공격적인가요?
에어데일 테리어는 공격적이지 않은 것으로 알려져 있지만 용감하고 활기차며 자신감이 넘치고 경계심이 강합니다. 훈련을 받으면 믿을 수 있고 친절해집니다 - 이미 언급했나요? - 활기찬 가족 반려견.
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