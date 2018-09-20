반려견의 연령별 필요 영양
노령견의 영양
노령견의 영양 요건은 어린 강아지는 물론 성견의 영양 요건과도 상당히 다릅니다. 반려견은 규칙적인 신체 활동을 통해 근육량을 유지하고 체중을 조절할 수 있습니다. 치아와 털 상태도 관찰해야 합니다.
필수 에너지양과 관련해 연령과 건강 문제에 따라 달라지는 반려동물의 활동 수준에 그 섭취량을 맞춰야 합니다. 관절염이 있는 반려견은 덜 움직이기 때문에 에너지 소비가 적어 체중 증가의 위험이 있습니다. 반려견이 과체중이라면 저열량식이 필수적입니다. 운동에 대한 열의 감소가 노화에 따른 것이라고만 생각치 말고 질병을 앓고 있는지 검사해야 합니다.
정기적인 체중 측정과 건강 검진은 최대한 일찍 노화 관련 문제를 알 수 있는 가장 좋은 방법입니다.
노령견을 위한 사료는 다음과 같은 특성이 있어야 합니다
높은 비타민 C 및 E 함량
이 영양소는 노화와 관련된 산화 스트레스의 유해한 효과로부터 몸을 보호하는 항산화 특성을 가지고 있습니다.
고품질의 단백질
나이든 반려견은 소화 기능이 감퇴하기 때문에 어린 반려견만큼 단백질을 효과적으로 활용하지 못합니다. 여기서 중요한 것은 단백질 품질을 개선하는 것입니다. 일부 국가에는 단백질이 신부전의 원인이라는 잘못된 생각이 퍼져 있습니다. 사실은 그렇지 않습니다. 이 질병의 진행을 늦추려면 사료의 인 함량을 줄이는 것이 좋습니다. 하지만 식단을 바꾸기 전에 먼저 수의사와 상의해 상태를 진단해야 합니다.
높은 철, 구리, 아연, 망간 원소 비율
이 영양소들은 피부와 털 상태를 양호하게 유지하는 데 도움이 됩니다. 무기염보다 훨씬 소화하기 쉬운 유기염 형태로 이 영양소들을 사료에 포함시키면 소화기계의 기능이 떨어지는 반려견의 신진대사에서 활용될 가능성이 높아집니다.
많은 양의 고도 불포화 지방산
대두유 또는 그보다 좋은 보리지 오일이나 어유도 털의 품질을 유지하는 데 사용됩니다.
약간 많은 양의 섬유질
섬유질 함량을 높이면 노령견의 신체 활동 감소에 동반하는 변비의 위험을 줄이는 데 도움이 됩니다.
반려견의 치아 문제는 나이가 들수록 커집니다. 충분한 양을 계속 섭취할 수 있도록 사료의 모양, 크기, 단단한 정도를 고려해야 합니다.
노령견을 위한 영양식
예상 수명의 3/4에 도달한 성견은 노령견으로 간주됩니다. 반려견이 일정 나이에 도달하면 노화의 징후가 점점 더 분명해지기 시작합니다. 노화의 징후는 소형견의 경우 12세, 중형견의 경우 10세, 대형견의 경우 8세가 되면 더 뚜렷해집니다.
반려견이 이러한 삶의 단계에 들어가면 도움이 되는 식이요법이 강화되어야 합니다. 그러면 최대한 오랫동안 건강을 유지하는 데 도움이 될 것입니다. 다음 요소가 특히 중요합니다.
면역력 향상 및 저항력 증가
건강한 면역 체계를 지원하는데 도움이 되는 것으로 확인된 베타-카로틴, 비타민 E, C 및 아연과 같은 미네랄을 포함하여 여러 가지 영양소가 있습니다.
피부와 털의 아름다움
피부와 털의 건강과 아름다움은 특정 물질의 충분하고 규칙적인 섭취에 달려 있습니다. 보라지 오일은 털의 광택과 피부의 탄력에 긍정적인 영향을 줍니다. 아연은 털 상태가 좋지 않은 노령견에게 권장됩니다.
관절염 완화
글루코사민과 황산콘드로이친 및 EPA/DHA는 노령견의 기동성 향상에 도움이 되는 영양소입니다. 골관절염이 있는 반려견은 이러한 영양소가 포함된 식이를 급여했을 때 실제로 기동성이 향상되었습니다. 강황 추출물, 폴리페놀 및 가수분해된 콜라겐 등 일부 새로운 식이가 개발되었으며 노령견을 위한 기동성 및 삶의 질 향상에 효과적이라고 입증되었습니다.
언급된 이 모든 것들이 노령견에게 모두 동일하게 적용되지는 않습니다. 건강한 노령견은 건강 문제가 있는 노령견과 식이요법이 같아서는 안 됩니다.
정기 검진 및 건강 선별 검사는 가장 빠른 시기에 건강 문제를 발견할 수 있게 해줍니다. 많은 경우에, 식이요법은 노령견에게서 만성 질환의 임상적 증상 발현을 예방하거나 적어도 제한하는 역할을 할 수 있습니다. 수의사가 가장 적절한 사료를 추천할 수 있습니다.
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