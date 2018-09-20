노령견의 영양



노령견의 영양 요건은 어린 강아지는 물론 성견의 영양 요건과도 상당히 다릅니다. 반려견은 규칙적인 신체 활동을 통해 근육량을 유지하고 체중을 조절할 수 있습니다. 치아와 털 상태도 관찰해야 합니다.

필수 에너지양과 관련해 연령과 건강 문제에 따라 달라지는 반려동물의 활동 수준에 그 섭취량을 맞춰야 합니다. 관절염이 있는 반려견은 덜 움직이기 때문에 에너지 소비가 적어 체중 증가의 위험이 있습니다. 반려견이 과체중이라면 저열량식이 필수적입니다. 운동에 대한 열의 감소가 노화에 따른 것이라고만 생각치 말고 질병을 앓고 있는지 검사해야 합니다.

정기적인 체중 측정과 건강 검진은 최대한 일찍 노화 관련 문제를 알 수 있는 가장 좋은 방법입니다.

노령견을 위한 사료는 다음과 같은 특성이 있어야 합니다

높은 비타민 C 및 E 함량

이 영양소는 노화와 관련된 산화 스트레스의 유해한 효과로부터 몸을 보호하는 항산화 특성을 가지고 있습니다.

고품질의 단백질

나이든 반려견은 소화 기능이 감퇴하기 때문에 어린 반려견만큼 단백질을 효과적으로 활용하지 못합니다. 여기서 중요한 것은 단백질 품질을 개선하는 것입니다. 일부 국가에는 단백질이 신부전의 원인이라는 잘못된 생각이 퍼져 있습니다. 사실은 그렇지 않습니다. 이 질병의 진행을 늦추려면 사료의 인 함량을 줄이는 것이 좋습니다. 하지만 식단을 바꾸기 전에 먼저 수의사와 상의해 상태를 진단해야 합니다.

높은 철, 구리, 아연, 망간 원소 비율

이 영양소들은 피부와 털 상태를 양호하게 유지하는 데 도움이 됩니다. 무기염보다 훨씬 소화하기 쉬운 유기염 형태로 이 영양소들을 사료에 포함시키면 소화기계의 기능이 떨어지는 반려견의 신진대사에서 활용될 가능성이 높아집니다.

많은 양의 고도 불포화 지방산

대두유 또는 그보다 좋은 보리지 오일이나 어유도 털의 품질을 유지하는 데 사용됩니다.

약간 많은 양의 섬유질

섬유질 함량을 높이면 노령견의 신체 활동 감소에 동반하는 변비의 위험을 줄이는 데 도움이 됩니다.

반려견의 치아 문제는 나이가 들수록 커집니다. 충분한 양을 계속 섭취할 수 있도록 사료의 모양, 크기, 단단한 정도를 고려해야 합니다.

