How long will the food switchover take? This question comes up again and again.

사료를 바꿀 때에는 일반적으로 일주일의 시간이 필요합니다. 이러한 점진적인 전환은 강아지가 새로운 사료의 맛과 식감에 적응할 수 있도록 해주고, 소화 장애를 최소화하는 데에 도움이 됩니다.

1~2일차: 기존 사료 75% + 새로운 사료 25%

기존 사료 75% + 새로운 사료 25% 3~4일차: 기존 사료 50% + 새로운 사료 50%

기존 사료 50% + 새로운 사료 50% 5~6일차: 기존 사료 25% + 새로운 사료 75%

기존 사료 25% + 새로운 사료 75% 7일차: 새로운 사료 100%

이 과정에 필요한 기간은 강아지마다 다를 수 있기 때문에 강아지에게 적합한 속도에 맞춰 사료를 바꿔주세요. 새로운 사료에 완전히 적응하는데 걸리는 시간은 7일보다 짧거나 길 수 있습니다.