반려견과 반려견의 감정을 더 잘 이해하는 방법

고양이와 직접 비교해보면, 개가 사람과 같은 애정 표현을 더 명확하게 보인다는 것을 알 수 있습니다. 퇴근 후 문을 열고 들어올 때 꼬리를 흔들거나 좋아하는 장난감을 꺼내주면 신이 나서 뛰어오르기도 합니다.

반려견과 보호자 사이의 유대감은 오랜 시간 동안 형성되어 왔습니다. 고고학자들은 인류가 3만 년 전부터 개를 길들이기 시작했다는 증거를 발견했습니다. 오늘날에는 개가 주인에게 감정을 느낄 수 있다는 것을 확인할 수 있는 풍부한 과학적 데이터가 있습니다.

실제로 개는 기쁨, 두려움, 놀라움, 만족감, 혐오감을 경험할 수 있으며, 이는 개가 슬퍼할 수도 있다는 것을 의미합니다. 책임감 있는 반려동물 주인이라면 반려견이 보내는 신호를 이해하는 것이 중요합니다. 반대로 개는 사람의 감정을 감지할 수 있을까요?

2014년 미국 에모리 대학교의 연구진은 깨어 있는 훈련된 개의 뇌 활동을 연구했습니다. 연구 결과, 긍정적인 경험을 기억하는 뇌 부위가 가족의 냄새를 맡았을 때 가장 강한 반응을 보인 것으로 나타났습니다. 부다페스트에서도 비슷한 연구가 진행되었지만 향기 대신 소리에 초점을 맞췄습니다. 개는 사람의 목소리에서 감정을 이해하는 것으로 밝혀졌습니다.

반려견의 공감 능력을 보여주는 더 많은 데이터는 2015년 일본에서 사람과 반려견이 서로의 눈을 바라보며 시간을 보낸다는 연구 결과에서 나왔습니다. 이 과정에서 연구자들은 '사랑의 호르몬'으로 더 잘 알려진 옥시토신이 개에게서 더 많이 발견되어 부모와 자식 간의 유대감과 유사한 유대감을 시사하는 것을 관찰했습니다.