반려견과 반려견의 감정을 더 잘 이해하는 방법
반려견과 주인 사이의 유대감은 그 어떤 것과도 비교할 수 없습니다. 반려견 애정과 반려견 조난의 차이점과 반려견의 감정을 이해하는 방법을 알아보세요.
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개는 인간에게 애정을 표현하나요?
고양이와 직접 비교해보면, 개가 사람과 같은 애정 표현을 더 명확하게 보인다는 것을 알 수 있습니다. 퇴근 후 문을 열고 들어올 때 꼬리를 흔들거나 좋아하는 장난감을 꺼내주면 신이 나서 뛰어오르기도 합니다.
반려견과 보호자 사이의 유대감은 오랜 시간 동안 형성되어 왔습니다. 고고학자들은 인류가 3만 년 전부터 개를 길들이기 시작했다는 증거를 발견했습니다. 오늘날에는 개가 주인에게 감정을 느낄 수 있다는 것을 확인할 수 있는 풍부한 과학적 데이터가 있습니다.
실제로 개는 기쁨, 두려움, 놀라움, 만족감, 혐오감을 경험할 수 있으며, 이는 개가 슬퍼할 수도 있다는 것을 의미합니다. 책임감 있는 반려동물 주인이라면 반려견이 보내는 신호를 이해하는 것이 중요합니다. 반대로 개는 사람의 감정을 감지할 수 있을까요?
2014년 미국 에모리 대학교의 연구진은 깨어 있는 훈련된 개의 뇌 활동을 연구했습니다. 연구 결과, 긍정적인 경험을 기억하는 뇌 부위가 가족의 냄새를 맡았을 때 가장 강한 반응을 보인 것으로 나타났습니다. 부다페스트에서도 비슷한 연구가 진행되었지만 향기 대신 소리에 초점을 맞췄습니다. 개는 사람의 목소리에서 감정을 이해하는 것으로 밝혀졌습니다.
반려견의 공감 능력을 보여주는 더 많은 데이터는 2015년 일본에서 사람과 반려견이 서로의 눈을 바라보며 시간을 보낸다는 연구 결과에서 나왔습니다. 이 과정에서 연구자들은 '사랑의 호르몬'으로 더 잘 알려진 옥시토신이 개에게서 더 많이 발견되어 부모와 자식 간의 유대감과 유사한 유대감을 시사하는 것을 관찰했습니다.
개는 주인에게 어떻게 애정을 표현하나요?
반려견 주인이 반려견을 사랑한다면 매일 새벽 5시마다 배를 문질러주는 것은 당연한 일입니다. 업무를 보기 위해 걸을 때, 털복숭이들이 껴안아줄 때마다 마음이 기쁨으로 가득 찹니다. 그렇다면 반려견이 주인에게 헌신하고 있다는 신호는 무엇일까요?
꼬리 흔들기
개는 품종에 따라 3~4주가 되면 꼬리를 흔들기 시작하는 경향이 있습니다. 이들에게 중요한 커뮤니케이션 도구입니다. 개가 꼬리를 흔드는 것은 긍정적 의미와 부정적 의미를 모두 가질 수 있습니다. 만족스러운 꼬리 흔들기는 활기차게 흔드는 것부터 온몸을 완전히 흔드는 것까지 다양합니다.
핥기
강아지와 개는 만족감을 표시하거나 주인의 관심을 요구하기 위해 주인을 핥을 수 있습니다. 안아주거나 함께 놀아주고 싶을 수도 있습니다.
팔로잉
이는 사용자와 반려견이 몇 시간 동안 분리된 후에 발생할 가능성이 가장 높습니다. 현관문을 열고 들어올 때 간단한 인사를 건네거나 잠시 동안 따라다닐 수도 있습니다.
눈 맞추기
사람과 사람, 개와 개, 사람과 개가 눈을 맞추는 것은 강렬한 인상을 남길 수 있습니다. 따라서 강아지가 부드러운 표정으로 주인과 눈을 맞추고 있다면, 이는 강아지가 주인과 유대감을 형성하고 있다는 신호입니다.
기울기
개가 주인에게 체중을 기대거나 주인 위에 앉는 것은 주인에게 가까이 있고 싶다는 의사를 표현하는 행동입니다. 강아지나 고양이가 주도권을 잡아야 합니다. 항상 강아지나 고양이가 먼저 다가와야지 그 반대가 되어서는 안 됩니다.
고개 기울이기
개가 고개를 기울이면 여러분에게 집중하고 있다는 뜻입니다. 그들은 나와 유대감을 형성하기 위해 목소리 톤을 듣거나 표정을 읽습니다.
책임감 있는 반려동물 보호자로서 반려견의 행동을 이해한다는 것은 반려견이 보호자에게 전달하려는 고통의 신호를 이해한다는 의미이기도 합니다.
반려견과 반려견의 행동에 대한 일반적인 오해
반려견을 처음 키우는 경우, 반려견의 몸짓 언어를 해석하고 만족스러운 신호와 고통스러운 신호를 구별하는 데 도움이 될 수 있도록 반려견을 관찰하는 것이 매우 중요합니다.
관찰 모드에 있다고 해서 반려견이 느낄 수 있는 영구적인 불안 상태에 있어야 한다는 의미는 아닙니다. 얼굴 표정과 억양을 읽을 수 있는 능력이 있습니다. 그렇다면 강아지와 개에 대한 일반적인 오해 중 알아두어야 할 것은 무엇일까요?
꼬리 움직임이 콘텐츠에 만족하는 개와 같다는 생각의 함정에 빠지지 마세요. 흔들기는 가능하지만 꼬리 위치는 여러 가지가 있으며, 주의해야 할 사항은 다음과 같습니다:
- 지면과 평행: 긴장을 풀고, 모든 것이 괜찮습니다.
- 낮음: 반려견이 걱정하거나 긴장하고 있음을 나타냅니다.
- 높음: 긍정적이든 부정적이든 높은 각성을 나타냅니다(예 공격성)
반려견의 꼬리 움직임에 담긴 무수한 의미는 배울 가치가 있습니다!
강아지나 고양이가 안을 때 으르렁거린다면 그 원인을 파악해야 합니다. 화를 내거나 공격적으로 태어나는 개는 없습니다. 일반적으로 으르렁거리는 강아지나 개는 두 가지 의미로 해석할 수 있습니다.
놀이 시간: 강아지나 반려견이 즐거운 시간을 보내고 있다는 것을 암시하는 긍정적인 신호입니다. 다른 개와 놀거나 좋아하는 장난감을 가지고 놀 때, 또는 사용자와 함께 놀 때 으르렁거릴 수 있습니다.
플레이 시간 외의 시간: 맥락을 이해하는 것이 중요합니다. 놀 때 말고 으르렁거리는 것은 강아지나 고양이가 스트레스를 받고 있다는 신호일 수 있습니다. 고객이 해결책을 찾도록 돕고 고통을 유발하는 문제에서 벗어나도록 하는 것은 여러분의 책임입니다.
잘 모르겠다면 으르렁거리거나 으르렁거리는 개를 조심스럽게 대하는 것이 현명합니다. 다른 반려견이 스트레스를 유발한다고 의심되면 길을 건너거나 반려견 공원을 떠나세요. 이러한 행동이 반드시 공격적인 반려견의 신호는 아닙니다. 장기적인 해결책을 찾으려면 전문 반려견 훈련사의 도움이 필요할 수 있습니다.
반려견을 훈련하고 사회화시키는 것은 반려동물 주인의 책임 중 하나입니다. 하지만 반려견을 지배해야 한다는 생각에 사로잡힐 필요는 전혀 없습니다.
이러한 오해는 1960년대에 늑대와 무관한 늑대를 포획하여 관찰한 결과, 개와 개 사이의 관계는 공격적이라는 것에서 비롯된 것으로 거슬러 올라갑니다. 추가 연구에 따르면 실제로는 소수의 사례에 불과한 것으로 나타났습니다.
개를 겁에 질리게 하는 것은 복종으로 이어지지 않으며, 오히려 개를 더 두려워하게 만들 뿐입니다. 이는 반려동물과 보호자 사이의 유대감을 깨뜨리고 반려견의 공격적인 행동으로 이어질 수 있습니다.
전문가들은 개가 아무리 똑똑해도 죄책감을 느끼기에는 너무 복잡한 감정이라고 말합니다.
집에 돌아와서 반려동물이 황폐해진 샌들 옆에서 눈을 동그랗게 뜨고 있는 모습을 발견했다면 어떻게 해야 할까요? 이것은 죄책감이 아니라 반려견이 사용자의 보디랭귀지를 읽고 사용자가 행복하지 않다는 것을 이해하는 것입니다.
일반적으로 죄책감으로 인식되는 다른 개 행동으로는 숨기거나, 눈을 마주치지 않거나, 고개를 살짝 돌리거나, 꼬리를 집어넣거나, 징징거리거나, 주인인 사용자와 신체적 접촉을 시도하는 것 등이 있습니다.
개는 단순히 사용자의 반응에 적합하다고 생각하는 방식으로 반응하는 것입니다. 집을 비운 동안 반려견이 어떤 행동을 했든 처벌은 해결책이 될 수 없다는 점을 기억하세요.
반려견과 강한 유대감을 형성하는 방법
반려견과 더 나은 관계를 구축하는 방법을 알고 싶다면 훌륭한 반려동물 주인인 것 같습니다. 좋은 소식은 전문가들이 쉽게 따라할 수 있는 몇 가지 지침에 동의한다는 것입니다.
아이들과 함께 시간 보내기
새로운 반려견과 좋은 시간을 보내는 것은 필수입니다. 반려견과의 놀이 시간, 가벼운 하이킹이나 숲 산책, 비 오는 날 집에서 강아지를 껴안아주는 것 등이 그 예입니다. 거창한 제스처나 예산이 필요하지 않습니다.
흔히 물어뜯지 않고 강아지와 놀아주는 방법에 대한 질문이 있습니다. 줄다리기 장난감과 같은 인터랙티브 게임은 편리한 솔루션입니다. 강아지나 고양이가 손을 물어뜯기 시작하면 장난감으로 주의를 돌릴 수 있도록 항상 손에 하나씩 가지고 다니세요.
반려견에게 칭찬하기
반려견과 상호작용하는 동안 좋은 행동에 대한 보상은 반려견에게 동기를 부여할 수 있습니다. 실제로 과학에 따르면 일부 개는 식용 간식보다 칭찬에 더 잘 반응하는 것으로 나타났습니다. 칭찬은 집에서 좋은 행동을 했을 때 보상으로 주거나 반려견이 밖에서 화장실에 갔을 때 머리를 쓰다듬어 주는 것일 수 있습니다.
시간을 내서 훈련하기
강아지 교육에 있어서는 제한을 두지 마세요. 매일 명령을 반복하여 반려견에게 주의를 환기시키고 새로운 기술을 배우도록 격려하세요. 아이들이 순종에 익숙해지면 새로운 트릭을 가르치는 것은 어떨까요? 이 모든 것은 반려견에 대해 더 잘 알고 반려견의 신체 언어를 성공적으로 해석할 수 있는 좋은 기회입니다.
강아지나 반려견에게 적절한 수준의 보살핌과 사랑, 만족감을 제공하면 보호자 없이 시간을 보내는 것에 대해 지나치게 궁핍해하거나 불안해하지 않고 강한 유대감을 형성할 수 있습니다.
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