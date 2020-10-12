Vai man vajadzētu barot savu suni ar mājās gatavotu suņa barību?
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Mājdzīvnieku īpašnieki arvien biežāk apsver mājās gatavotu suņu barību, cerot suņiem nodrošināt daudzveidīgāku uzturu un plašāku garšu spektru. Bet, lai gan mājās gatavoti suņa kārumi un uzturs bieži šķiet apmierinoši, riski, kas saistīti ar pašgatavotu suņa barību, var būt lielāki nekā ieguvumi. Mājdzīvnieku barība ir jāgatavo ļoti rūpīgi, tostarp precīzi līdzsvarojot barības vielu maisījumu.
Barības vielu mērķa vērtība suņiem
Saskaņā ar Lolojumdzīvnieku barības institūta datiem sunim, lai katru dienu uzturētu veselību, ir nepieciešamas vairāk nekā 40 barības vielas.1 Katrai no tām jābūt precīzi līdzsvarotām, jo pārāk maz vai pārāk daudz vienas barības vielas var izraisīt uztura nepietiekamību un sliktu veselību. Neaizstājamās barības vielas jūsu suņa ikdienas uzturā ietekmē ikvienu veselības daļu, ja:
Sabalansēta uztura formula
Būtiskās barības vielas ietilpst vienā no sešām saimēm, kurām visām ir būtiska loma jūsu suņa veselībā:
Olbaltumvielas
Tauki
Ogļhidrāti
Minerālvielas un vitamīni
Ūdens
Katras barības vielas mērījums ir apņēmīgs pēc tādiem faktoriem kā vecums, šķirne, svars, dzīvesveids, jutīgums un veselība apstākļi, un tas mainīsies mājdzīvnieka dzīves laikā.
Pat veselīgs, pieaudzis suns var piedzīvot uztura vajadzību izmaiņas, mainoties aktivitātes līmenim, neatkarīgi no tā vai viņam ir metiens, vai pat atkarībā no mājas apstākļiem. Piemēram, suņiem, kuri dzīvo pilsētvidē, var būt atšķirīgas vajadzības, salīdzinājuma ar lauku apvidos dzīvojošajiem mājdzīvniekiem.
Vai varat pagatavot savu suņa barību?
Pašgatavota suņu barības gatavošana var būt neticami sarežģīta. Pirms pat sākat veikt mājdzīvnieka diētas izmaiņas, ir svarīgi konsultēties ar dzīvnieku barības speciālistu, kurš aprēķinās jūsu suņa vajadzības pēc enerģijas un uzturvielām. Izstrādājot jūsu mājdzīvnieka uztura profilu, tiks ņemts vērā jūsu suņa šķirne, vecums, svars, aktivitātes līmenis, stāvoklis, veselība un dzīves apstākļi, un ir precīzi jāatbilst katrai barības vielai.
Kad jūsu mājdzīvnieku uztura prasības būs noteiktas un veterinārārsts jums izsniegs gatavu diētu, jums būs jāiegulda specializētā aprīkojumā. Tas var ietvert, piemēram, augstas klases gaļas mašīnu, kapājamos, nažus, grieznes, bļodas, svarus, konteinerus, cimdus un izciršanas dēļus. Lai izvairītos no bakteriālā piesārņojuma, visā sagatavošanas procesā jāievēro arī stingri higiēnas standarti.
Var būt grūti izvēlēties pareizās sastāvdaļas, lai nodrošinātu katru barības vielu. Jūsu veterinārārsts izraudzīsies konkrētas sastāvdaļas, lai jūsu suns saņemtu katru barības vielu pienācīgā daudzumā. Dažas sastāvdaļas, kas mums šķiet barojošas, var būt jūsu sunim indīgas. Sīpoli, piemēram, ir lielisks vitamīnu un kālija avots, no kuriem abi ir svarīga barības vielu saime mājdzīvniekiem, bet patiesībā ir indīgi suņiem jebkurā formā.
Iespējams, ka mājdzīvnieku īpašniekiem būs grūti līdzsvarot pareizos barības vielu daudzumus, un, ja tas netiek darīts pareizi, pastāv pārbarošanas vai uztura nepietiekamības risks.
Lai gan var būt viegli atrast mājdzīvnieku barību receptes, ir svarīgi ievērot, ka pat ar pareizo aprīkojumu un drošām, barības vielām bagātām sastāvdaļām joprojām ir ļoti grūti mājās izveidot pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu. Pirms apņematies pagatavot savu mājdzīvnieku barību, jums jākonsultējas ar veterinārārstu, kam ir zinātniska un uzturvērtības informācija, lai tiktu pilnībā atbalstīta jūsu suņa veselība un labklājība, lietojot mājas uzturu.
Suņi nav tādi kā cilvēki
Apsverot iespēju gatavot barību mājās, ir vērts atcerēties, ka suņi ir ļoti atšķirīgi no cilvēkiem gan uztura, gan mūsu ēšanas paradumu ziņā.
Garša suņiem ir mazāk svarīga nekā cilvēkiem. Mums ir 9000 garšas kārpiņu, savukārt suņiem ir 1700, tāpēc suņu garšas izjūta ir mazāk attīstīta.2
Kā cilvēki mēs košļājam un baudām savu barību, bet suņi kož un plēš, tas nozīmē, ka viņi mazāk košļā un ēd ātrāk. Barība suņu paletē pavada mazāk laika.
Atšķirībā no cilvēkiem, suņiem nav nepieciešama daudzveidīga diēta. Patiesībā pārāk ātra suņa diētas maiņa var izraisīt gremošanas traucējumus. Ja jums kādreiz ir jāpāriet uz jaunu diētu, ir svarīgi to darīt lēni un pakāpeniski. Lai uzzinātu vairāk, izlasiet mūsu rokasgrāmatu.
Sunim barībā vissvarīgākais ir smaržu kopums, tekstūra un temperatūra, kā arī ēšanas regularitāte un režīms. Barības izskats, krāsa un dažādība suņiem nav svarīga, un patiesībā, ja pārāk bieži maināt uzturu, pastāv gremošanas problēmas risks.
Vai mājās gatavota suņu barība ir piemērota manam sunim?
Attiecībā uz barību un visām uzturvielām, kas uztur veselību, suns paļaujas uz jums, tāpēc jums ir svarīgi noskaidrot, kas sunim ir piemērots.
Lai gan mājās gatavota suņu barība var šķist apmierinoša, tā ir jāgatavo stingras higiēnas apstākļos un precīzi pareizajā daudzumā, lai tā būtu droša un uztura ziņā pietiekama. Arī augstākās kvalitātes sastāvdaļu iegūšana var būt sarežģīta un dārga.
Jūs varat uzzināt, ka iepriekš sagatavota un uzturvielu ziņā līdzsvarota barība, kas ir īpaši pielāgota jūsu suņa vecumam, izmēram, šķirnei un veselības stāvoklim, ir vieglāka un labāka iespēja jums un jūsu sunim. Sadarbībā ar Royal Canin katru barības vielu metodiski pēta mūsu zinātnieki un eksperti - lolojumdzīvnieku uztura speciālisti, un tā ir precīzi pielāgota suņa vajadzībām.
1 https://www.petfoodinstitute.org/pet-food-matters/ingredients/all-about-function
2 Viss, kas jums jāzina par barības vielu lomu kaķu un suņu veselības nodrošināšanā, Pr Dominique Grandjean, 2006, Royal Canin SAS
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