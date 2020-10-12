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Vai man vajadzētu barot savu suni ar mājās gatavotu suņa barību?

Pašgatavots suņu barība var šķist izdevīga pieeja mājdzīvnieka barošanai. Bet suņa uztura vajadzības ir sarežģītas, un tās bieži nevar apmierināt ar sastāvdaļām, kuras parasti atrodamas mūsu pieliekamajos. Lūk, kas jums jāzina par mājās gatavotu suņa barību.

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Blakus sarkanai suņu barības bļodai telpā stāv mazs sunītis

Mājdzīvnieku īpašnieki arvien biežāk apsver mājās gatavotu suņu barību, cerot suņiem nodrošināt daudzveidīgāku uzturu un plašāku garšu spektru. Bet, lai gan mājās gatavoti suņa kārumi un uzturs bieži šķiet apmierinoši, riski, kas saistīti ar pašgatavotu suņa barību, var būt lielāki nekā ieguvumi. Mājdzīvnieku barība ir jāgatavo ļoti rūpīgi, tostarp precīzi līdzsvarojot barības vielu maisījumu.

Barības vielu mērķa vērtība suņiem

Saskaņā ar Lolojumdzīvnieku barības institūta datiem sunim, lai katru dienu uzturētu veselību, ir nepieciešamas vairāk nekā 40 barības vielas.1 Katrai no tām jābūt precīzi līdzsvarotām, jo pārāk maz vai pārāk daudz vienas barības vielas var izraisīt uztura nepietiekamību un sliktu veselību. Neaizstājamās barības vielas jūsu suņa ikdienas uzturā ietekmē ikvienu veselības daļu, ja:

Enerģijas nodrošināšana Ķermeņa veidošana un uzturēšana Veselības apstākļu pārvaldība Atbalsts atlabšanai Veselīga kažoka un ādas atbalsts

Sabalansēta uztura formula

Būtiskās barības vielas ietilpst vienā no sešām saimēm, kurām visām ir būtiska loma jūsu suņa veselībā:

Olbaltumvielas

Olbaltumvielas ir nepieciešamas muskuļu masas uzturēšanai un ir būtisks aminoskābju avots, suņiem ir nepieciešams daudz olbaltumvielu. Parasti tās rodamas gaļā, zivīs, olās, pienā vai dārzeņos.

Tauki

Augu eļļas un īpašas zivju eļļas, kā arī gaļas olbaltumvielas var nodrošināt suņa veselīgām ķermeņa funkcijām, šūnu veidošanai un vitamīnu absorbcijai vajadzīgos lipīdus vai taukus.

Ogļhidrāti

Ogļhidrāti ir enerģijas avots, un tie ļauj citas kalorijas saturošas barības vielas izmantot citur, piemēram, olbaltumvielas muskuļu masas uzturēšanai. Lai gan tas nav būtiski, ieteicams suņa maltītē iekļaut citus ogļhidrātus, piemēram, šķiedrvielas, kas atvieglo gremošanas trakta darbību.

Minerālvielas un vitamīni

Svaigām sastāvdaļām trūkst noteiktu vitamīnu un minerālvielu, tāpēc varētu būt nepieciešams specializētas veterinārās piedevas, kas nodrošinātu pārējās nepieciešamās barības vielas. Piemēram, gaļā ir zems kalcija līmenis, bet augsts fosfora līmenis. Ir svarīgi nodrošināt precīzu sastāvu, jo jebkura neprecizitāte var izraisīt jūsu sunim kaulu problēmas.

Ūdens

Ūdens ir dzīvnieka ķermeņa galvenā sastāvdaļa. Svaigam tīram dzeramajam ūdenim vienmēr jābūt sunim sasniedzamam, lai nepieļautu dehidratāciju. Ūdens ir galvenais ķermeņa temperatūras, kustības zarnās, organismā esošo barības vielu pārvietošanas un atliekvielu izvadīšanas regulētājs.

Katras barības vielas mērījums ir apņēmīgs pēc tādiem faktoriem kā vecums, šķirne, svars, dzīvesveids, jutīgums un veselība apstākļi, un tas mainīsies mājdzīvnieka dzīves laikā.

Pat veselīgs, pieaudzis suns var piedzīvot uztura vajadzību izmaiņas, mainoties aktivitātes līmenim, neatkarīgi no tā vai viņam ir metiens, vai pat atkarībā no mājas apstākļiem. Piemēram, suņiem, kuri dzīvo pilsētvidē, var būt atšķirīgas vajadzības, salīdzinājuma ar lauku apvidos dzīvojošajiem mājdzīvniekiem.

Vai varat pagatavot savu suņa barību?

Pašgatavota suņu barības gatavošana var būt neticami sarežģīta. Pirms pat sākat veikt mājdzīvnieka diētas izmaiņas, ir svarīgi konsultēties ar dzīvnieku barības speciālistu, kurš aprēķinās jūsu suņa vajadzības pēc enerģijas un uzturvielām. Izstrādājot jūsu mājdzīvnieka uztura profilu, tiks ņemts vērā jūsu suņa šķirne, vecums, svars, aktivitātes līmenis, stāvoklis, veselība un dzīves apstākļi, un ir precīzi jāatbilst katrai barības vielai.

Pieaudzis borderkollijs skrienot pa lauku

Kad jūsu mājdzīvnieku uztura prasības būs noteiktas un veterinārārsts jums izsniegs gatavu diētu, jums būs jāiegulda specializētā aprīkojumā. Tas var ietvert, piemēram, augstas klases gaļas mašīnu, kapājamos, nažus, grieznes, bļodas, svarus, konteinerus, cimdus un izciršanas dēļus. Lai izvairītos no bakteriālā piesārņojuma, visā sagatavošanas procesā jāievēro arī stingri higiēnas standarti.

Var būt grūti izvēlēties pareizās sastāvdaļas, lai nodrošinātu katru barības vielu. Jūsu veterinārārsts izraudzīsies konkrētas sastāvdaļas, lai jūsu suns saņemtu katru barības vielu pienācīgā daudzumā. Dažas sastāvdaļas, kas mums šķiet barojošas, var būt jūsu sunim indīgas. Sīpoli, piemēram, ir lielisks vitamīnu un kālija avots, no kuriem abi ir svarīga barības vielu saime mājdzīvniekiem, bet patiesībā ir indīgi suņiem jebkurā formā.

Iespējams, ka mājdzīvnieku īpašniekiem būs grūti līdzsvarot pareizos barības vielu daudzumus, un, ja tas netiek darīts pareizi, pastāv pārbarošanas vai uztura nepietiekamības risks.

Lai gan var būt viegli atrast mājdzīvnieku barību receptes, ir svarīgi ievērot, ka pat ar pareizo aprīkojumu un drošām, barības vielām bagātām sastāvdaļām joprojām ir ļoti grūti mājās izveidot pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu. Pirms apņematies pagatavot savu mājdzīvnieku barību, jums jākonsultējas ar veterinārārstu, kam ir zinātniska un uzturvērtības informācija, lai tiktu pilnībā atbalstīta jūsu suņa veselība un labklājība, lietojot mājas uzturu.

Suņi nav tādi kā cilvēki

Apsverot iespēju gatavot barību mājās, ir vērts atcerēties, ka suņi ir ļoti atšķirīgi no cilvēkiem gan uztura, gan mūsu ēšanas paradumu ziņā.

Garša suņiem ir mazāk svarīga nekā cilvēkiem. Mums ir 9000 garšas kārpiņu, savukārt suņiem ir 1700, tāpēc suņu garšas izjūta ir mazāk attīstīta.2

Kā cilvēki mēs košļājam un baudām savu barību, bet suņi kož un plēš, tas nozīmē, ka viņi mazāk košļā un ēd ātrāk. Barība suņu paletē pavada mazāk laika.

Atšķirībā no cilvēkiem, suņiem nav nepieciešama daudzveidīga diēta. Patiesībā pārāk ātra suņa diētas maiņa var izraisīt gremošanas traucējumus. Ja jums kādreiz ir jāpāriet uz jaunu diētu, ir svarīgi to darīt lēni un pakāpeniski. Lai uzzinātu vairāk, izlasiet mūsu rokasgrāmatu.

Sunim barībā vissvarīgākais ir smaržu kopums, tekstūra un temperatūra, kā arī ēšanas regularitāte un režīms. Barības izskats, krāsa un dažādība suņiem nav svarīga, un patiesībā, ja pārāk bieži maināt uzturu, pastāv gremošanas problēmas risks.

Cilvēka un suņa ilustrācija

Kalcijs 1000 mg 1280 mg Varš 1.3 mg 4.2 mg Cinks 8 mg 42 mg D vitamīns 200 IE 380 IE B12 vitamīns 3 µg 25 µg Cilvēks Suns

Vai mājās gatavota suņu barība ir piemērota manam sunim?

Attiecībā uz barību un visām uzturvielām, kas uztur veselību, suns paļaujas uz jums, tāpēc jums ir svarīgi noskaidrot, kas sunim ir piemērots.

Lai gan mājās gatavota suņu barība var šķist apmierinoša, tā ir jāgatavo stingras higiēnas apstākļos un precīzi pareizajā daudzumā, lai tā būtu droša un uztura ziņā pietiekama. Arī augstākās kvalitātes sastāvdaļu iegūšana var būt sarežģīta un dārga.

Jūs varat uzzināt, ka iepriekš sagatavota un uzturvielu ziņā līdzsvarota barība, kas ir īpaši pielāgota jūsu suņa vecumam, izmēram, šķirnei un veselības stāvoklim, ir vieglāka un labāka iespēja jums un jūsu sunim. Sadarbībā ar Royal Canin katru barības vielu metodiski pēta mūsu zinātnieki un eksperti - lolojumdzīvnieku uztura speciālisti, un tā ir precīzi pielāgota suņa vajadzībām.

1 https://www.petfoodinstitute.org/pet-food-matters/ingredients/all-about-function

2 Viss, kas jums jāzina par barības vielu lomu kaķu un suņu veselības nodrošināšanā, Pr Dominique Grandjean, 2006, Royal Canin SAS

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Royal Canin pieeja attiecībā uz uzturu

Mēs, uzņēmums Royal Canin, koncentrējam savus centienus uz kaķu un suņu unikālo vajadzību izpratni. Viss, ko mēs darām, ir paredzēts, lai izveidotu precīzas uztura formulas, kas pielāgotas, lai uzlabotu veselību un labklājību. Uzziniet vairāk par mūsu zinātnisko pieeju mājdzīvniekiem barošanas jautājumā.
Mūsu pieeja uzturam.

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