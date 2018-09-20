Viss par kaķu urīnceļu veselību: cēloņi, simptomi un risinājumi
Kaķu apakšējo urīnceļu slimība (FLUTD) skar daudzus kaķus visā pasaulē, un nereti tai nav iespējams noteikt pamata cēloni. Tā var smagi ietekmēt jūsu mīluļa veselību, tāpēc ir svarīgi atpazīt simptomus un pēc iespējas ātrāk vērsties pēc atbilstošas veterinārārsta palīdzības.
Kaķu urīnceļu traucējumu cēloņi
Kaķa urīnceļu sistēmā var izveidoties iekaisums vai urīnpūslī uzkrāties minerāli. Šie minerāli laika gaitā var izkristalizēties un pēc tam apvienoties, izveidojot “akmeņus”, kuri var kairināt urīnceļu sistēmu un nobloķēt urīna plūsmu. Gados vecākiem kaķiem, kas bieži urinē, var būt arī hroniskas nieru slimības vai citas sistēmiskas slimības.
Kaķu urīnceļu problēmu simptomi
Ja jūsu kaķis cietīs no urīnceļu problēmām, mainīsies mīluļa uzvedība urinēšanas laikā. Iespējams, kaķis mēģinās urinēt biežāk un izvadīs tikai nelielu daudzumu urīna vai arī vispār nespēs urinēt. Urinēšanas laikā kaķis var izskatīties saspringts vai izrādīt sāpes un palikt urinēšanas pozā ilgāk nekā parasti. Kaķa urīns var būt rozā krāsā, jo urīnā būs asinis. Kaķis var arī pārmērīgi laizīt un kopt savas ģenitālijas, izrādīt apetītes zudumu vai citas uzvedības izmaiņas.
Vai manam kaķim draud urīnceļu problēmas?
Kaķi ar lieko svaru vai aptaukojušies kaķi, kā arī tie, kas dzīvo mazkustīgu dzīvesveidu, ir vairāk pakļauti urīnceļu problēmu riskam nekā kaķi ar veselīgu svaru un aktīvu dzīvesveidu. Vecāki kaķi ir arī vairāk pakļauti hroniskām nieru slimībām un citām sistemātiskām slimībām, piemēram, endokrīnām slimībām.
Ir bijuši norādījumi, ka kaķiem, kam ir ievērojams stress, urīnceļu traucējumi ir biežāk. Stresu var izraisīt jauni mājvietas papildinājumi, dzīvesvietas maiņa, diētas izmaiņas, neatbilstoši novietota vai grūti pieejama pakaišu kaste, kā arī dzīve starp daudziem mājdzīvniekiem. Ja kaķim ir ciešas attiecības ar īpašnieku, kaķis var pat uzņemt īpašnieka stresu, kas var izraisīt veselības problēmas.
Kaķu urīnceļu problēmu ārstēšana
Ja ir pamanīts kāds no iepriekš minētajiem simptomiem, ir ļoti svarīgi, lai kaķis tiktu nogādāts pie veterinārārsta, jo veterinārārsts varēs identificēt šo problēmu un nodrošināt vislabāko iespējamo ārstēšanu.
Tomēr arī jūs varat attiecīgi rīkoties, lai uzturētu kaķa urīnceļu veselību, nodrošinot kaķim atbilstošu dzīvesveidu un uzturu. Kaķiem, protams, nav vēlēšanās dzert daudz ūdens — šie dzīvnieki ir cēlušies no tuksnesī dzīvojošiem zīdītājiem, kuri nevarēja regulāri piekļūt ūdenim, taču ūdens ir svarīgs, lai veicinātu veselīgas urīnceļu sistēmas uzturēšanu. Ūdens daudzuma palielināšana var veicināt urinēšanu un urīna atšķaidīšanu, kas samazina kristalizācijas risku.
Jūs varat mudināt savu kaķi dzert vairāk ūdens, izvietojot mājās vairākas bļodas un izvairoties no to novietošanas blakus ēdienam, pakaišu kastei vai noslogotām zonām. Turiet ūdeni istabas temperatūrā un piepildiet bļodu līdz malām, lai ūdens būtu viegli pieejams. Kaķi var piesaistīt arī tekošs ūdens, piemēram, no krāna pilošs ūdens vai ūdens strūklaka.
Arī diēta var veicināt kaķa urīnceļu veselību; jo atsevišķas diētas, gan sausās, gan mitrās, var palīdzēt palielināt ūdens uzņemšanu.
Diemžēl urīnceļu problēmas kaķiem ir ļoti bieži sastopamas, taču ar pareizu ārstēšanu atbilstoši veterinārārsta norādēm ir iespējams uzlabot kaķa veselību, izmantojot diētu, veicinot atbilstošu dzīvesveidu un, ja nepieciešams, nodrošinot medikamentus.
Atzīmējiet šo lapu ar Patīk un dalieties