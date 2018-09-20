Kad kaķis kļūst par senioru un kā viņu kopt?
Article
Katrā dzīves posmā kaķim ir nepieciešama atšķirīga aprūpe, lai veicinātu kaķa labklājību, — gan sekmējot augšanu kaķēna vecumā, gan rūpējoties par veca kaķa veselību. Kad kaķis kļūst vecs, un kādas izmaiņas ir iespējams pamanīt šajā posmā?
Cik vecs ir jūsu kaķis atbilstoši cilvēka gadiem
Tieši tāpat kā cilvēkiem, arī kaķiem novecošanās process ir saistīts ar individuālo pieredzi, un dažādiem kaķiem novecošanās pazīmes novērojamas dažādos laikos. Tomēr parasti kaķa ķermenim pirmās novecošanās pazīmes šūnu līmenī sāk rasties septiņu gadu vecumā, taču jūs nevarēsiet pamanīt nekādus ārējos simptomus, kamēr kaķis nebūs aptuveni 12 gadus vecs. No šī brīža organisma šūnas sāk zaudēt aktivitāti, un kaķa ķermeņa funkciju efektivitāte, tostarp ar sirdi un imūnsistēmu saistītās funkcijas, samazinās.
Kaķa vecuma veterinārā hronoloģiskā klasifikācija ir šāda:
- Vecumā no septiņiem līdz 10 gadiem kaķis ir nobriedis
- Vecumā no 11 līdz 14 gadiem kaķis tiek uzskatīts par vecu
- Sākot no 15 gadu vecuma, kaķi klasificē kā geriatrisku
Salīdzinot ar cilvēka vecumu, 10 gadi kaķa mūža atbilst cilvēka 56 gadiem. Kaķiem nodzīvot līdz 20 gadiem nav nekas neparasts — tas ir tas pats, kas cilvēkam nodzīvot līdz 96 gadu vecumam.
Kaķa novecošanas pazīmes
Lai gan katram kaķim būs atšķirīgas novecošanas pazīmes, ir daži kopīgi kaķu novecošanas procesi. Oža, garša un dzirde kļūst mazāk izteikta, un tas ietekmē apetīti. Apetīti var ietekmēt arī zobu problēmas, piemēram, zobu nodilums (abrāzija), smaganu slimība vai zobu izkrišana. Šo problēmu kombinācija var izraisīt svara zudumu.
Locītavas kļūst ne tik ļoti elastīgas, jo īpaši, ja tās skar osteoartrīts, kas var izraisīt smagas sāpes un kustību traucējumus. Šis neelastīgums ietekmē arī spēju sevi pienācīgi aprūpēt, kas savukārt ietekmē apmatojumu un ādu.
Pats apmatojums var kļūt bālāks, un, iespējams, necilāks, jo tauku dziedzeri, kas ražo ādu barojošas eļļas, ir neproduktīvāki. Dabiskā spēja radīt imūnreakciju mēdz samazināties līdz ar vecumu, pakļaujot kaķi lielākam infekciju un slimību risku. Mainās arī vairāki vielmaiņas procesi, piemēram, gremošana, jo kaķa novecošanas posmā samazinās spēja pārstrādāt taukus un proteīnus.
Vecu kaķu uzvedība var izmainīties, tostarp dzīvnieki var retāk “draudzēties” vai trokšņot neatbilstošā laikā. Dzīvnieki var bieži iesnausties seklākā miegā, kas var izjaukt rutīnu un izraisīt uzvedības problēmas.
Vecu kaķu slimības simptomi
Dažreiz šie simptomi vecākiem kaķiem nav tikai novecošanas pazīme, tie var liecināt arī par nozīmīgāku problēmu.
Kaķi mēdz slēpt slimību, mazāk kustoties un mazāk nodarbojoties ar problēmu raisošām aktivitātēm, nevis izrādīt sāpes ar tādām pamanāmām pazīmēm kā klibošana vai skaņas. Tāpēc ir svarīgi pievērst uzmanību jebkādām krasām uzvedības pārmaiņām, tādām kā atteikšanās ēst vai atturēšanās no lēkšanas uz savu iecienītāko vietu, un doties uz pārbaudi pie veterinārārsta.
Ir daži bieži sastopami simptomi, kuru esamība vecam kaķim var norādīt uz pamata problēmu:
- apetītes vai svara zudums var liecināt par gremošanas traucējumiem;
- palielināta urinācija vai slāpes var liecināt par urīnceļu problēmām;
- stīvums, klibošana vai grūtības piecelties var liecināt par artrītu;
- uzskatāma dezorientācija, nemierīga vai neparasta uzvedība.
Regulāri apmeklējot veterinārārstu, var atklāt visas nopietnās veselības problēmas, pirms tās izraisa sarežģījumus, un garantēt vislabāko aprūpi savam vecajam kaķim.
