Kā kaķa uzturs ietekmē ādas veselību?
Kaķa āda ir ķermeņa lielākais orgāns un pilda vairākas dzīvībai svarīgas funkcijas. Tā aizsargā kaķi no ārējiem kairinātājiem, palīdz saglabāt to noslēgtu un samazina ūdens zudumu, kas var izraisīt kaķu dehidratāciju. Veselīga āda ir ļoti svarīga kaķa vispārējam veselības stāvoklim.
Kaķa ādas stāvokli ietekmē vairāki atšķirīgi faktori. Tie ir vecums, šķirne un ģenētiskais sastāvs. Tāpat tie ir kaķa higiēna un vides apstākļi, kam āda tiek pakļauta mājās un ārpus tām. Būtisks veselīgas kaķa ādas faktors ir uzturs; bez pareizo barības vielu kopuma, ko nodrošina sabalansēts uzturs, mazāk ticams, ka kaķa āda būs veselīga un darbosies efektīvi.
Kas kaķiem ir nepieciešams veselīgai ādai?
Kaķa āda sastāv no trim slāņiem, kā arī trīs dažādiem apmatojuma veidiem, no kuriem katram ir unikāla funkcija un kas ir jāapgādā ar dažādām barības vielām, lai uzturētu efektivitāti. Ar uzturvērtībām sabalansētai barībai — no proteīna līdz konkrētam minerālvielu maisījumam — ir jānodrošina kaķim viss nepieciešamais, lai atbalstītu ādas un apmatojuma veselību.
Kaķa ādas veselība un proteīns
Proteīns ir būtisks ādas šūnu atjaunošanai un spēcīgu apmatojuma augšanai keratīna veidā. Tā kā ādas šūnas nepārtraukti vairojas un atjaunojas, ādai ir nepieciešams daudz proteīna. Par nepietiekamu proteīna daudzumu kaķa uzturā var liecināt plānāku vai trauslāku apmatojumu, kas samazina to aizsargspējas.
Neaizstājamās taukskābes un kaķa āda
Vēl viens svarīgs uzturvielu kopums ir neaizstājamās taukskābes. Tās ir omega 3, īpaši EPS un DHS, un omega 6, kuras visas palīdz saglabāt kaķa ādas veselumu un veicina veselīga apmatojuma augšanu. Kaķi nespēj iekšēji sintezēt dažas neaizstājamās taukskābes, tāpēc tās tiek uzņemtas caur uzturu. Šo būtisko uzturvielu trūkums var izraisīt apmatojuma savelšanos un noplukšanu, zvīņainus plankumus un ūdens zudumu caur ādu.
Vitamīnu ietekme uz kaķa ādu
Lai kaķa āda un apmatojums labi funkcionētu, ir nepieciešams lietot vitamīnu kompleksus dažādās variācijās un kombinācijās. A vitamīns palīdz regulēt šūnu augšanu, savukārt B vitamīna grupa metabolizē taukus, olbaltumvielas un ogļhidrātus. Ja šo vitamīnu trūkst, var ciest no apmatojuma izkrišanas, nekvalitatīva un noplukuša kažoka, kā arī problēmām, kas saistās ar keratīna, galvenās apmatojuma sastāvdaļas, veidošanos.
Kaķa āda un minerālvielas
Veselīgas ādas un apmatojuma uzturēšanai kaķim ir nepieciešamas divas minerālvielas. Pirmkārt, cinks, kam ir daudzfunkcionāla nozīme un kas būtiski ietekmē visu kaķa ķermeņa šūnu darbību. Otrkārt, varš, kas tiek izmantots apmatojuma un tā pigmentācijas radīšanā. Cinka vai vara trūkums kaķa uzturā var izraisīt nekvalitatīva un izbalējoša kažoka veidošanos un lēnu atjaunošanos.
Lai gan pastāv ģenētiskie faktori, kas ietekmē jūsu kaķa ādas veselību, izvēloties piemērotu uzturu, kas ietver visas nepieciešamās uzturvielas, jūs varat palīdzēt izturīgas un veselīgas ādas un apmatojuma izveidē.
Saistītie raksti
Ja jūs māc bažas par kaķa veselību, konsultējieties ar veterinārārstu, lai saņemtu profesionālu padomu.
