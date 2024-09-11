Piemērota veselības uzturēšanas barošana kaķiem

Ikvienas mūsu barības sastāvs ir izveidots tā, lai garantētu uzturu, kas pielāgots mājdzīvnieka veselības vajadzībām neatkarīgi no šķirnes, vecuma vai dzīvesveida.

Meinkūna kaķēni sēž; melnbaltā krāsā uz balta fona
0–1 gads

Kaķēns

Uzturs ar īpašu sastāvu, kas palīdz veidot kaķēna dabiskās aizsargspējas, veicina veselīgu augšanu un gremošanas sistēmas attīstību.

Produkti kaķēniem
Pieaudzis Ēģiptes mau stāv; melnbaltā krāsā uz balta fona
1–7 gadi

Pieaudzis

Uzturs, kas pielāgots kaķa ķermenim un gaumei.

Pieaugušo produkti
Pieaudzis regdolls guļ; melnbaltā krāsā uz balta fona
7–11 gadi

Nobriedis

Pilnvērtīgas uztura formulas, kas paredzētas, lai rūpētos par kaķa veselību, mainoties enerģijas un aktivitātes līmenim novecošanas stadijā.

Produkti nobriedušiem dzīvniekiem
Pieaudzis britu īsspalvainais sēž; melnbaltā krāsā uz balta fona
11 gadi+

Seniors

Uzturs ar sastāvu, kas pielāgots, lai nodrošinātu veca kaķa uzturvielu vajadzības.

Produkti veciem dzīvniekiem

Pārlūkojiet mūsu veterināro produktu klāstu

Skatiet visu mūsu veterināro produktu klāstu.
Skatīt veterināros produktus

Pārlūkojiet mūsu mazumtirdzniecības klāstu

Skatiet visu mūsu mazumtirdzniecības produktu klāstu.
Visi kaķiem paredzētie produkti
Feline breed nutrition range pack shot

Vai jums ir tīršķirnes kaķis?

Atklājiet mūsu formulas, kas paredzēti jūsu šķirnes kaķa specifiskajām vajadzībām.

Skatīt šķirņu klāstu