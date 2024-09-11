Piemērota veselības uzturēšanas barošana kaķiem
Ikvienas mūsu barības sastāvs ir izveidots tā, lai garantētu uzturu, kas pielāgots mājdzīvnieka veselības vajadzībām neatkarīgi no šķirnes, vecuma vai dzīvesveida.
0–1 gads
Kaķēns
Uzturs ar īpašu sastāvu, kas palīdz veidot kaķēna dabiskās aizsargspējas, veicina veselīgu augšanu un gremošanas sistēmas attīstību.
1–7 gadi
Pieaudzis
Uzturs, kas pielāgots kaķa ķermenim un gaumei.
7–11 gadi
Nobriedis
Pilnvērtīgas uztura formulas, kas paredzētas, lai rūpētos par kaķa veselību, mainoties enerģijas un aktivitātes līmenim novecošanas stadijā.
11 gadi+
Seniors
Uzturs ar sastāvu, kas pielāgots, lai nodrošinātu veca kaķa uzturvielu vajadzības.
