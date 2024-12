Ieguvumi: Nieru atbalsts / Pielāgota enerģija / Apetītes stimulēšana ROYAL CANIN® Renal Select ir izstrādāta, lai palīdzētu atbalstīt jūsu kaķa nieres hroniskas nieru slimības vai akūta nieru bojājuma gadījumā. Šī diēta ir izstrādāta ar zemu fosfora saturu un nodrošina mērenu daudzumu augstas kvalitātes olbaltumvielu, lai palīdzētu atbalstīt nieru darbību. Šīs formulas pielāgotais enerģijas saturs samazina katras ēdienreizes apjomu, palīdzot atsevišķiem kaķiem kompensēt apetītes samazināšanos. Lai palīdzētu stimulēt jūsu kaķa apetīti, šī diēta ir izstrādāta ar īpašu aromātisku profilu, un tai ir īpaša granula ar mīkstu vidu kraukšķīgā garoziņā, lai vēl vairāk pievilinātu jūsu kaķi. Kā daļai no ROYAL CANIN® veterinārā klāsta ir svarīgi, lai šis produkts jūsu mājdzīvniekam tiktu dots tikai pēc veterinārārsta ieteikuma. Jūsu mājdzīvnieka pārejai no vienas diētas uz citu vajadzētu būt vienmērīgai un pakāpeniskai, 7–10 dienu laikā. Lūdzu, ievērojiet pareizo normēšanu, jo īpaši, ja barojat jauktā veidā. Lai apmierinātu katra kaķa individuālās vēlmes, ROYAL CANIN® Renal ir pieejama arī kā mitrā barība ar plānām šķēlītēm mērcē un trīs dažādos aromātiskos profilos: vistas gaļa, liellopa gaļa un zivs, un dažādās tekstūrās – pastēte, vai arī kā sausā barība ar dažādu granulas formu, tekstūru un aromātisko profilu – Renal un Renal Special.**Atkarīgs no produkta pieejamības