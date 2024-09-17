Borderkollijs
Borderkollijs visā pasaulē ir slavens ar savu prasmi tikt galā ar ganāmpulku.
Par borderkolliju
Borderkollijs ir gudrs, uzticams suns, kuru raksturo piemīlība, elegance un perfekts līdzsvars, ko veido stingrības un izturības kombinācija.
Šie ļoti enerģiskie darba suņi ir sirsnīgi pavadoņi. Nosacījumi borderkolliju izmantošanai un apmācībai norāda uz vislabāko piemērotību īpašniekiem vai ģimenēm, kam ir pieredze darba šķirnes turēšanā.Avots: galvenie fakti un raksturlielumi ņemti no Starptautiskās kinoloģijas federācijas (Fédération Cynologique Internationale — FCI) materiāliem.
Šķirnes specifika
Valsts: Apvienotā Karaliste
Auguma kategorija: Vidējs
Vidējais paredzamais dzīves ilgums: 12-15 gadi
Strādīgs / Dedzīgs / Brīdinājums / Paklausīgs / Gudrs / Paļāvīgs
Galvenie fakti
Ar prieku ļaujas apmācībai
Jānodrošina daudz fizisko aktivitāšu
Nepieciešams pieredzējis saimnieks
