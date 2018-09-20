Kā suņa uzturs ir jāmaina līdz ar vecumu?
Augošajiem kucēniem, pilnībā pieaugušiem suņiem un nobriedušiem suņiem ir atšķirīgas uzturvielu prasības. Tāpēc uzturs ir jāpielāgo katram dzīves posmam, lai nodrošinātu, ka suns ir pēc iespējas veselīgāks.
Novecojoša suņa uzturs
Novecojošiem suņiem ir ievērojami atšķirīgas uzturvielu prasības salīdzinājumā ar kucēniem un pat pieaugušajiem suņiem. Laba aprūpe ir būtiska, lai suns mūža garumā saglabātu labu veselības stāvokli. Regulāras fiziskās aktivitātes nodrošinās, ka suns saglabā muskuļu masu un kontrolē savu svaru. Ir jākontrolē arī zobu un apmatojuma stāvoklis.
Lai apmierinātu enerģijas prasības, uzņemtās barības daudzums ir jāpielāgo dzīvnieka aktivitāšu līmenim, kas ir atkarīgs no vecuma un veselības problēmām. Ar artrītu sirgstošs suns pārvietosies mazāk un tādējādi tērēs mazāk enerģijas, šādi pakļaujot mājdzīvnieku neveselīgam svara pieaugumam. Zemas enerģijas uzturs ir obligāts tikai tad, ja sunim ir liekais svars. Ir ļoti svarīgi neuzskatīt, ka fizisko aktivitāšu samazinātais entuziasms ir normāla novecošanas pazīme. Suns ir jāizmeklē, lai pārbaudītu, vai tas cieš no kādas slimības.
Regulāra svēršana un medicīniskās apskates ir labākais veids, kā pēc iespējas ātrāk konstatēt ar novecošanu saistītās problēmas.
Uzturs novecojošiem suņiem
Novecošanu papildina arī gremošanas sistēmas darbības izmaiņas un īpašas uzturvielu prasības, tāpēc novecojošu suņu barībai ir jābūt šādām īpašībām:
Augstāks C un E vitamīna saturs
Šīm uzturvielām piemīt antioksidantu īpašības, kas aizsargā organismu pret oksidatīvā stresa kaitīgo ietekmi, kas saistīta ar novecošanu.
Augstas kvalitātes proteīns
Gados vecākiem suņiem uztura proteīna pārstrāde notiek neefektīvāk nekā jaunākiem suņiem samazinātās gremošanas sistēmas darbības dēļ. Galvenais mērķis ir uzlabot proteīna kvalitāti. Dažās valstīs pastāv maldīgs uzskats, ka proteīns ir atbildīgs par nieru mazspēju. Patiesībā tas tā nav. Nieru mazspēja ir hroniska, neatgriezeniska slimība, kas bieži sastopama līdz ar vecumu. Ieteicams samazināt fosfora saturu barībā, lai palēninātu šīs slimības progresēšanu. Tomēr ir svarīgi vispirms runāt ar veterinārārstu, kas diagnosticēs stāvokli pirms jebkādu uztura izmaiņu veikšanas.
Dzelzs, vara, cinka un mangāna augstāka proporcija
Šīs uzturvielas palīdz uzturēt labu ādas un apmatojuma stāvokli. To iekļaušana organisko sāļu veidā, kas ir daudz vieglāk asimilējami nekā minerālsāļi, ir lielāka iespēja, ka tie tiks izmantoti suņu vielmaiņā ar mazāk efektīvu gremošanas sistēmu.
Lielāks polinepiesātināto taukskābju daudzums
Apmatojuma kvalitātes saglabāšanai izmanto arī sojas eļļu vai — vēl labāk — gurķumētras eļļu vai zivju eļļu. Suņi parasti ražo šīs taukskābes, bet novecošana var ietekmēt šo fizioloģisko procesu.
Nedaudz augstāks šķiedrvielu sastāvs, kas darbojas kā stabilizators
Ietverot augstāku šķiedrvielu sastāvu, tiks samazināts aizcietējuma risks, kas var būt saistīts ar novecojošā suņa fizisko aktivitāšu samazināšanos.
Gadiem ejot, suņi arvien vairāk cieš no zobu problēmām. Lai nodrošinātu, ka viņi turpina uzņemt pietiekamu barības daudzumu, jāapsver doto granulu forma, izmērs un cietība.
Barība novecojošiem suņiem
Suns tiek uzskatīts par novecojošu, kad tas sasniedz trīs ceturtdaļas paredzamā dzīves ilguma. Novecošanas pazīmes kļūst arvien redzamākas, kad suns sasniedz noteiktu vecumu. Pazīmes var būt acīmredzamākas 12 gados maziem suņiem, 10 gados vidēja lieluma suņiem un 8 gados lieliem suņiem.
Šajā suņu dzīves posmā ir pastiprināti jāpiedomā pie uztura, lai palīdzētu cīnīties pret novecošanas pazīmēm. Tas palīdzēs dzīvniekiem pēc iespējas ilgāk saglabāt veselīgu formu. Īpaši svarīgi ir šādi faktori:
Imunitātes uzlabošana un rezistences pret infekcijām palielināšana
Ir vairākas barības vielas, tostarp beta-karotīns, E un C vitamīns un minerālvielas, piemēram, cinks, kas ir palīdzējis atbalstīt veselīgu imūnsistēmu, kas ir vājāka novecojošiem suņiem.
Ādas un apmatojuma skaistuma uzlabošana
Ādas un apmatojuma veselība un skaistums ir atkarīgs no konkrētu vielu atbilstošas un regulāras uzņemšanas. Gurķumētras eļļa pozitīvi ietekmē apmatojuma spīdumu un ādas elastību. Cinks ir ieteicams novecojošiem suņiem ar apmatojumu neatbilstošā stāvoklī.
Artrīta atvieglošana
Glikozamīns, hondroitīna sulfāts un EPS/DHS ir uzturvielas, kas palīdz palielināt kustīgumu novecojošiem suņiem. Uzņemot uzturu ar šīm uzturvielām, suņi ar osteoartrītu faktiski uzrādīja labāku kustīgumu. Tagad ir izstrādātas jaunāks uzturs, kas ietver kurkumas ekstraktu, polifenolus un hidrolizētu kolagēnu, un ir pierādīts, ka tas ir efektīvs novecojoša suņa kustīguma un dzīves kvalitātes uzlabošanā.
Līdz ar to novecojošie suņi nav vienādi. Veselīgas novecošanas sunim nevajadzētu būt tādam pašam uzturam kā novecojošam sunim ar veselības problēmām.
Regulāras pārbaudes un medicīniskās apskates nodrošinās, ka visas veselības problēmas tiek konstatētas pēc iespējas drīzāk. Daudzos gadījumos uzturs var palīdzēt novērst vai vismaz ierobežot hronisku slimību klīnisko simptomu izpausmes novecojošiem suņiem. Veterinārārsts varēs ieteikt vispiemērotāko ēdienu.
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