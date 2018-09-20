Sunim krīt spalva? Atklājiet cēloņus, simptomus un risinājumus
Spīdīgs, biezs kažoks labi parāda, ka uzturs, vide un dzīvesveids sniedz sunim visu nepieciešamo, tāpēc var rasties satraukums, ja suns redzami zaudē apmatojumu, un dažreiz ir grūti saprast, kāpēc tā notiek.
Apmatojuma izkrišanas simptomi sunim
Apmatojuma izkrišanas simptomi var būt šādi: apmatojums kļuvis jūtami trausls vai sauss, izkrīt vairāk apmatojuma nekā parasti, parādās vai nu apļveida, vai neregulāras formas kaili plankumi. Apmatojums var izkrist konkrētā vietā vai arī apmatojuma izkrišana var skart visu suņa ķermeni.
Biežākie iemesli apmatojuma izkrišanai suņiem
Ļoti biežs apmatojuma izkrišanas cēlonis suņiem ir parazītu — ērču, utu vai blusu — invāzija. Ja suņa apmatojums izkrīt kakla un astes rajonā, tad tas, visticamāk, notiek blusu dēļ. Šie sīkie parazīti ātri ieperinās suņa ādā un to kairina, kairinājums izsauc intensīvu niezi un kasīšanos, kas tālāk izraisa apmatojuma izkrišanu.
Apmatojuma izkrišanu var izraisīt jebkurš suņa ādas stāvoklis, arī ekzēma vai blaugznas. Ja sunim ir diskomforts vai āda rada tam neērtības, suns centīsies tās mazināt, kasoties un laizot sevi. Laika gaitā tas var būt cēlonis apmatojuma izkrišanai, jo vājinās attiecīgās ādas zonas un apmatojums tiek izkasīts.
Apmatojuma izkrišana suņiem var rasties arī uztura nepilnību dēļ, turpretim pilnvērtīgs uzturs veicina veselīgas ādas un apmatojuma attīstību. Keratīnam, kas ir matu pamatkomponents, ir nepieciešamas sēra aminoskābes, kas būtu pienācīgi sintezētas; bez tām sunim var būt lēna apmatojuma augšana. Apmatojums kļūst trauslas, un galu galā suns cietīs no apmatojuma izkrišanas. Tāpat biotīns ir galvenā uzturviela veselīgas ādas un apmatojuma uzturēšanai un aizsardzībai pret dažādām kaitēm un slimībām, piemēram, apmatojuma izkrišanu.
Ja sunim tiek novērota apmatojuma izkrišana, tas var būt arī simptoms komplicētākai problēmai. Olnīcu vai sēklinieku audzēji, īpaši gados vecākiem suņiem, var izraisīt lokalizētu apmatojuma izkrišanu — audzējs izdala hormonus, kas traucē dabisku seksuālo ciklu un veselīgu apmatojuma augšanu.
Kušinga slimība, izplatīta problēma suņu populācijā, var izraisīt arī apmatojuma izkrišanu. Šajā gadījumā attīstās audzējs, kas izraisa to, ka suņa virsnieru dziedzeri izstrādā pārāk daudz kortizola, kā rezultātā rodas aptaukošanās, apmatojuma izkrišana, tumši plankumi un vairāki citi uzvedības simptomi. Arī hipotireoze, kas rodas, ja suņa hormonu ražošana ir nepietiekama, kuras viens no simptomiem ir apmatojuma izkrišana.
Aizsardzība pret apmatojuma izkrišanu
Daži sarežģītāku apmatojuma izkrišanas cēloņi, piemēram, Kušinga slimība, ir jāizmeklē veterinārārstam, un šis process ir rūpīgi jāuzrauga. Tomēr arī jūs varat palīdzēt aizsargāt savu mājdzīvnieku pret apmatojuma izkrišanu mājas apstākļos:
- Noteikti ievērojiet ieteicamās vadlīnijas regulārai un efektīvai ārstēšanai pret blusām un to oliņām
- Suņa ārstēšanai izmantojiet dermatoloģiski apstiprinātu, specializētu šampūnu, lai mazinātu niezi un tādējādi atturētu mājdzīvnieku no kasīšanās
- Nodrošiniet suni ar barību, kas ir bagātināta ar ādas un matu attīstības veicinošām uzturvielām, tostarp biotīnu un augstas kvalitātes un viegli sagremojamām olbaltumvielām
Ja esat pamanījis apmatojuma izkrišanu, ir svarīgi nogādāt suni pie veterinārārsta, lai varētu veikt rūpīgu pārbaudi un nodrošināt pareizu ārstēšanu. Jūs varat arī jebkurā laikā konsultēties ar veterinārārstu, lai saņemtu padomu par suņa ādas un apmatojuma aprūpi.
