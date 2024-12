Mini Exigent

Ēdināšanas laikā jūsu suns ņem vērā ēdiena aromātu, kumosa lielumu un barības struktūru. Lai jūsu suns ēstu pilnvērtīgu ēdienu - un ne tikai kārumus, kurus viņš alkst, atsakoties no ēdienreizēm, jums ir nepieciešama veselīga un pilnvērtīga barība, kas ir neatvairāma pat visizvēlīgākajiem ēšanas ziņā ēdājiem. Piemērots ēšanas ziņā izvēlīgiem suņiem, kas sver līdz 10 kg, ROYAL CANIN® Exigent Mini ir pilnvērtīgs uzturs, kas jūsu sunim nepieciešama veselīgai dzīvei. ROYAL CANIN® Exigent Mini spilvetīņu formas veidotās granulas ir ar aizraujoši kraukšķīga tekstūru, un tā ir ar aromātisku pastētes veida pildījumu. To kraukšķīgajai ārpusei ir garšīgs, trekns pārklājums, savukārt pastētes pildījums ir gan sātīgs, gan garšīgs. Visa Royal Canin barība ir pilnvērtīga un satur 100% no augstas kvalitātes olbaltumvielas, taukus, šķiedrvielas, vitamīnus un minerālvielas, kas jūsu sunim nepieciešami visa mūža labklājībai. Mūsu Exigent uztura programmai ir pieejami divi komponenti: kraukšķīgas granulas un garšīga pastēte paciņā, un tās abas ir pilnvērtīgas un lieliski papildina viena otru. Kāpēc gan neizmēģināt pastēti kā garšīgu papildinājumu granulām? Balstoties ne tikai uz vārdiem par to ka, ROYAL CANIN® Exigent Mini rezultāti ir pierādīti. Zinātniski ir pārbaudīts Royal Canin audzētavās, līdz 99% suņu deva priekšroku šai barībai.