ROYAL CANIN® Giant Puppy ir īpaši izstrādāta, lai apmierinātu milzu šķirņu kucēnu uztura vajadzības. Šī formula ir piemērota 2 līdz 8 mēnešus veciem kucēniem, kuriem ir jāsasniedz pieaugušā svars 45+ kg. Šī pielāgotā diēta satur barības vielas, kas atbalsta jūsu milzu šķirnes kucēna intensīvas augšanas periodu no 2 līdz 8 mēnešiem un palīdz izvairīties no liekā svara pieauguma. Tas satur arī tādas barības vielas kā C un E vitamīns, kas, kā pierādīts, atbalsta kucēna veselīgas imūnsistēmas attīstību. Īpaši lieliem suņiem ir jutīga gremošanas sistēma. Labvēlīgu prebiotiku (piemēram, FOS, MOS un biešu mīkstuma) un labi sagremojamu proteīnu kombinācija palīdz uzturēt veselīgu zarnu mikrobiotas (zarnu floras) līdzsvaru, lai nodrošinātu labu gremošanu. Turklāt formula satur precīzu minerālvielu, tostarp kalcija un fosfora, līmeni, lai veicinātu spēcīgu, strauji augošu kaulu attīstību. ROYAL CANIN®Giant Puppy granulas ir īpaši pielāgots jūsu kucēna īpaši lielajam žoklim, padarot to viegli satveramu un sakošļājamu. Kamēr jūsu kucēns sasniegs 8 mēnešu vecumu, viņam būs nepieciešama diēta, kas ir īpaši pielāgota viņu jaunākā suņa uztura vajadzībām. Šajā posmā varat tos pārvest uz ROYAL CANIN® Giant Junior.