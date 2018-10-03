Kad būtu jāsterilizē kuce?
Sieviešu kārtas kucēna sterilizācija ir ierasta procedūra, bet nepieņemiet šo lēmumu, kamēr neuzzināsiet visus faktus. Kucēna sterilizācijai ir daudz ieguvumu, tomēr tā var būt tūlītēji ietekmēt kucēna uzvedību un it sevišķi viņas uzturvielu vajadzības.
Kas ir sterilizācija?
Sterilizācija ir termins, ko izmanto, lai aprakstītu sieviešu kārtas kucēna sterilizēšanu. Daži cilvēki izmanto arī terminu “kastrācija”, lai gan to ir biežāk attiecina uz vīriešu kārtas kucēniem.
Kas notiek pēc kucēna sterilizācijas?
Kucēna sterilizācija ir medicīniska operācija, ko veic veterinārārsts. Veterinārārsts izņem kucēna olnīcas. Atkarībā no veterinārārsta ieteikumiem un novērtējuma var tikt izņemti arī olvadi un dzemde. Sterilizācijas rezultātā sieviešu kārtas suņi vairs nespēj vairoties un nemeklējas.
Kad ir optimālais laiks kucēna sterilizācijai?
Ja pieņemat lēmumu sterilizēt savu kucēnu, tas būtu jādara pirms dzimumbrieduma iestāšanās aptuveni sešu līdz deviņu mēnešu vecumā. Lielajām un ļoti lielajām šķirnēm briedums iestājas vēlāk nekā augumā mazākiem suņiem, tāpēc optimālais laiks lielo suņu sterilizācijai ir tad, kad viņi ir nedaudz vecāki. Veterinārārsts varēs jums ieteikt optimālu laiku jūsu kucēna sterilizācijai.
Sieviešu kārtas kucēnu gadījumā ir svarīgi kucēnus nesterilizēt, pirms tie sasniedz trīs mēnešu vecumu, jo vēlāk tas var novest pie veselības komplikācijām. Tomēr, ja jūsu kuce tiks sterilizēta laikā līdz četru gadu vecumam, tas var uzlabot viņas veselību, jo samazina dzemdes infekcijas risku.
Kādi ir kucēna sterilizācijas ieguvumi?
Kucēna sterilizācijai ir daudz pozitīvu ieguvumu — gan kuces veselībai un labklājībai, gan jūsu mājas videi.
- Sterilizācija ievērojami samazina iespējamību, ka vīriešu kārtas suņi iezīmēs jūsu dārzā savu teritoriju sieviešu kārtas kucēna meklēšanās laikā.
- Sterilizācija var novērst vai samazināt konkrētu audzēju iespējamību, tostarp piena dziedzera, olnīcas un dzemdes audzējus.
- Sterilizācija ļauj izvairīties no nevēlamām grūsnībām.
Kā mainīsies kuces uzvedība un uzturvielu vajadzības pēc sterilizācijas?
Tāpat kā vīriešu kārtas suņu kastrācijas gadījumā pēc kuces sterilizācijas hormonu un vielmaiņas izmaiņu rezultātā mainīsies viņas uzvedība. Kuce vairs nemeklēsies, un būtu jāpazūd arī ar to saistītajai uzvedībai, piemēram, nemieram vai smilkstēšanai. Mainīsies arī viņas uztura vajadzības.
Ja pieņemsit lēmumu sterilizēt savu kucēnu, ir svarīgi būt informētam par viņas uzturvielu vajadzību izmaiņām. Pēc operācijas jūsu kucēns var pieņemties svarā vien dažu nedēļu vai mēnešu laikā, jo būs ievērojami mainījusies viņas vielmaiņa. Ir būtiski apspriesties ar veterinārārstu par kucēnam vēlamo svaru un to, kā pielāgot uzņemtās barības daudzumu, lai ņemtu vērā sterilizāciju. Jums būtu arī viņai jādod sterilizētiem suņiem paredzēta barība, kura nodrošina atbilstīgu uzturvielu līdzsvaru.
Jūsu sieviešu kārtas kucēna sterilizācija var nodrošināt vairākus ieguvumus gan viņai, gan jūsu mājas videi, bet tas ir lēmums, ko nevajadzētu pieņemt sasteigti. Ja jums ir kādi jautājumi, vērsities pie veterinārārsta, kas varēs jums palīdzēt.
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