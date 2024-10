Quel est le poids idéal d'un chaton ? Tout ce que vous devez savoir

Accueillir un nouveau chaton à la maison est un moment de joie, synonyme de câlins et de jeux. C'est aussi une période où votre chaton a besoin d'une alimentation et de soins appropriés pour grandir et devenir un chat en parfaite santé.

Il faut entre 12 et 15 mois pour qu'un chaton devienne adulte et atteigne son poids de forme. Plusieurs facteurs peuvent influencer la croissance et le poids d'un chaton, notamment la génétique, la race, les habitudes alimentaires et les facteurs environnementaux.