Choisir un chaton

Pour beaucoup, le chat idéal est synonyme de race particulière, et choisir un chaton plutôt qu’un chat adulte dans un refuge pourrait être le meilleur moyen de vous assurer d’obtenir ce que vous voulez.

Il existe de nombreuses races de chats, qui ont toutes leurs propres caractéristiques physiques et comportementales. Il est donc important de faire vos recherches et de choisir une race qui convient à votre mode de vie.

Les éleveurs responsables préfèrent ne pas laisser leurs chatons de race quitter la maison et leur mère avant l’âge de 12 semaines, afin de pouvoir s’assurer qu’ils sont prêts pour la séparation et qu’ils ont été correctement vaccinés. L’étape de sociabilisation clé pour les chatons se produit également pendant cette période. Il est donc essentiel de parler à l’éleveur et de lui demander quelles mesures ont été prises pour favoriser le bon développement du chaton.

Les chatons peuvent également être adoptés dans un refuge. Dans ces cas, il peut être un peu plus difficile d’être certain de leur filiation. Cela étant dit, le personnel du refuge devrait être en mesure de vous communiquer certains traits de personnalité des chatons et vous aider à choisir celui qui conviendra le mieux à votre environnement à la maison. Même s’ils sont en mesure de déceler certaines caractéristiques déterminantes chez les chatons, une grande part relève néanmoins du hasard, mais comme le disent les amoureux des félins, tout cela fait partie de leur charme.

Avantages à adopter un chaton

Les chatons sont très joueurs et dynamiques, ce qui met de la vie dans la maison.

Vous pouvez souvent choisir la race que vous voulez

Vous pouvez obtenir un historique médical complet auprès de l’éleveur

Défis rencontrés lors de l'adoption d'un chaton

Les chatons seront au départ beaucoup plus dépendants que les chats adultes.

Avec un chaton, vous devrez prendre le temps de lui apprendre à être propre.

Où faire l'acquisition d'un chaton ?

Il existe de nombreux endroits où vous pouvez faire l'acquisition d'un chaton, qu’ils proviennent d’un éleveur enregistré, d’un refuge ou d’une famille qui a eu une portée non désirée. L’important est de vous assurer que les chatons et leur mère sont sains et bien traités avant d’en ramener un à la maison.

Il est fortement recommandé de traiter avec un éleveur ou un vendeur ayant une bonne réputation. Vous pourriez notamment demander conseil à votre vétérinaire sur les éleveurs ou les refuges de la région.

Si vous avez choisi une race et trouvé un éleveur, faites une visite pour observer l’environnement dans lequel les chatons sont élevés.

Les chatons nés dans des foyers fréquentés par beaucoup de personnes et dans lesquels ils sont confrontés aux événements quotidiens tels que visiteurs, aspirateurs, machines à laver et autres animaux de compagnie s’adapteront beaucoup plus facilement à votre domicile que ceux qui sont élevés à l’extérieur de la maison ou isolés des gens.

Si possible, renseignez-vous sur le tempérament du mâle et de la femelle et sur les mesures qui sont prises pour que les chatons soient bien sociabilisés, ainsi que pour l’hygiène, les soins de santé, le bien-être et la bonne nutrition.

Que vous choisissiez un chaton ou un chat adulte, une recherche active vous aidera à vous assurer que votre animal sera heureux avec vous et que vous serez un maître attentionné et responsable.