Des rations équilibrées sont souvent plus petites que vous ne le pensez

La nourriture des chats ainsi que la manière dont ils sont nourris et leur mode de vie ont un impact considérable sur leur bien-être et leur santé.



Les chats domestiques ont des habitudes alimentaires très différentes de celles des humains ou des chiens. Au lieu de deux ou trois repas en grande quantité, certains chats préfèrent s'alimenter de plus petites portions tout au long de la journée. Il est donc important de ne pas trop les nourrir au cours de ces repas. À la place, mesurez la ration correcte pour votre chat pour la journée, puis fractionnez-la en repas plus petits, ou laissez le bol de sorti pendant la journée de manière à ce que votre chat puisse revenir quand il le souhaite, en fonction de ses préférences.



Les jouets distributeurs de croquettes sont également un excellent moyen d'éveiller l'instinct de chasse de votre chat et de l'encourager à être plus actif au cours de ses repas.