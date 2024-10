Tout ce que vous devez savoir sur cette race



Et maintenant, on fait quoi ? Si le border collie pouvait parler, c’est sûrement une phrase que vous entendriez souvent. C’est une race extrêmement énergique, avec un besoin presque constant de bouger. Ce chien sera le plus heureux du monde aux côtés d’un propriétaire partageant les mêmes goûts. Pas de vie en appartement pour ce chien : l’énergie du border collie est presque hors du commun. Rien ne lui fera plus plaisir que d’habiter dans une ferme, un ranch ou tout autre environnement qui lui offrira beaucoup d’espace pour courir et des tâches à accomplir.

De petite stature, le border collie est l’archétype du chien de troupeau. Il possède ce fameux « œil du berger » : un regard d’acier posé sur les moutons... ou peut-être sur vous quand vous vous y attendez le moins ! C’est de loin l’un des chiens les plus agiles et les plus vifs qui soient.

Le nom de la race vient de la région des Borders, entre l’Angleterre et l’Écosse, un territoire vallonné des Highlands qui nécessitait un chien capable de l’arpenter. Garder des moutons toute la journée ? Aucun problème !

Fidèles jusqu’à la moelle, les border collies peuvent également se montrer calmes en présence d’étrangers, ce qui les rend d’autant plus attachants. Il leur faut peu de temps pour s’échauffer, du moment que le rythme des tâches et des travaux ne faiblit pas. Malgré son intensité, le comportement du border collie n’est pas incohérent : c’est un animal assez prévisible et fiable. La race est taillée sur mesure pour les concours d’agilité et d’obéissance, deux domaines où leurs belles qualités athlétiques feront merveille.