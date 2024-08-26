À la découverte du Rottweiler
Malgré leur réputation féroce et leur taille imposante, le rottweiler est une race fidèle et dévouée démontrant un tempérament affectueux, obéissant et étonnamment gentil. Toutefois, en raison de leur caractère intrépide, de leur intelligence naturelle et leur puissante carrure, ils sont également l'un des chiens de garde les plus populaires au monde. C'est pourquoi les rottweilers conviennent mieux à des maîtres expérimentés, capables d'assumer le rôle de « chef de meute ».
Nom officiel : Rottweiler
Autres noms : Rott, rottweiler Metzgerhund, chien des bouchers de rottweil
Origines : Allemagne
Tendance à baver2 out of 5
Toilettage1 out of 5
Perte de poils3 out of 5
Tendance à aboyer3 out of 5
Niveau d’énergie*5 out of 5
Cohabitation avec d'autres animaux3 out of 5
Apprécie les températures élevées ?2 out of 5
Apprécie les températures basses ?3 out of 5
Adapté à la vie en appartement1 out of 5
Capacité à rester seul*2 out of 5
Animal de compagnie*3 out of 5
|Mâle
|Femelle
|Taille
|Taille
|61 - 68.5 cm
|56 - 63.5 cm
|Poids
|Poids
|43 - 61 kg
|36 - 45 kg
|Les étapes de la vie
|Âge adulte
|De 8 mois à 2 ans
|Âge mature
|Âge avancé
|De 2 à 5 ans
|5 à 16 ans
|Jeune chiot
|Junior
|De la naissance à 2 mois
|De 2 à 8 mois
Comportement du rottweiler
Tout ce que vous devez savoir sur la race
Souvent décrit dans les films et dans les médias comme un chien agressif ou dangereux, le caractère du rottweiler est en réalité bien différent de ces clichés. Même si ce sont des chiens forts et puissants qui peuvent être entraînés pour attaquer un criminel si besoin, ce sont généralement de gentils molosses. S'ils bénéficient de l'éducation avisée d'un maître expérimenté, ces chiens sont dociles, respectueux, très gentils et s'avèrent être des compagnons dévoués.
Protégeant naturellement leur clan, les rottweilers tissent des liens très forts avec leurs familles humaines. Les personnes qui vivent avec des rottweilers indiquent également que ce sont des chiens très joueurs. Ils aiment se blottir contre leurs humains préférés et tenteront même de s'asseoir sur leurs genoux si on les laisse faire.
Figurant parmi les plus anciennes races au monde, l'histoire du rottweiler remonte à l'époque romaine où ils étaient utilisés pour la conduite de troupeaux. En plus d'être un animal de compagnie très apprécié, le rottweiler est désormais souvent utilisé comme chien de garde en raison de sa carrure puissante et imposante, ainsi que de son intelligence innée. Toujours à l'écoute de ce qui se passe autour d'eux, ils s'avèrent performants dans les situations de travail.
En plus d'être une race prisée dans la police, ils sont populaires auprès des gardes de sécurité et souvent utilisés comme chiens de recherche et de sauvetage. Ces aptitudes ont sans aucun doute contribué à établir leur réputation.
En raison de sa taille impressionnante, le rottweiler ne laisse personne indifférent. Ces animaux, de grande taille, musclés et énergiques, sont également très beaux. Arborant un pelage sombre et lisse, parsemé de taches rousses, ils présentent des yeux brun foncé expressifs et une queue puissante et dynamique.
Une autre chose à garder à l'esprit avec le rottweiler est qu'il a besoin de beaucoup d'exercice. Dans l'idéal, ils doivent bénéficier d'au moins deux heures d'activité physique par jour. C'est ça : au moins deux heures. Si ces conditions sont satisfaites, et s'ils bénéficient d'une éducation et d'un sociabilisation appropriées, ils trouveront parfaitement leur place au sein de votre famille.
À savoir sur le rottweiler
1. Briser les mythes
Tout comportement potentiellement dangereux observé chez les rottweilers provient presque toujours d'un mauvais maître ou d'un manque de sociabilisation et d'éducation. Ces facteurs s'avèrent donc essentiels pour cette race, notamment en raison de sa force impressionnante. Pour en savoir plus sur l'éducation de votre rottweiler, consultez les ressources ci-dessous.
2. Tout miser sur l'élevage
Au cours des années 1990, le rottweiler est devenu l'un des chiens les plus populaires aux États-Unis, en entraînant l'apparition de nombreux éleveurs peu scrupuleux, qui ont donné naissance à des animaux souffrant de problèmes de santé et/ou démontrant un mauvais caractère. Il est toujours judicieux de prendre le temps de trouver un éleveur de confiance respecté.
Historique de la race
Le rottweiler est l'une des plus anciennes races de chien au monde. Il descend du Molossus, un type de mastiff. À l'époque romaine, ces chiens robustes étaient utilisés pour garder les troupeaux et monter la garde. Plus tard, ils ont accompagné les légions romaines dans leurs voyages épiques à travers les Alpes. Lorsque les Romains arrivèrent en Allemagne, où ils établirent des colonies, leurs chiens rencontrèrent les races indigènes et se sont reproduits avec celles-ci. C'est ainsi qu'est né le rottweiler que nous connaissons aujourd'hui.
Nommés d'après la petite ville de Rottweil, qui est devenue un centre d'élevage de bétail, ces chiens ont continué à être utilisés comme gardiens de troupeaux. Ils ont également été adoptés par les bouchers locaux comme chiens fiables. Ils ont même été connus sous le nom de Rottweiler Metzgerhunds (chiens de boucher).
Plus tard, au début des années 1900, les rottweilers sont devenus l'une des races préférées des services de police, en acquérant ainsi leur réputation de chiens de garde. Même s'ils ont été officiellement reconnus par l'American Kennel Club en 1931, ce n'est qu'après la Seconde Guerre mondiale que la race a véritablement gagné en popularité. Il sont évidemment devenus très populaires comme animaux de compagnie.
Curieusement, les rottweilers ont également fait partie des premiers chiens guides pour aveugles et, plus récemment, ils ont été reconnus pour leurs aptitudes à la recherche et au sauvetage. Aujourd'hui, malgré l'image plutôt négative dont ils souffrent souvent dans les médias, il s'agit de l'une des races préférée des amateurs de chiens dans le monde entier.
De la tête à la queue
Particularités physiques du rottweiler
1.Tête
2.Yeux
3.Corps
4.Fourrure
5.Queue
Points à surveiller
Découvrez quelques points intéressants sur votre rottweiler, pour connaître les caractéristiques spécifiques de la race ou avoir un aperçu général sur sa santé
Attention à l'usure des membres
L'un des problèmes de santé les plus courants chez les rottweilers est une maladie héréditaire appelée « dysplasie de la hanche », une malformation de l'articulation. Les chiens qui en souffrent présentent souvent une douleur ou une boiterie sur l'une ou les deux pattes arrière, bien que ce ne soit pas toujours le cas. Cette maladie mène souvent à l'arthrite lorsque le chien prend de l'âge. Les éleveurs réputés réalisent néanmoins une radiographie des hanches et des coudes de tous les chiens parents, afin de minimiser ce risque. Une alimentation de qualité, une activité physique régulière et le maintien d'un poids sain permettront de favoriser la santé des articulations.
Ils peuvent également être sujets à un problème d'estomac spécifique
À l'image d'autres chiens de grande taille, les rottweilers peuvent être sujets à la dilatation-volvulus gastrique (ou « ballonnement »). Il s'agit d'une affection potentiellement grave causée par une accumulation excessive de gaz dans l'estomac. Heureusement, de nombreuses mesures préventives permettent d'y remédier. En effet, cette affection étant souvent causée par l'ingestion excessive de nourriture/d'eau en une seule fois, l'alimentation doit donc être divisée en plusieurs repas par jour. De plus, une gamelle spécialement conçue leur permet de manger plus lentement. Plus important encore, votre rottweiler doit se dépenser aussi longtemps que possible après les repas. Parmi les symptômes citons l'abdomen distendu, une salivation excessive et des vomissements. Dans ce cas, votre chien doit immédiatement être pris en charge par votre vétérinaire.
Faites attention aux bosses ou aux grosseurs soudaines
Comme tous les chiens, les rottweilers sont susceptibles de développer des excroissances ou des masses. Bien qu'il n'y ait souvent rien à craindre, notamment dans le cas des verrues, des kystes ou d'amas graisseux, il peut s'agir dans certains cas de « tumeurs à mastocytes », une forme de cancer qui doit être traitée dès que possible. Les rottweilers peuvent également être sujets à un type de cancer des os appelé ostéosarcome, qui afflige plus souvent les chiens de grande taille. Cette maladie survient le plus souvent au niveau de l'épaule, du carpe ou du genou, l'un des premiers symptômes est généralement la boiterie. Il est par conséquent important de surveiller tout changement inattendu chez votre chien. Étant donné qu'une détection précoce est essentielle, plus tôt vous l’emmènerez chez le vétérinaire et mieux ce sera.
Une alimentation saine pour soutenir la santé de votre rottweiler
Plusieurs facteurs doivent être pris en compte lors du choix de l'alimentation d'un rottweiler : son âge, son mode de vie, son niveau d'activité, sa condition physique et sa santé, y compris les maladies ou les sensibilités potentielles. La nourriture apporte l'énergie nécessaire pour couvrir les fonctions vitales d'un chien. Par ailleurs, une formule nutritionnelle complète doit contenir un équilibre précis de nutriments pour éviter toute carence ou excès dans son alimentation, tous deux susceptibles de compromettre sa santé. Étant donné que les chiens de taille géante sont plus enclins à développer une maladie appelée dilatation-volvulus gastrique (VDG), où l'estomac se dilate de façon excessive et se retourne en raison d'un excès de gaz, généralement causé par une quantité de nourriture excessive lors d'un repas, il est recommandé de diviser la ration quotidienne en trois repas quand ils sont chiots et de conserver cette habitude jusqu'à l'âge adulte. De l'eau propre et fraîche doit être mise à disposition en permanence. Veillez à ce que votre chien ait de l'eau fraichement renouvelée en permanence, lorsqu'il fait chaud et surtout lorsque votre chien se dépense, et proposez-lui des pauses pour boire fréquemment. Les recommandations suivantes concernent les animaux en bonne santé. Si votre chien présente des signes indicant qu'il pourrait avoir des troubles de santé, consultez votre vétérinaire qui vous prescrira un aliment spécifique.
Les besoins des chiots rottweiler en termes d'énergie, de protéines, de minéraux et de vitamines sont bien supérieurs à ceux d'un adulte. Un chiot a besoin d'énergie et de nutriments pour entretenir son corps, mais aussi pour grandir et se développer. Au cours de leur croissance, le système immunitaire des chiots rottweilers se développe progressivement. Un complexe d'antioxydants, dont la vitamine E, peut contribuer à renforcer ses défenses naturelles pendant cette période de grands changements, de découvertes et de nouvelles rencontres. Leurs fonctions digestives sont également différentes de celles d'un rottweiler adulte : leur système digestif n'est pas encore mature, il est donc important de leur proposer des protéines hautement digestibles qui seront utilisées efficacement pour la formation des os, des tissus et des organes. Les prébiotiques, tels que les fructo-oligosaccharides (FOS), peuvent favoriser la santé digestive en contribuant à l'équilibre de la flore intestinale. Il est important de choisir des croquettes dont la taille, la forme et la texture sont appropriées, afin qu'ils puissent facilement les consommer. Les chiots de taille géante, dont la période de croissance est longue et intense, sont particulièrement sensibles aux problèmes squelettiques et articulaires, notamment les malformations des membres, les déformations osseuses et les lésions articulaires.
La première partie de la croissance (jusqu'à 8 mois) concerne principalement le développement osseux, bien que les muscles commencent également à se développer. Une alimentation présentant une teneur en calories adaptée pour soutenir ce taux de croissance élevé tout en évitant une prise de poids excessive permettra de minimiser le risque de surpoids. Sachez également que la stérilisation est susceptible d'engendrer une prise de poids chez les chiens. Un équilibre énergétique et minéral (calcium et phosphore) durant cette première phase de croissance contribuera à la minéralisation osseuse afin de favoriser la consolidation osseuse et le développement d'articulations saines. Bien que la teneur en calcium doive être augmentée, les chiots de race géante sont plus sensibles à un apport excessif en calcium. Il est donc important de comprendre que l'ajout d'ingrédients à un aliment complet formulé pour la phase de croissance est au mieux inutile et au pire dangereux pour l'animal, à moins qu'ils ne soient prescrits par un vétérinaire.
Durant la deuxième phase de croissance, à partir de 8 mois, une teneur adaptée en protéines et en L-Carnitine favorisera également le développement musculaire. Il vaut mieux éviter de nourrir les rottweilers avec des aliments humains ou des friandises grasses et ce, tout au long de leur vie. Récompensez-les plutôt avec des croquettes prélevées sur leur ration et suivez scrupuleusement les directives sur l'alimentation écrites sur l'emballage.
À l'image de nombreux chiens de taille géante, les rottweilers sont sujets à une sensibilité digestive et leur poids peut exercer un stress sur leurs articulations tout au long de leur vie. Les besoins nutritionnels des rottweilers doivent donc inclure des protéines de haute qualité et un apport équilibré en fibres alimentaires pour favoriser une digestibilité optimale, ainsi que de la glucosamine, de la chondroïtine et des antioxydants pour garantir la santé des os et des articulations.
Une formule enrichie en acides gras oméga 3, tels que l'EPA-DHA, favorise la santé de la peau, et une teneur adaptée en taurine est essentielle pour garantir une fonction cardiaque saine.
Prendre soin de votre rottweiler
Conseils en matière de toilettage, d'éducation et d’exercices physiques
Étant donné que ce sont des chiens très musclés et athlétiques, les rottweilers adultes ont besoin de beaucoup d'exercice et d'interaction pour s'épanouir, à la fois mentalement et physiquement. Pour brûler une partie de cet excès d'énergie et s’apaiser, ils ont besoin d'au moins deux heures d'exercice par jour. Dans l'idéal, ils ont également besoin d'un large espace sécurisé où ils pourront courir à toute vitesse et se défouler. Les rottweilers sont très joueurs, qu'ils soient chiots ou adultes, et apprécieront également les jeux dans le jardin. Ce sont également de bons nageurs, qui adoreront se baigner s'ils disposent d'un endroit sécurisé pour le faire.
En raison de leur double pelage mi-long, les rottweilers nécessite un brossage hebdomadaire afin de garder leur fourrure en parfait état. La mue est assez modérée pendant la majeure partie de l'année. Elle peut être beaucoup plus marquée lors des mues saisonnières du rottweiler, au printemps et à l'automne. Cette race est également susceptible de baver. Des bains réguliers sont également bénéfiques, même si la plupart des propriétaires décident de faire appel à un toiletteur professionnel, en raison de la taille des rottweilers. Les griffes du rottweiler doivent être coupées si nécessaire, les oreilles vérifiées régulièrement et les dents nettoyées aussi souvent que possible, c'est-à-dire au moins deux à trois fois par semaine, ou tous les jours si possible. Pour y parvenir, il vaut mieux les habituer à ces soins quand ils sont jeunes afin qu'ils ne les craignent pas à l'âge adulte.
Dès son plus jeune âge, il est important que votre rottweiler vous reconnaisse comme le « chef de meute ». Sinon, il assumera lui-même ce rôle. C'est pourquoi, le rottweiler n'est pas une race adaptée aux maîtres novices. Cependant, avec un humain gentil mais ferme, et une bonne éducation, le chiot rottweiler deviendra un adulte épanoui et confiant. De plus, compte tenu de son instinct protecteur, le rottweiler doit absolument être sociabilisé dès son plus jeune âge, afin qu'il soit à l'aise avec les autres personnes et animaux. Cette race très intelligente apprend vite et apprécie la stimulation mentale des cours d'éducation. Afin d'obtenir des résultats optimaux avec votre chien, utilisez toujours le renforcement positif et les techniques basées sur la récompense.
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FAQ du rottweiler
Dois-je prendre un rottweiler mâle ou femelle ?
Bien que les opinions divergent sur ce sujet, les femelles rottweilers sont généralement considérées comme étant un peu plus douces et moins turbulentes que les mâles. Toutefois, avec une éducation adéquate, et surtout un maître responsable, les deux sexes peuvent devenir des animaux de compagnie dévoués. Dans le même ordre d'idées, il convient également de réfléchir aux avantages et aux inconvénients de la stérilisation. Cette opération peut par exemple réduire l'agressivité chez les mâles et les femelles, mais elle engendre également une prise de poids si l'alimentation n'est pas surveillée. Pour finir, choisir une femelle apporte un autre avantage : elles vivent généralement quelques années de plus .
Quelle est la tolérance du rottweiler au chaud et au froid ?
En raison de leur double pelage épais, les rottweilers supportent bien l'hiver. Ils sont toutefois plus sensibles au froid que vous ne le pensez. Ils peuvent également souffrir de la chaleur. Leur activité physique doit donc être adaptée en conséquence. Ils doivent absolument pouvoir se mettre à l'ombre et s'abreuver en permanence. Malgré leur réputation de durs à cuire, les rottweilers sont plus sensibles aux conditions météorologiques extrêmes que vous le pensez.
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En savoir plus sur ce sujet
Sources
- Veterinary Centers of America https://vcahospitals.com/
- Encyclopédie du chien Royal Canin. Édition 2010 et 2020
- Banfield Pet Hospital https://www.banfield.com/
- Catalogue produits Royal Canin BHN)
- American Kennel Club https://www.akc.org/
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