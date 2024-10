Alimentation et nutrition des chiots

Comme les chiots grandissent rapidement et que leurs systèmes digestif et immunitaire se développent lentement, ils ont des besoins nutritionnels très spécifiques qui sont différents de ceux des chiens adultes. Donner à votre chiot une alimentation complète sur le plan nutritionnel et adaptée à ses besoins spécifiques est essentiel pour soutenir un bon développement et lui assurer sa santé future.