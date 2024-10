Vous venez d’acquérir un chiot et il est enfin temps de le ramener et de l’accueillir chez vous. Evènement tant attendu pour vous et votre famille, c'est pour votre chiot le début d'une nouvelle vie, séparé de sa mère et du reste de la portée et dans un nouvel environnement. Aussi, pour faciliter son adaptation, il est important de connaitre ses besoins et de garder en tête ces éléments pour que votre chiot s’épanouisse rapidement au sein de votre foyer.